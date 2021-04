Cyberattacke Hacker griffen Bubendörfer Gemeindeverwaltung an Rasche und richtige Reaktion verhinderte grösseren Schaden. Daten gingen keine verloren und gelangten auch nicht in unbefugte Hände. Die Polizei ermittelt. Simon Tschopp 10.04.2021, 05.00 Uhr

Opfer einer Cyberattacke: das Computersystem der Gemeindeverwaltung Bubendorf. Bild: Kenneth Nars (9. April 2021)

Bubendorfs Gemeindeverwalter Beat Schatz verspürte am Morgen des 16. März ein mulmiges Gefühl. Kaum waren Server und Computer in der Verwaltung hochgefahren, konnten gewisse Dateien nicht mehr geöffnet werden, weil sie verschlüsselt waren. Betroffen davon: sämtliche Bereiche der Gemeindeverwaltung. Dazu ein E-Mail mit der Aufforderung, zwei Bitcoins – damals umgerechnet etwa 110'000 Franken – zu bezahlen, um sich aus der misslichen Lage freizukaufen.

Spezialisten und Polizei eingeschaltet

«Wir waren total verunsichert und machten uns auch Gedanken, ob unsere Firewall und unser Sicherheitssystem doch nicht so tauglich sind», berichtet Schatz. Dieser und sein Team reagierten richtig. Sie fuhren sofort sämtliche Geräte herunter und kontaktierten den IT-Partner. Die Spezialisten nahmen sich dem Problem an und eruierten – in Zusammenarbeit mit der Cybercrime-Abteilung der Baselbieter Polizei –, woher der Cyberangriff stammte.

Laut Beat Schatz verzeichnete die Bubendörfer Gemeindeverwaltung keinen Datenverlust. Auch sind keine Daten in unbefugte Hände geraten. «Dies haben uns sowohl die IT-Firma als auch die Polizei bestätigt», versichert er. Der schon hohe Schutz mit Firewall und Virenscanner wurde nochmals verstärkt. Intern werden die Mitarbeitenden nun noch intensiver geschult, um in solchen Situationen korrekt zu handeln.

«Grosse Augen» beim Gemeindepräsidenten

Gemeindepräsident Walter Bieri machte auch «grosse Augen», als er von diesem Cyberangriff erfuhr. Er lobt das Verwaltungsteam, das in dieser heiklen Situation «hervorragend» reagiert habe.

Es sei sauber und exakt nach vorhandenem Sicherheitskonzept gearbeitet worden. Bieri war in den Prozess involviert und über die aktuelle Lage stets informiert.

Bubendorf hat bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt eingereicht; Details weiss man noch keine. Bubendorf war nicht die einzige von einer Cyberattacke betroffene Gemeinde im Kanton. Auch Bottmingen wurde vor einigen Wochen Opfer eines solchen Angriffs, sagt Roland Walter, Mediensprecher der Baselbieter Polizei. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, keinesfalls auf Erpressungsversuche einzugehen und kein Geld zu bezahlen, sondern umgehend sie zu verständigen.

Cybercrime-Kompetenzzentrum voll ausgelastet

Die Baselbieter Polizei und die Baselbieter Staatsanwaltschaft betreiben seit gut einem Jahr je ein eigenes Cybercrime-Kompetenzzentrum. Die polizeiliche Abteilung mit derzeit 14 Mitarbeitenden ist mit Ermittlungsarbeit voll ausgelastet. «Das Tagesgeschäft wird noch nicht bestimmt von Angriffen auf Computersysteme der öffentlichen Hand», betont Walter. Dies seien noch «Einzelfälle».

In gewissen Bereichen wie IT-Ermittlung müssten wegen des hohen Arbeitsaufwands jedoch Fälle innerhalb des Polizeikorps verteilt werden. Der Personalbestand wird sukzessive auf 20 Vollzeitstellen erhöht und 2023 abgeschlossen sein.

Grosse Unterschiede in hiesigen Kommunen

Gemeinden seien für Cyberattacken nicht besonders gefährdet, glaubt Caroline Rietschi, die den Gemeindefachverband Baselland präsidiert. Die Kleineren noch weniger als die Grösseren, weil diese über einen umfangreicheren Datenbestand verfügten.

Wenn sich eine Kommune selbst um die IT kümmere, sei die Gefahr eines Angriffs wahrscheinlich höher, als wenn sie diese Arbeit an einen professionellen Dienstleister ausgelagert habe. In diesem Fall stünden die Chancen besser, dass man geschützt sei, erklärt die Gemeindeverwalterin von Biel-Benken. Da gibt es in hiesigen Gemeinden enorme Unterschiede, weil die externe Betreuung der IT auch eine Kostenfrage ist.