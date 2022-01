Coronavirus Wegen hoher Fallzahlen: Omikron bringt Contact-Tracing in beiden Basel ans Limit Der starke Anstieg der Covid-Fälle erschwert die Erfassung der positiv Getesteten. Vieles geschieht nur noch über schriftlichen Verkehr. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Situation in der Region. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Die Mitarbeitenden des Basler Contact-Tracings rufen die Coronapatientinnen und Coronapatienten an. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Zahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sind wegen der Virusvariante Omikron auch in beiden Basel so hoch wie noch nie. Für die kommenden Wochen rechnen Experten mit weiter stark steigenden Ansteckungen. Die kantonalen Contact-Tracing-Teams sind am Anschlag und müssen personell ausbauen.

Alle Personen mit einem laborbestätigten Fall von Covid-19 werden in der Schweiz kontaktiert. Die Kantone haben jeweils eigene Contact-Tracing-Teams, die sich mit den Coronapatientinnen und Coronapatienten in Verbindung setzen.

In Basel-Stadt werden die positiv Getesteten telefonisch kontaktiert. «Die Contact-Tracerinnen und Contact-Tracer informieren über die Durchführung der Isolation und initiieren die Aufnahme der Kontaktpersonen. Zudem werden die engen Kontaktpersonen kontaktiert und über die Durchführung der Quarantäne informiert», sagt Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation beim Gesundheitsdepartement. Im Baselbiet werden die Infizierten hingegen nur «bei ausreichenden Ressourcen» telefonisch kontaktiert, wie Bernard Povel, Leitender Arzt des Covid-Managements Baselland, erklärt. Das Baselbieter Contact-Tracing-Team lade täglich die Kontaktdaten der positiven Fälle aus der Datenbank des Bundes und verschicke Links zur Selbsterfassung und Meldung der Kontakte. Anschliessend würden die Isolations- und Quarantäneanordnungen elektronisch zugestellt.

Sowohl in Stadt als auch Land ist das Contact-Tracing anders als in Zeiten tieferer Fallzahlen. In Basel-Stadt wird seit Anfang dieses Jahres ein vereinfachtes Contact-Tracing durchgeführt. «Dies bedeutet, dass die Personen per SMS über ihr Testergebnis vorinformiert werden und bereits gebeten werden, ihre Kontaktpersonen zu melden», schrieb das Gesundheitsdepartement vor zwei Wochen in einer Mitteilung. Es findet nur noch ein Gespräch statt, «in dem die Daten überprüft werden, um die Zustellung der Informationen und der Isolationsanweisung zu gewährleisten». Das sogenannte Backward-Tracing, welches zum Ziel hat, die möglichen Ansteckungsquellen durch Befragungen zurückzuverfolgen, wird im Baselbiet derzeit nicht betrieben. Povel sagt dazu: «Dies wurde zuletzt zu Beginn der Omikron-Welle durchgeführt.» Die hohen Fallzahlen beeinflussen auch den Arbeitsort der Contact-Tracer: Waren sie im Baselbiet in wenigen starken Phasen der Pandemie in Büros in Muttenz tätig, sind sie nun im Homeoffice. In Basel-Stadt arbeiten sie in einem Büro in der Innenstadt.

Nein. Es existieren jedoch Massnahmen. Im Baselbiet gibt es keine «flächendeckenden Kontrollen, sondern nur Stichproben», wie der Leiter des Covid-Managements Baselland erklärt. Zudem verfolge man Hinweise Dritter. Ähnlich sieht es im Stadtkanton aus: Bei den Telefonaten würden die Angerufenen über die Nichteinhaltung informiert. Tschudin erklärt: «Bei bestehendem Verdacht auf eine Nichteinhaltung der Isolationspflicht können weitere rechtliche Schritte in die Wege geleitet werden.»

Die Menschen, die im Contact- Tracing arbeiten, haben unterschiedliche berufliche Hintergründe. Typisch seien gemäss Bernard Povel kaufmännische Angestellte, Hotline-Mitarbeiter sowie Personen aus der Reisebranche oder dem Tourismus. «Bei der Hotline und beim Contact-Tracing sind kommunikative Skills, Empathie und IT-Anwenderkenntnisse gefordert.» Im Baselbiet besteht das gesamte Team aus rund 60 Personen. Dazu gehören auch «Ärzte, Pflegeheimleitungen, pensionierte Hausärzte, ehemalige Leitende Ärzte, praktizierende Kinderärzte und andere Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen». Das städtische Team ist rund doppelt so gross. In leitenden Funktionen sind auch hier Ärzte tätig.

Omikron ist weit ansteckender als die früheren Varianten des Coronavirus. Dementsprechend schnellten die Fallzahlen zuletzt in die Höhe. «Das Team musste in den letzten Wochen erneut vergrössert werden, um die anfallende Arbeitslast zu bewältigen», sagt Anne Tschudin vom Basler Gesundheitsdepartement. Im Kanton Baselland würden laufend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutiert, so Povel. Aktuell werde das Baselbieter Contact-Tracing-Team zudem von sechs Zivilschützern unterstützt.

Es ist gut möglich, dass noch weitere Zivilschutzangehörige aufgeboten werden. Die Einheit des Zivilschutzes, die das Contact-Tracing unterstütze, könne bei Bedarf weiter ausgebaut werden, sagt Bernard Povel. Der Leiter des Covid-Managements im Baselbiet gibt sich angesichts der zu erwartenden Explosion der Fallzahlen gelassen: «Die Prozesse wurden weitgehend automatisiert. Damit sind auch sehr hohe Fallzahlen gut zu bewältigen.»

