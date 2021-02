Paradebeispiel Sissach Weshalb ein guter Ladenmix auch in Zeiten von Corona helfen kann Am «Strichcode» von Sissach dürfen einige Läden offen halten. Deshalb ist dort die Flaute nicht ganz so stark zu spüren wie andernorts. Simon Tschopp 15.02.2021, 05.00 Uhr

In der Sissacher Begegnungszone trägt der gute Ladenmix dazu bei, dass das Leben nicht ganz stillsteht. Bild: Kenneth Nars

(12. Februar 2021)

Auch wenn die Betriebsamkeit in der Sissacher Begegnungszone derzeit geringer ist als üblich, so ist auf dem «Strichcode» die Flaute nicht ganz so stark zu spüren wie andernorts. An der Ladenstrasse im Dorfkern dürfen in dieser Coronaphase verhältnismässig viele Geschäfte geöffnet haben. Dies ist unter anderem auf den guten Ladenmix zurückzuführen.

«Wir kämpfen um diesen Mix, damit er uns erhalten bleibt»,

betont Christine Tschan, die Präsidentin des Gewerbevereins Sissach und Umgebung (Gesi). Sie zählt auf: kleine Läden mit Trouvaillen, Optiker, Papeterie, Lebensmittel, Gesundheit. Auch gebe es ein paar «Zugpferde» wie Bäckerei mit Café oder Haushaltwarengeschäft, «aber die Vielfältigkeit der Geschäfte braucht es zwingend». Ob derzeit mehr Auswärtige in Sissach einkaufen, darüber kann sie keine Auskunft geben.

Zentrumsfunktion ist wichtig

Ein Grund für das breite Angebot ist ebenfalls die Zentrumsfunktion, die der Bezirkshauptort im Oberbaselbiet innehat. Kommt hinzu, dass dort der Kunde eher einen Laden aufsucht als online bestellt. «Das ist für uns entscheidend. Mit persönlicher Beratung und Kundennähe können wir uns vom Online-Handel abheben», meint Christine Tschan. Die Leute gehen oft nicht nur in einen Laden, sondern gleich in mehrere, und kehren dann vielleicht noch für einen Kaffee ein. «Das ist derzeit leider nicht möglich», bedauert die Gesi-Präsidentin, welche dieses Amt im vergangenen Sommer angetreten hat, nachdem sie zuvor schon als Vizepräsidentin aktiv eingebunden war. Das Einkaufserlebnis fehlt momentan gänzlich. Man kann sich nicht treffen, miteinander reden. Es gibt auch keine Aussenstände, die das Dorf beleben.

Damit Sissach als Einkaufsort attraktiv bleibt, muss er gut erreichbar sein. Für Christine Tschan ist klar, dass die Begegnungszone beruhigt werden muss. Dies ist seit Jahren ein Politikum in Sissach. Sie setze sich dafür ein, dass Parkplätze weiterhin zur Verfügung stünden, sonst sei auch Schluss mit der guten Mischung für die Kundschaft.

«Diese will zu den Läden fahren. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Leute umzuerziehen. Wir sind pro Kunde, nicht pro Auto»,

folgert Tschan, die mit ihrem Mann zusammen einen Laden für Ergonomie und Gesundheit führt, der wegen Corona geschlossen bleiben muss.

Die Präsidentin des Gewerbevereins Sissach weist noch auf ein anderes Problem hin – die diversen Gewerbeflächen, die zurzeit am «Strichcode» leer stehen. «Die müssen wir unbedingt wieder mit Detailhändlern besetzen können.» Dafür sei die momentane Lage jedoch nicht förderlich.

In Laufens Altstadt nur etwa jeder zweite Laden offen

Anders als in Sissach sieht es im Laufner Stedtli aus. Von den knapp 30 Geschäften in der Altstadt darf nur etwa die Hälfte geöffnet sein. Vor allem die in Laufen gut vertretenen Sparten Mode und Bijouterie seien von den gegenwärtigen Schliessungen betroffen, erklärt Roman Bucher von der IG Laufen. Morgens ist die Kundenfrequenz jeweils besser, an Nachmittagen flacht sie ab. «Dann ist in der Regel wenig los, dafür hat man auch kein Problem, einen Parkplatz zu finden», meint das Vorstandsmitglied der IG Laufen mit einem Augenzwinkern.

Bucher betreibt eine Eisenwarenhandlung im Stedtli und separat ein Grillcenter mit Ausstellung; während erstere geöffnet haben darf, muss das Center geschlossen sein.