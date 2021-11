Coronapandemie Die Abstimmung über das Covid-Gesetz spaltet die Baselbieter SVP Wie die nationale Mutterpartei ist die SVP Baselland gegen das Gesetz, das am 28. November vors Volk kommt. Doch es gibt im Baselbiet einige prominente Exponenten, die von der Parteilinie abweichen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Graf (ganz links) gehört zu einer Minderheit der SVP-Landratsfraktion, die das Covid-19-Gesetz befürwortet. Nicole Nars-Zimmer

Die SVP ist von allen staatstragenden Parteien in der Schweiz die einzige, die sich gegen das Covid-19-Gesetz ausspricht. Wie zu erwarten war, stützt die Baselbieter Sektion den Kurs der nationalen Partei. Überraschenderweise sind jedoch einige gewichtige SVP-Exponenten nicht auf Parteilinie. Wie bei den Grünen Baselland, die mehrheitlich für das Gesetz votieren, gibt es innerhalb der SVP einige Abweichler.

Nach der Abstimmung vom Juni kommt das Covid-19-Gesetz in abgeänderter Form am 28. November erneut an die Urne. Vor fünf Monaten stimmten die Schweizerinnen und Schweizer dem Gesetz mit 60,2 Prozent zu. Die Neuauflage dreht sich vor allem um das Covid-Zertifikat, das bei einer Ablehnung ab kommendem März nicht mehr benutzt werden könnte. Gemäss einer Trendumfrage von Ende Oktober wird das Gesetz wohl auch dieses Mal angenommen.

Werde Gesetz abgelehnt, leide das Gewerbe

Eine gute Handvoll Stimmen für das Gesetz werden von Landräten der SVP aus dem Baselbiet stammen. Zu den Befürwortern gehört der Maispracher Landwirt und Weinbauer Markus Graf. «Ich war lange Zeit unschlüssig, wie ich abstimmen soll», sagt er. Die letzten Wochen hätten den Ausschlag dafür gegeben, dass er das Gesetz gutheisse.

«Ich habe als Weinbauer am eigenen Leib erfahren, welche Folgen die Einschränkungen haben. Als es keine Veranstaltungen mehr gab, ist der Weinverkauf fast vollständig eingebrochen.»

Seit es das Coronazertifikat gibt, finden wieder Anlässe statt. «Wird das Zertifikat abgeschafft, fehlt dem Gewerbe die Planungssicherheit.» Einen weiteren Lockdown dürfe es nicht geben.

Im Gegensatz zu Markus Graf sind die SVP-Landräte Peter Brodbeck und Florian Spiegel in Agglo-Gemeinden beheimatet. Bei der Abstimmung im Juni war die Zustimmung zum Covid-19-Gesetz in der Baselbieter Agglomeration höher als in ländlichen Gebieten. Der Arlesheimer Peter Brodbeck betont: «In meinen Augen verfolgen der Bundesrat und das Parlament bei der Bekämpfung der Pandemie die richtige Strategie. Das Gesetz abzulehnen, wäre für mich ein Spiel mit der Gesundheit der Bevölkerung.» Er habe von einigen älteren Parteimitgliedern vernommen, dass diese den Kurs der nationalen Partei gefährlich fänden.

Für Florian Spiegel aus Allschwil ist klar:

«Auch mit dem Zertifikat wird der Bundesrat nicht alleine herrschen und es kommt auch weiterhin zu keiner Überwachung des Volkes. Wir haben eine funktionierende Gewaltenteilung.»

Er sei überzeugt, dass es für eine funktionierende Wirtschaft Rahmenbedingungen brauche. Dazu gehöre in diesen Zeiten auch das Zertifikat. In der Allschwiler Sektion seien alle, die ein politisches Amt ausüben, geimpft. Auf Anfrage bestätigen auch die Landräte Hanspeter Weibel (Bottmingen), Markus Brunner (Muttenz) und Martin Karrer (Pfeffingen), das Covid-19-Gesetz zu befürworten.

Präsident schätzt, dass rund ein Drittel für das Gesetz ist

Die SVP Schweiz setzt sich vehement gegen das Gesetz ein. Die Baselbieter Kantonalpartei hat am Parteitag in Lausen auch die Nein-Parole beschlossen. Auf der Homepage der SVP Baselland heisst es:

«Zentrales Argument ist, dass der Bundesrat nicht weiter ohne Mass und nicht nachvollziehbar in die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürger eingreift.»

Der Baselbieter SVP-Gesundheitsdirektor Thomas Weber wollte sich auf eine frühere Anfrage dieser Zeitung nicht zu seinen Ansichten zum Covid-19-Gesetz äussern.

«Der ausschlaggebende Grundsatz für die SVP Baselland ist: Freiheit vor Sicherheit», sagt Dominik Straumann, Präsident der Kantonalpartei. Straumann ist als operativer Leiter Impfen Baselland tätig und leitet damit auch das Impfzentrum Mitte in Muttenz. Er schätzt, dass rund ein Drittel der Mitglieder der Baselbieter SVP für das Covid-19-Gesetz ist.