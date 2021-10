Coronavirus Offensive im Baselbiet: Der Piks kommt zu den Impfmuffeln auf dem Land Der Kanton Baselland unternimmt grosse Anstrengungen, um die Quote der Geimpften zu erhöhen. Im schweizweiten Vergleich steht die Region gut da. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Mit den Walk-in-Impfungen sollen im Baselbiet noch möglichst viele Personen zum Piks bewogen werden. key

Wie heute zum Auftakt in Langenbruck läuft es in den nächsten vier Wochen vielerorts im Baselbiet ab: Ein mobiles Impfteam des Kantons besucht nacheinander elf ländliche Gemeinden. Dazu gehören Waldenburg, Bennwil und Zwingen. Ohne Anmeldung und mit Ausweis sowie Krankenkassenkarte im Gepäck kann man sich gegen Covid-19 impfen lassen. Nach Feierabend ist das Team während dreier Stunden vor Ort.

Mit dem Walk-in-Impfangebot in Gemeindezentren und Mehrzweckhallen will der Kanton möglichst viele Personen zum Piks motivieren. In den ausgewählten Gemeinden ist die Impfquote im kantonalen Vergleich tief. Alle nesuchten Ortschaften liegen im Oberbaselbiet oder im Laufental. Rolf Wirz, Kommunikationsbeauftragter der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, sagt:

«Das Angebot soll niederschwellig sein und richtet sich an Menschen, die zwar impfwillig sind, sich aber bisher noch nicht impfen liessen.»

Impfgegnerinnen und Impfgegner könne man auch mit einer solchen Aktion nicht überzeugen. «Da machen wir uns keine Illusionen.»

Erfolg des Walk-in ist im Baselbiet bisher eher gering

Verzichtet habe der Kanton Baselland bei der Auswahl der Gemeinden auf Ortschaften, in denen die Impfquote höher und mindestens eine Apotheke vorhanden ist. Trotzdem fehlen einige Kommunen wie Hemmiken und Roggenburg, in denen die Quote der Geimpften besonders tief ist. «Es handelt sich beim Angebot um einen Pilotversuch», so Wirz.

«Wenn es einigermassen gut läuft, werden wir es auch in weiteren Gemeinden anbieten.»

Der Kanton führt jedoch nicht zum ersten Mal Walk-in-Impfungen durch: Am Therwiler Herbstmarkt im September liessen sich rund 50 Personen impfen. «Diese Nachfrage war in Ordnung.» Kaum von Erfolg gekrönt gewesen sei hingegen ein Angebot in Pratteln, auf das die Bevölkerung in verschiedenen Sprachen aufmerksam gemacht wurde.

Beim Muttenzer Impfzentrum, das fast täglich ein Walk-in-Angebot anbietet, sei eine nachlassende Impfwilligkeit zu spüren. «Der Aufwand ist im Impfzentrum, wie auch bei bevorstehenden mobilen Impfungen in den ländlichen Gemeinden ziemlich gross», sagt Rolf Wirz. In den elf Ortschaften werde neben einer oder zwei medizinischen Praxisassistentinnen auch ein administrativer Mitarbeiter und ein Arzt anwesend sein.

Mehr Erfahrungen mit mobilen Walk-in-Impfungen als das Baselbiet hat der Kanton Solothurn. Alle Einwohner des Bezirks Dorneck fanden vor einigen Wochen einen Flyer in ihrem Briefkasten vor. «Helfen Sie bitte mit, die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Vor einer Ansteckung schützen Sie sich und andere am besten, wenn Sie sich so rasch wie möglich impfen lassen», wurde ihnen darin ins Gewissen geredet. In die Mehrzweckhalle in Nuglar-St. Pantaleon kam Ende September das mobile Impfteam des Kantons. Die zweite Impfung wird diese Woche verabreicht. Anfang November kann man sich auch in Breitenbach ohne Voranmeldung impfen lassen.

Basel-Stadt auf Platz eins, Baselland auf Rang vier

In Solothurner Kantonsteilen auf der anderen Seite des Juras fanden bereits im August mobile Impfaktionen statt. Der Kanton Solothurn habe positive Erfahrungen mit dem Einsatz mobiler Impfteams in Gemeinden und Institutionen gemacht, betont Mirjam Andres, Leiterin Kommunikation bei der Solothurner Fachstelle Pandemie.

«Dass sich der Einsatz in den Dörfern lohnt, hat sich bereits mit der ersten Impfaktion in den Gemeinden im August gezeigt: In Gemeinden, in welchen ein mobiles Team vor Ort kam, liessen sich viermal mehr Personen impfen als in Gemeinden, in denen die Bevölkerung per Brief zum Impfen in einem Impfzentrum aufgefordert wurde.»

Das Team sei weiterhin unterwegs, «um den Menschen das Impfangebot so einfach zugänglich wie möglich zu machen». Gleichzeitig können sich Schwarzbuben auch im Muttenzer Impfzentrum piksen lassen.

Auch dank der Walk-in-Möglichkeit im Impfzentrum Muttenz liegt das Baselbiet derzeit schweizweit auf dem vierten Rang bei den doppelt geimpften Personen. Der Kanton Solothurn befindet sich im Mittelfeld. Ganz zuoberst auf dem Podest steht Basel-Stadt, wo Stand Freitag 66,20 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft war. In Basel-Stadt steht in den kommenden Tagen wieder der Impfbus im Einsatz. Regelmässig bietet das Impfzentrum bei der Messe Walk-in-Zeiten an. Trotz der im nationalen Vergleich hohen Impfquote, sagt Valentin Kressler, Mitarbeiter Kommunikation beim Gesundheitsdepartement:

«Wir sehen noch ein Potenzial bei Personen, welche die Impfung nicht kategorisch ablehnen, die bisher aber gezögert haben oder die sich noch Fragen stellen.»