Coronavirus Trotz Boom in Deutschland: Beide Basel wollen nichts von Luftfiltern an Schulen wissen Berlin pumpt Hunderte Millionen Euro in Luftfilteranlagen für Schulzimmer, um das Covid-Infektionsrisiko zu senken. Beide Basel folgen stoisch dem Bund und bleiben Stosslüften treu. Auch im Winter. Das missfällt der Lehrerschaft. Michael Nittnaus 05.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An deutschen Schulen stehen sie schon im Einsatz: stationäre oder mobile Lüftungsanlagen. Keystone (Oldenburg, 1.12.2020)

Die Zeit wird knapp. Schon bald beginnt das neue Schuljahr und Tausende Schülerinnen und Schüler strömen in die Klassenzimmer. Denn etwas scheint klar: Fernunterricht ist kein Thema mehr. Bei vollen Klassenzimmern steigt aber das Risiko, sich mit Corona zu infizieren. Eine gute Durchlüftung ist daher wichtig. In beiden Basel wie auch in der ganzen Schweiz setzt man deshalb neben Abstandsregeln vor allem auf regelmässiges Fensteröffnen – erst recht, weil im Unterricht keine Maskenpflicht mehr gelten soll.

Vor allem stationäre Lüftungsanlagen senken Infektionsrisiko

Anders in Deutschland: Die Bundesregierung setzt voll auf stationäre oder mobile Luftfilteranlagen in den Schulzimmern. Unter den Bundesländern hat ein Wettrüsten begonnen, um zum Schulstart bereit zu sein. Mitte Juni lancierte Deutschland ein erstes millionenschweres Förderprogramm für die Installation von sogenannten raumlufttechnischen Anlagen (RLT), also stationären Lüftungssystemen. Pro Einrichtung gibt es bis zu 500'000 Euro Subventionen. Und einen Monat später startete ein 200-Millionen-Förderprogramm für die Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen spezifisch für Schulzimmer.

Wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem von der technischen Hochschule Aachen oder dem Robert-Koch-Institut kommen zum Fazit: Vor allem RLT-Anlagen senken das Infektionsrisiko in Klassenräumen und seien zu empfehlen. Aber auch mobile Luftreiniger sollen dort eingesetzt werden, wo kein stationäres System installiert werden kann. Lüften bleibt in diesem Fall aber nötig, um Frischluft beizuführen.

Trotz des Booms im Nachbarland lassen die beiden Basel diese Schutzmassnahme links liegen, wie Anfragen der bz zeigen.

«RLT-Anlagen verringern das Risiko einer Covid-Ansteckung in Schulzimmern nur unwesentlich»,

heisst es beim Basler Gesundheitsdepartement (GD). Die meisten Ansteckungen erfolgten in Pausen- oder Essenssituationen und nicht im Klassenzimmer, weil dort die bestehenden Schutzkonzepte greifen.

BAG empfiehlt derzeit keine Lüftungsanlagen

In Baselland ist die Bau- und Umweltschutzdirektion für die Lüftungsanlagen in den Schulen zuständig. Sprecherin Andrea Bürki hält vor allem eines fest: «Wir halten uns an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und von Suissetec, dem Branchenverband für Gebäudetechnik.»

Luftreinigungsgeräte könnten demnach nur eine Ergänzung sein, regelmässiges stoss-querlüften bleibe nötig. Bürki verweist selbst auf das Robert-Koch-Institut, das sage, eine Virenübertragung könne nicht verhindert werden, auch wenn die Zahl der Viren in der Luft durch ein Gerät reduziert werde. Zudem würden die bestehenden Lüftungsanlagen des Kantons bereits mit 100 Prozent Aussenluft betrieben.

Auf Anfrage hält auch das BAG fest, derzeit den Einsatz von technischen Systemen zur Luftreinigung nicht vorzuschlagen. Zu unterschiedlich seien die Vor- und Nachteile je nach System und Raumsituation. Das Basler GD nennt aber noch einen weiteren wichtigen Grund:

«Die stationären Anlagen sind sehr teuer.»

Das war es auch, was Ernst Schürch in erster Linie von den Behörden zu hören bekam. Der Präsident der Amtlichen Kantonalkonferenz der Baselbieter Lehrer sagt, dass mit diesem Argument schon vor Monaten eine Diskussion abgeklemmt worden sei. «Ich werde das Thema an meiner nächsten Sitzung mit dem Kanton kommende Woche nochmals einbringen. Das Ziel muss sein, auf Beginn der Heizperiode bereit zu sein.»

Lehrerschaft fordert für den Winter eine Lösung

Das würde auch Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt, begrüssen: «In vielen Schulräumen ist die Luftqualität schlecht. Und ein Winter mit dicken Jacken und Wolldecken im Klassenzimmer sollte nicht zur Regel werden.» Da Querlüften nicht überall möglich war, seien letzten Winter einige Fenster durchgängig offen gestanden. Hier könnten Lüftungsanlagen helfen. Héritier:

«Zumindest sollte man es ernsthaft prüfen. Mit Stosslüften und Abstand halten haben wir momentan nur ein Minimum an Schutzmassnahmen.»