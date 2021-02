Coronavirus Tempo war Trumpf: «Muttenz-Connection» stampfte Impfzentrum aus dem Boden Wieso leitet SVP-Präsident und Feuerwehrkommandant Dominik Straumann das Baselbieter Impfzentrum «Mitte»? Recherchen zeigen, dass dabei viel Vitamin B im Spiel war. Nicht nur bei Straumann. Das schien der Preis, damit rechtzeitig gestartet werden konnte. Michael Nittnaus 13.02.2021, 05.00 Uhr

Am 4. Januar eröffnete das Impfzentrum «Mitte» auf dem Feldrebenareal in Muttenz. Die operative Leitung hat die Aspiro GmbH. Bild: Nicole Nars-Zimmer (Muttenz, 4.1.2021)

Dominik Straumann liess sich gegen das Coronavirus impfen - und sorgte damit für Schlagzeilen. Denn der 44-jährige Präsident der SVP Baselland ist weder chronisch krank noch hochbetagt. Als ihm Ende Dezember im Muttenzer Altersheim Käppeli eine Restdosis Impfstoff angeboten wurde, die sonst weggeworfen worden wäre, willigte er ein. Straumann war dort, weil er als operativer Leiter des Impfzentrums «Mitte» den allerersten Einsatz der mobilen Impf-Equipe begleitete und dokumentierte.

Spannend sind die Hintergründe des Ganzen. Denn dass der Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Muttenz als Leiter des Baselbieter Impfzentrums auf dem Feldrebenareal fungiert, war kaum bekannt. Den Auftrag erhielt die Aspiro GmbH, bei der Straumann Mitinhaber ist. «Aspiro - ein Dienstleister für Ihre Feuerwehr», lautet der Slogan des Muttenzer Unternehmens. Gemäss eigener Angabe führt es «Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen und periodische Atemschutztauglichkeitsüberprüfungen» durch. Von der Kompetenz, medizinische Massentests zu organisieren, ist nirgends die Rede.

Freihändige Vergabe in Ausnahmefällen erlaubt

Tatsächlich zeigen Recherchen, dass bei der Auftragsvergabe viel Vitamin B im Spiel war. Den Auftrag erhielt Straumann von Marcus Müller. Der stellvertretende Leiter des Gemeindeführungsstabs Muttenz übernahm für die vom Kantonalen Krisenstab (KKS) mit dem Aufbau des Impfzentrums beauftragte Impfregion Muttenz, Birsfelden, Pratteln und Münchenstein die Rolle des Koordinators. Und er kannte Straumann gut, war dieser doch 2014 sein Nachfolger im Muttenzer Gemeinderat. Ausserdem leitete Müller während Jahren den KKS und kannte die Arbeit des Feuerwehrkommandanten gut. Daraus macht Müller gegenüber der «Schweiz am Wochenende» auch gar keinen Hehl:

«Natürlich habe ich mein Netzwerk aktiviert.»

Er verweist aber darauf, dass der Kanton zuvor bei der Firma Meconex angefragt hatte, die für Basel-Stadt das Impfzentrum führt. Diese habe aus Kapazitätsgründen abgesagt. Straumann betont, dass nicht Müller alleine entschieden habe, sondern zusammen mit den Vertretern der ganzen Impfregion. Aber auch er sagt: «Marcus wusste genau, was ich leisten kann.» Aspiro verfüge über einen Pool von Fachpersonen, dazu fünf Ärzte und Erfahrungen bei standardisierten medizinischen Testprozessen im Feuerwehrbereich.

Müllers Netzwerk war noch grösser: Als Architekten holte er Peter Issler an Bord, wie er selbst ehemaliger Muttenzer FDP-Gemeinderat. Issler verfüge über die nötige Fachbauleitungskompetenz, so Müller. In diesem Fall stellt er aber klar: «Zuvor hatten diverse andere Architekten abgesagt.» Der alles entscheidende Faktor bei diesem Projekt war die Zeitnot. Am 10. Dezember kam der Vorbefehl des KKS an die Impfregion, bis zum 4. Januar ein Zentrum aufzubauen und ab dem 28. Dezember mit mobilen Impfungen zu beginnen. Am 15. Dezember folgte der definitive Befehl. An öffentliche Ausschreibungen war laut Müller nicht zu denken: «Sonst wären wir nie rechtzeitig fertig gewesen.» Der KKS erklärt auf Anfrage, dass ein freihändiges Verfahren dank Ausnahmeregelungen im Beschaffungsgesetz möglich war.

In so kurzer Zeit sei das eine Meisterleistung, betont Straumann. Und:

«Das geht nur, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die man kennt.»