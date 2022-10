Anmeldung für den bivalenten Booster in beiden Basel möglich

Coronavirus Anmeldung für den bivalenten Booster in beiden Basel ab dieser Woche möglich Diese Woche öffnet das Anmeldefenster für dem bivalenten Impfstoff gegen das Coronavirus in beiden Basel. Die Boosterimpfung wird im Impfzentrum des Kantons Baselland und im Impfzentrum am Basler Messeplatz verabreicht. Lea Meister 06.10.2022, 10.17 Uhr

Der bivalente Impfstoff wird ab dem 10. Oktober im Baselbiet verimpft. Gian Ehrenzeller / Keystone

Die Impfkampagne für den Herbst startet am 10. Oktober. Wie der Kanton Baselland am Mittwoch und der Kanton Basel-Stadt am Donnerstag mitteilen, kann man sich ab dem 7. Oktober im Baselbiet und ab dem 6. Oktober in Basel-Stadt für den bivalenten Impfstoff anmelden.

Empfohlen wird die Boosterimpfung vom Bund in erster Linie für Personen ab 65 Jahren und solche, mit erhöhtem Gesundheitsrisiko. Es können aber auch alle anderen Personen die Auffrischimpfung erhalten, gerade auch Gesundheitsfachpersonen und Betreuende von gefährdeten Personen.

Impfstoff gegen Ursprungsvariante und gegen Omikron

Zum Start der Impfkampagne ist der bivalente Impfstoff von Moderna im Impfzentrum in Pratteln, in Hausarztpraxen und Apotheken des Kantons verfügbar. Im Spätherbst soll auch ein bivalenter Impfstoff von Pfizer zugelassen werden und verfügbar sein. Im Kanton Basel-Stadt wird nach wie vor im Corona Impfzentrum am Messeplatz geimpft. Impfungen sind auch in mehreren Arztpraxen und Apotheken sowie dem SwissTPH (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) möglich.

Der Impfstoff soll sowohl gegen die Ursprungsvariante als auch gegen die Omikronvariante Schutz bieten. «Gemäss aktuellem Wissenstand verbessert eine weitere Auffrischimpfung insbesondere bei besonders gefährdeten Personen den individuellen Schutz vor schweren Erkrankungen», heisst es in der Mitteilung des Kantons Baselland.

Anmeldung zwingend notwendig

Auffrischimpfungen sollen frühestens vier Monate nach der letzten Impfung oder Genesung erfolgen. Die Impfung ist kostenlos und um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmeldung zwingend notwendig. Die Anmeldung im Baselbiet erfolgt wie gewohnt über die Plattform impf-check, in der Stadt über das Coronaimpfzentrum.