Coronapandemie Drohende Personalausfälle wegen Omikron: Altersheime in der Region rüsten sich für den Notfall Wegen der neuen Virusvariante könnte ein grosser Teil der Pflegekräfte ausfallen. Heime greifen deshalb zu ungewohnten Mitteln. Im Schwarzbubenland wird sogar öffentlich nach Unterstützung gesucht. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Die Bewohnenden des Alters- und Pflegeheims Stäglen in Nunningen sollen möglichst wenig von Personalengpässen zu spüren kriegen. Kenneth Nars

Ein dringender Aufruf an die Bevölkerung ist seit wenigen Tagen auf den Websiten von Nunningen und Zullwil zu lesen:

«Aufgrund der angespannten Pandemielage bittet das Alters- und Pflegeheim Stäglen um Ihre Mithilfe.»

Gesucht werde Personal auf Abruf für die Abteilungen Pflege, Hausdienst und Küche. Das Heim, das von den beiden Thiersteiner Gemeinden getragen wird, scheint in personellen Schwierigkeiten zu stecken.

So dramatisch, wie der Aufruf vermuten lässt, ist es nicht. Aber: «Wir müssen uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Wie stark uns die Omikron-Welle trifft, wissen wir nicht», sagt Toni Stebler, Stiftungsratspräsident des Nunninger Alters- und Pflegeheims. Experten rechnen damit, dass die stark ansteckende Virusvariante noch zu weit höheren Fallzahlen führen wird. Seit Beginn der Coronapandemie sei bei ihnen immer wieder Personal ausgefallen, so Stebler. In den vergangenen Tagen fehlten noch einige Angestellte mehr. «Ich bin selber in der Küche als Spitexfahrer eingesprungen.» Auch einige pensionierte Pflegekräfte seien ins Heim zurückgekehrt und für positiv getestete Kolleginnen und Kollegen eingesprungen.

Die Heime suchen zuerst nach internen Lösungen

Der Aufruf an die Bevölkerung diene für den Notfall. «Durch interne Lösungen versuchen wir, uns möglichst gut aufzustellen», erklärt Toni Stebler. Dazu gehörten Dienstabtausche oder die Erhöhung der Pensen von Teilzeitmitarbeitenden. Die Bewohnenden sollen so wenig wie möglich von Personalengpässen spüren. Der Stiftungsratspräsident sagt aber auch:

«Falls es nötig sein sollte, müssen wir das Angebot zurückfahren.»

Etwa sei eine Reduktion bei der Aktivierung denkbar.

Das Alters- und Pflegeheim Stäglen gehört mit rund 20 Vollzeitstellen in der Pflege zu den kleineren Heimen der Region. Mit seinen 122 Pflegeplätzen ist das Pflegeheim der Stiftung Obesunne in Arlesheim deutlich grösser. «Die bundesrätliche Verkürzung der Isolation und Quarantäne auf fünf Tage kommt uns sehr entgegen», sagt Geschäftsführer Reto Wolf.

«Die bevorstehende Welle versetzt mich nicht in Panik. Falls die Welle kommt, wird sie wahrscheinlich kurz und heftig ausfallen.»

Die bald zwei Jahre dauernde Pandemie habe die Heime gelehrt, zu improvisieren und Abläufe anzupassen.

Das Team der Stiftung Obesunne sei mehrmals an den Anschlag gekommen. Einen Aufruf an die Bevölkerung wie im Schwarzbubenland habe man trotzdem bisher nicht gemacht. Wolf weist darauf hin, dass der Zivilschutz seine Unterstützung zugesichert habe, falls dies personell notwendig sein sollte. «Es ging bisher ohne und wir hoffen, dass das so bleibt.»

Die Lage in den Heimen ist angespannt, aber noch nicht prekär

Ein Einsatz von Zivilschützenden würde nur möglich, sollten alle andere Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Andi Meyer, Co-Geschäftsführer des Verbands Curaviva Baselland, dem 33 Alters- und Pflegeheime im Baselbiet angeschlossen sind, bringt eine weitere Massnahme ins Spiel: «Die Heime könnten untereinander Personal austauschen.» In der Vergangenheit sei dies schon geschehen.

Gleichzeitig betont der Curaviva-Co-Geschäftsführer: «In den Alters- und Pflegeheimen ist die Personaldecke dünn. Der Arbeitsmarkt an Personen, die in der Pflege arbeiten, ist ausgetrocknet.» Durch verbesserte Arbeitsbedingungen im Zuge der kürzlich vom Schweizer Stimmvolk angenommen Pflegeinitiative ändere sich dies hoffentlich in den nächsten Jahren. Generell stellt Meyer in den Heimen im Kanton Baselland eine «angespannte Personalsituation» fest. Aber auch Heime mit erkranktem Personal könnten aktuell Pflege und Betreuung vollumfänglich sicherstellen.

Im solothurnischen Nunningen hofft Toni Stebler, dass im Alters- und Pflegeheim Stäglen die Einschränkungen durch Omikron gering bleiben. Auf den Appell ans Volk habe man viele Rückmeldungen von Personen erhalten, die bereit sind, mitzuarbeiten. Das stimmt den Stiftungsratspräsidenten zuversichtlich:

«Ich denke, wir werden die drohenden schwierigen Tage meistern.»

