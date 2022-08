Region Basel: Das müssen Sie zur zweiten Booster-Impfung wissen

Coronavirus Alles, was Sie über die zweite Booster-Impfung in der Region Basel wissen müssen Trotz Reiserückkehrer sinken die aktuellen Coronazahlen. Trotzdem dürften sich die Impfempfehlungen des Bundes im Herbst ändern. Das ist die aktuelle Situation in der Region Basel. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Seit Anfang Juli befindet sich das kantonale Impfzentrum des Kantons Baselland im Helvetia Tower in Pratteln. Kenneth Nars

Das Coronavirus ist momentan kaum noch präsent. Trotz der vielen Ferienrückkehrer bleiben die Fallzahlen auf einem tiefen Niveau. Das könnte aber auch daran liegen, dass die Zahl der durchgeführten Tests ebenfalls rückläufig ist. Viele Experten sind sich einig, dass im Herbst eine weitere Coronawelle droht. Entsprechend dürften sich auch die Impfempfehlungen bald ändern. Was bedeutet das?

Im Kanton Baselland liessen sich bislang rund 6200 Personen ein zweites Mal boostern. Im Kanton Basel-Stadt wurden bis und mit Donnerstag fast 6000 Auffrischimpfungen verabreicht. Der grösste Teil davon sind Risikopatienten und Personen, die älter als 80 Jahre alt sind. Für diese Gruppen gilt auch die aktuelle Impfempfehlung vom BAG und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif).

Für alle übrigen Personen, die sich bereits jetzt ein zweites Mal boostern lassen möchten, kostet die Impfung 60 Franken. Das dürfte sich aber bald ändern. «Für den Herbst 2022 wird die Impfempfehlung gemäss aktueller Einschätzung auf die gesamte erwachsene Bevölkerung ausgeweitet. Sie richtet sich in erster Linie an die besonders gefährdeten Personen und das Gesundheitspersonal», sagt Rolf Wirz, Leiter Kommunikation der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft.

In den Pflegeheimen werden die Bewohnenden mit Hilfe von mobilen Impfteams geimpft. Diese sind im Baselbiet seit Anfang 2021 im Einsatz. Seit mehreren Wochen bieten sie auch die zweite Booster-Impfung an. «Die Booster sind mit der Empfehlung vor den Sommerferien angelaufen», bestätigt Andi Meyer, Co-Geschäftsführer von Curaviva, der Vertreterin der 33 Alters- und Pflegeheime im Kanton Baselland.

Ähnlich ist die Situation im Stadtkanton. «Bis in die ersten Septembertage werden alle Pflegeheime im Kanton Basel-Stadt mit mobilen Equipen einen Besuch erhalten haben», sagt Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt.

Die Spitex bietet weder Erstimpfungen noch Booster-Impfungen an. Das bestätigt Urs Roth, Geschäftsführer vom Spitex-Verband Baselland: «Die Impfungen werden nicht durch die Spitex-Organisationen respektive das Spitex-Personal verabreicht.» Die von der Spitex gepflegten Personen müssen für den Booster entweder zum Impfzentrum in Pratteln oder in eine Arztpraxis oder Apotheke.

Das kantonale Impfzentrum befindet sich im Helvetia Tower in Pratteln. Kenneth Nars

Seit dem 6. Juli befindet sich das kantonale Impfzentrum von Baselland im Helvetia Tower in Pratteln. In der Stadt werden die Impfungen bei der Messe Basel verabreicht. In beiden Kantonen ist eine Anmeldung Pflicht und erfolgt über die Plattform impf-check.ch. Es ist ebenfalls möglich, sich in Arztpraxen oder Apotheken impfen zu lassen.

Doch welche Impfstoffe werden in den beiden Basel für den zweiten Booster genutzt? «Für den zweiten Booster werden grundsätzlich die Impfstoffe Spikevax (Moderna) und Comirnaty (Pfizer/Biontech) verwendet», sagt Rolf Wirz. Gleiches gilt für den Kanton Basel-Stadt.

Der Impfstoff Nuvaxovid ist durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) grundsätzlich bewilligt. Seit dem 29. Juli können im Kanton Baselland Termine mit dem Impfstoff Nuvaxovid online gebucht werden. Seit dem 10. August werden in Pratteln auch Impfungen mit dem neuen Wirkstoff durchgeführt.

Was ist Nuvaxovid für ein Impfstoff? Gestützt auf die Prüfung der Evaluationsergebnisse und des positiven Entscheides der Europäischen Arzneimittelbehörde vom 20. Dezember 2021 hat Swissmedic die befristete Zulassung für den Protein-Impfstoff Nuvaxovid für Personen ab 18 Jahren erteilt. Die Daten zeigten in den untersuchten Altersgruppen eine hohe Wirksamkeit und erfüllten die Anforderungen an die Sicherheit. Nuvaxovid muss zweimal im Abstand von drei Wochen gespritzt werden. Der Impfstoff kann bis zu neun Monaten im Kühlschrank gelagert werden. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna und den viralen Vektoren von Johnson & Johnson ist Nuvaxovid ein Protein-Impfstoff. Er enthält einen nicht infektiösen Bestandteil der Oberfläche des Sars-CoV-2-Virus, der eine schützende Immunreaktion auslöst, wenn die Immunzellen des Körpers damit in Kontakt kommen. Der Impfstoff enthält einen Hilfsstoff, der die Immunantwort verstärkt. (Quelle: swissmedic)

