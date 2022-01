Rund 300 Eltern protestieren in Liestal gegen Schul-Maskenpflicht

Coronamassnahmen Mehrere hundert Eltern und Kinder demonstrieren in Liestal gegen die Maskenpflicht ab der ersten Primar Auch wenn die Schule am Montag in Baselland vorerst im Fernunterricht begann, zogen am Morgen schätzungsweise 300 Menschen durchs Liestaler Stedtli und protestierten gegen die Masken- und Testpflicht. Michael Nittnaus 4 Kommentare 03.01.2022, 10.35 Uhr

Massnahmengegner demonstrieren heute Montag im Liestaler Stedtli gegen die Masken- und Testpflicht für Schüler. Angeführt wurden sie von Caroline Jockel (im Bild gross). Nicole Nars-Zimmer

«Ich bin überwältigt, wie viele von Euch gekommen sind», ruft Caroline Jockel vor dem Regierungsgebäude in Liestal in die Menge. Die Lehrerin und Mutter aus Seltisberg hatte vergangene Woche im Namen des Vereins Eltern für Kinder zur Demonstration aufgerufen. Und die Mobilisierung ihres Netzwerkes funktionierte. Schätzungsweise gut 300 Personen versammelten sich um 8 Uhr morgens, um gegen die in beiden Basel seit heute Montag geltende Maskenpflicht ab der ersten Primarklasse sowie das Obligatorium, am wöchentlichen Testen teilzunehmen, zu protestieren. Die Organisatoren selbst sprachen gegenüber der bz von rund 500 Teilnehmenden, die Polizei von 250.