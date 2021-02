Coronavirus Wenn die Betten leer bleiben: Pflegeheime kämpfen mit finanziellen Einbussen In vielen Alters- und Pflegeheimen sind in den vergangenen Monaten Bewohnerinnen und Bewohner an Coronainfektionen verstorben. Die Plätze sind jedoch teilweise schwer zu besetzen – denn zurzeit wollen nur wenige Menschen in ein Heim ziehen. Kelly Spielmann 24.02.2021, 05.00 Uhr

In den meisten Pflegeheimen sind Besuche möglich – aber mit strengen Schutzmassnahmen verbunden. (Symbolbild) Sandra Ardizzone (Breitenbach, 15.04.2020)

«Wir hatten einfach Glück.» Anders kann es Roger Schnellmann, Leiter des Alters- und Pflegeheims Homburg in Läufelfingen, nicht ausdrücken. Vier Mitarbeitende hätten sich während des vergangenen Jahres mit dem Coronavirus angesteckt, die Bewohnerinnen und Bewohner seien aber verschont geblieben. «Ich weiss aber von vielen Berufskollegen, die weniger Glück hatten», so Schnellmann. Dabei sei er sich ganz sicher, dass diese sich ebenso viel Mühe gegeben haben, wie es bei ihm im Heim der Fall gewesen war.

Und ein Ausbruch im Pflegeheim hat schwere Folgen. Einerseits sind das die Todesfälle, die es in mehreren Heimen in beiden Basel gegeben hat. Andererseits können Alters- und Pflegeheime wegen der Pandemie aber auch in schwere finanzielle Probleme geraten: «Ich weiss von einigen Kolleginnen und Kollegen, dass sie wirklich schwer kämpfen», sagt Schnellmann. Denn: Leere Pflegeplätze kosten Geld. Und die Betten wieder zu vergeben, ist derzeit nicht überall einfach.

Grossflächig bestehe das Problem zwar nicht, sind sich Rolf Wirz, Mediensprecher der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, sowie Andi Meyer, Geschäftsführer von Curaviva Baselland, einig. Es gebe Heime, die voll besetzt seien und gar eine Warteliste führten. Aber: «In einzelnen Häusern ist das ein Problem», sagt Rolf Wirz.

so auch Andi Meyer.

Mit dem Problem kennen sich besonders Heimleiter aus, die in ihrem Heim Coronafälle verzeichnen mussten. So beispielsweise Beat Brunner, Leiter des Alters- und Pflegeheims Zum Park in Muttenz. Um die Festtage gab es im Heim eine Coronawelle, seit dem neuen Jahr habe es keine neuen Infektionen mehr gegeben. «Vor der Pandemie, in unserem Fall vor November 2020, hatten wir eine geringfügige Warteliste und konnten damit frei werdende Betten sofort besetzen», erzählt Brunner. Aktuell seien rund 15 Betten aus pandemiebedingten Gründen frei. «Diese zu besetzen, wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, da in der Region auch andere Heime denselben Nachholbedarf ausweisen.» So dürfte es etwa schwierig sein, Personen aus den Nachbargemeinden anzulocken.

Ein Leerbettenbestand, wie das Heim ihn ausweise, führe zwangsweise zu erheblichen finanziellen Einbussen. «Dies schon deshalb, weil wir nicht auf Kurzarbeit gegangen sind und auch keine Personalentlassungen vorsehen.» Man gehe davon aus, dass das voraussichtlich finanziell gute Jahr 2020 ein sich anbahnendes Defizit im Jahr 2021 ausgleichen wird. «Von Sparmassnahmen möchten wir in jedem Fall absehen, um das Vertrauen der Umgebung in die Alters- und Pflegeheime auch in dieser schwierigen Zeit aufrechtzuerhalten.»

Covid war für alle Heime teuer

Ähnlich geht es Reto Wolf, Geschäftsführer der Stiftung Obesunne in Arlesheim. Das Pflegeheim Obesunne sei von der Pandemie betroffen gewesen, «wenn auch nicht so stark», wie Wolf sagt. Sechs Bewohnerinnen und Bewohner seien an einer Coronainfektion verstorben. «Wir hatten natürlich gewisse Lücken in der Belegung. Während des Ausbruchs haben wir zum Beispiel keine neuen Bewohner aufnehmen können.» Besonders das Entlastungsangebot, bei dem pflegebedürftige Menschen während einiger Wochen im Heim leben, werde derzeit nicht gut genutzt. Es seien auch bereits gebuchte Aufenthalte wieder abgesagt worden.

Mittlerweile herrsche aber wieder Normalbetrieb – jedenfalls bei den Langzeitplätzen. Den Januar-Finanzen sehe man die Lücken aber an. «Man muss auch bedenken, dass Pflegeheime nicht gewinnorientiert arbeiten», sagt Wolf. «Es geht also nicht nur um etwas weniger Gewinn, sondern jeweils ans ‹Lebige›.» Er ist aber überzeugt, dass die niedrigere Bettenbelegung alleine kein Heim in den finanziellen Ruin treiben sollte. Das bestätigt Curaviva-Geschäftsführer Andi Meyer: «Soweit wir als Verband informiert sind, steht zurzeit kein Baselbieter Heim vor existenziellen finanziellen Problemen.»

Aber: Die ganze Coronazeit hat für unglaublich hohe Kosten gesorgt. «Es kann sein, dass die leeren Betten obendrauf einem Heim finanziell das Genick brechen könnten.»

«Pflegeheime sind keine Todesfallen»

Dass derzeit weniger Menschen in ein Pflegeheim eintreten wollen, könne er grundsätzlich nachvollziehen. «Aber eigentlich ist das inhaltlich nicht gerechtfertigt.» Die Angst vor dem Eintritt in ein Heim sei auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien aufgekommen, ist er sicher. «Pflegeheime sind aber keine Todesfallen, wie es oft dargestellt wird. Im Heim wird gestorben. Das war leider auch vor Corona schon so.» Wenn jemand reif für ein Pflegeheim sei, sei dies normalerweise, weil alle anderen Pflegeoptionen ausgeschöpft sind. «Dann ist ein Heim in jeder Ansicht die bessere Lösung, alles andere ist nicht im Interesse der Betroffenen.»

Anders sieht es Roger Schnellmann. Er sieht den Grund im zögerlichen Heimbezug nicht nur in der Angst vor einer Infektion, sondern auch in der Einsamkeit. Im Alters- und Pflegeheim Homburg in Läufelfingen, das er leitet, sei derzeit nur ein Bett frei – dieses wird bald besetzt. «Die erste Frage der Töchter dieser Bewohnerin ist die nach dem Besuch gewesen.» Er ist überzeugt, dass derzeit enorm viele Sozialstunden von Familienmitgliedern oder Freunden geleistet werden. «Nun wählt man ambulante Dienstleister, Nachbarschaftshilfe oder Familienbetreuung in Fällen, in denen früher vielleicht eher über einen Heimeintritt diskutiert wurde», so Schnellmann.