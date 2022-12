Baselland: Corona-Testzentrum in Pratteln schliesst Ende Jahr

Coronavirus Testzentrum in Pratteln schliesst Ende Jahr Als Reaktion auf die rückgängige Zahl an durchgeführten Corona-Tests, schliesst der Kanton Baselland auf Ende Jahr sein Testzentrum in Pratteln. Matteo Calonder 21.12.2022, 15.55 Uhr

Das Prattler Corona-Testzentrum schliesst seine Türen. Kenneth Nars

Ende Jahr wird das Baselbieter Corona-Testzentrum in Pratteln geschlossen. Weil die Nachfrage in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen sei und Corona-Tests ab dem kommenden Jahr selbst bezahlt werden müssen, sei der Betrieb eines kantonalen Testzentrums nicht mehr angebracht, teilt die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. «Diese Veränderung der Ausgangslage lässt erwarten, dass der ohnehin gesunkene Bedarf an Testangeboten im Testzentrum ab dem 1. Januar 2023 noch stärker zurückgehen wird.»