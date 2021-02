Coronamassnahmen «Haltet Euch an die Regeln!»: Die Angst vor der grossen wilden Fasnachts-Sause im Baselbiet Die Fasnacht ist abgesagt – könnte man meinen. In Sissach ist man sich da aber gar nicht mehr so sicher. Und in Gelterkinden hofft man, dass die Fasnächtler aus dem vergangenen Jahr gelernt haben. Kelly Spielmann und Benjamin Wieland 19.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Gelterkinden wurde trotz der Absage dekoriert. Juri Junkov

Wenn ein Fasnachts-Komitee von seinen Mitgliedern Solidarität fordert, dann ist etwas im Busch. Die Fasnachtsgesellschaft Sissach (FGS) hat kürzlich eine Mitteilung an die «lieben Fasnächtler und Fasnächtlerinnen» verschickt. «Wie ihr sicher mitbekommen habt», heisst es darin, «gab es am Wochenende in mehreren Kantonen aufgrund privat organisierter Fasnachtsumzüge und wilder Partys mehrfach Ausschreitungen. Wir (...) distanzieren uns von solchen Umzügen und appellieren an euch alle, euch an die von Bund und Kanton vorgegebenen, aktuellen Coronamassnahmen und Regelungen zu halten.»

Was weiss die FGS? Sind in Sissach Gerüchte im Umlauf, wie man den behördlichen Fasnachtsbann umgehen könnte, wie im Zusammenhang mit dem Basler Morgestraich? Nein, sagt Roland Schmitter, Vizepräsident der FGS. Dem Vorstand sei es darum gegangen, die Weisungen der Baselbieter Regierung zu konkretisieren. Denn deren Regeln zur Fasnacht würden Interpretationsspielraum lassen – zu viel Interpretationsspielraum in den Augen der FGS: «Der Kanton hat zwar klar gesagt, was man darf und was man nicht darf. Doch die Formulierung dessen, was man darf, ist etwas unglücklich.»

Musizierende Fünfer-Gugge wäre erlaubt – theoretisch

Schmitter spielt auf die Stelle im regierungsrätlichen Communiqué zu «Fasnachtsaktivitäten unter der Covid-19-Verordnung» vom 9. Februar an, in dem es zwar heisst, jegliche Publikumsveranstaltungen seien verboten, also etwa Umzüge, Platzkonzerte, Fasnachtsfeuer. Doch danach schreibt der Regierungsrat: Fasnächtliche Aktivitäten von Gruppen von bis zu fünf Personen seien, unter Einhaltung der Abstands- und Maskentragepflicht, zulässig. «Fasnachtsmusik wie Trommeln, Pfeifen und Guggenmusik sind in diesem beschränkten Rahmen erlaubt.» Basel-Stadt ist da strikter: Die Fasnachtsregeln im Stadtkanton untersagen explizit Gässle und Ständeli. Die Basler Polizei dürfte ein musizierendes «Schyssdräggziigli» sofort stoppen – im Baselbiet könnte es in solch einem Fall zu Diskussionen kommen.

«Man ist einfach etwas blauäugig, wenn man meint, dass es so keine Menschenansammlung geben könnte», sagt Schmitter, der auch im Sissacher Gemeinderat sitzt. «Wenn eine Fünfer-Gruppe mit Instrumenten durchs Dorf zieht, lockt das Volk an. Dann muss nur noch ein Take-away günstig Bier und Schnaps anbieten. Jede und jeder kann selber ausmalen, was geschieht.»

Die FGS vereint über 70 Gruppierungen, hinzu kommen rund zwei Dutzend wilde Gruppen. Total machen an der Sissacher Fasnacht rund 1400 Aktive mit. Schmitter sagt, er sehe das mögliche Problem nicht bei den Einheimischen. «Bei ihnen spüren wir die Unterstützung und das Verständnis für die besondere Situation.»

Skifahren oder arbeiten statt Fasnacht

Auch in Gelterkinden hält man nichts von Ansammlungen wie denjenigen vom vergangenen Wochenende. «Wir distanzieren uns ganz klar von solchen Veranstaltungen», sagt Rico Tirri, Präsident des Vereins Gelterkinder Fasnacht. Er schaut dabei auch auf das vergangene Jahr zurück, als die Fasnacht kurzfristig abgesagt wurde ­– «damals war das Unverständnis deutlich grösser.» Mittlerweile habe man Erfahrung sammeln und dazulernen können. «Ich rechne daher nicht damit, dass es bei uns zu ähnlichen Szenen kommt.»

Tirri werde ausserdem mit den anderen Vorstandsmitgliedern in Gelterkinden unterwegs sein und die Lage beobachten. «Dass eine Einzelperson mit einer Pauke den Morgenstreich feiert, wird wohl nicht zu verhindern sein. Grosse Ansammlungen erwarten wir jedoch nicht.» Dies auch, weil er von einigen Vereinsmitgliedern wisse, dass sie für die Fasnachtszeit andere Pläne schmiedeten. Einige hätten beispielsweise die Ferien abgesagt und würden nun arbeiten statt feiern. Bei anderen seien Skiferien in den Bergen angesagt.

Der Frust ist besonders bei den Jungen gross

Dass es jetzt bereits das zweite Jahr ohne Fasnacht ist, schlage aber auf die Gemüter der Mitglieder. «Besonders bei den Jungen, die erst seit einigen Jahren dabei sind, ist der Frust sehr gross», erzählt Tirri. Dennoch habe man Verständnis für die Massnahmen, «wir hoffen, dass wir dann im Sommer einen Hock machen und uns alle wieder treffen können».

Um doch noch etwas Fasnachtsstimmung zu kreieren, habe der Vereinsvorstand das Dorfzentrum dekoriert. «Normalerweise benötigen 30 bis 40 Personen einen Tag, um die Dekorationen anzubringen», sagt Tirri. Nun habe man dies, unter Einhaltung der Fünf-Personen-Regel, selber getan. «Es gab sehr viele tolle Rückmeldungen», berichtet er. Dies sei auch bei den Plaketten so gewesen, die dieses Jahr bis nach Basel und Zwingen verkauft wurden. Aus dem Verkauf ergibt sich für die Fasnächtler immerhin ein kleiner Trost: Der Erlös wird an diejenigen Vereinsmitglieder bezahlt, die vergangenes Jahr Zeit und Aufwand in die Fasnachtsvorbereitungen investiert und diese anschliessend nicht feiern konnten.

An diesem Wochenende wären auch die grossen Umzüge in Liestal, Pratteln und Birsfelden. Während es in Liestal und Pratteln Höhenfeuer gibt (ohne Publikum!) und Pratteln eine Miniversion des Butz-Umzugs bewilligt hat, bleibt es in Birsfelden wohl wirklich ruhig. «In Birsfelden ist nichts geplant im Zusammenhang mit der Fasnacht», sagt Gemeindepräsident Christof Hiltmann, «weder von der Gemeinde, noch vom Comité».