Cybercrime Baselbieter Polizei klärt an Schulen auf: So wird man im Internet nicht Täter oder Opfer Seit vergangenem Herbst führt die Baselbieter Polizei an der Berufsschule Präventionskurse zu Internetkriminalität durch. Das Thema brennt unter den Nägeln, wie der Besuch einer solchen Schulstunde zeigt. Tobias Gfeller 1 Kommentar 22.01.2022, 05.00 Uhr

Martin Graf von der Baselbieter Kriminalpolizei klärt eine Schulklasse der Berufsschule über Cybercrime auf. Nicole Nars-Zimmer

«Ich habe schon mal versucht, ins Darknet zu gelangen, habe es aber nicht geschafft.» Die Antwort einer Lernenden beim Thema Darknet scheint Martin Graf, Leiter IT-Forensik der Abteilung Cybercrime der Polizei Basel-Landschaft, nicht zu überraschen. Er hat in der Bekämpfung von Internetkriminalität schon viel erlebt und gesehen. Der Cyberpolizist ist aber nicht hier, um Delikte rückwirkend aufzuklären.

Seit vergangenem Herbst ist er mit sechs Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines Pilotprojekts am Berufsbildungszentrum Baselland in Muttenz und Liestal unterwegs, um Lernende im Umgang mit dem Internet zu sensibilisieren. Die Lektionen sind Teil der Präventionskampagne der Baselbieter Polizei in Sachen Cybercrime. Das Paradigma ist klar, erklärt Martin Graf:

«Am einfachsten aufzuklären, ist das Cyberdelikt, das nicht passiert.»

Doch Delikte im Internet passieren tagtäglich und oftmals ist es den Jungen und jungen Erwachsenen gar nicht bewusst, dass sie etwas strafrechtlich Relevantes getan haben. Das Verschicken von Videos mit sexuellen Handlungen von einem Menschen und einem Tier, das eigentlich als Witz gemeint ist, das Warnen vor einer Radarkontrolle in einer Facebook-Gruppe oder das Lustigmachen über eine Person in einem Gruppenchat – all dies kann verheerende Folgen haben – nicht nur strafrechtlich, sondern auch psychisch und emotional. Es sind Fälle, die im digitalisierten Leben mittlerweile zum Alltag gehören.

Die Folgen von Internetkriminalität können verheerend sein. Nicole Nars-Zimmer

Jedes vierte Kind wird Opfer von Cybermobbing

Nach der ersten Lektion, in der Martin Graf Gefährdungen im Internet schildert, wird es im zweiten Teil mit dem Thema Cybermobbing emotional. «Ich will das auch in meinem hohen Alter nicht akzeptieren», stellt Graf mit deutlicher Stimme klar und fragt, ob das jemand schon erlebt hat. Die Antwort einer Schülerin, die gemäss eigener Aussage vom Kindergarten bis zur Schule hindurch gemobbt wurde, hinterlässt Stille im Raum.

Martin Graf kennt die verheerenden Folgen von Mobbing.

«Es gibt Fälle, in denen Opfer bis in den Suizid getrieben werden.»

Früher wurde auf dem Pausenplatz «gehänselt», heute mit dem Internet und den sozialen Medien sei Mobbing 24 Stunden am Tag möglich. «Und das passiert», erzählt Graf. Vielen sei dabei gar nicht bewusst, was sie mit einer einzigen Aktion, einer einzigen Nachricht auslösen können. Graf appelliert an die Lernenden, vor dem Abschicken einer Nachricht jeweils zu überlegen, ob diese fair ist.

Mobbing ist im Internet 24 Stunden am Tag möglich. Nicole Nars-Zimmer

Die Beispiele im Kurzfilm, den Graf am Ende des Kurses zeigt, hinterlassen ein mulmiges Gefühl. «Hey du dumme Bitch, stinkst du immer noch nach Scheisse?», sagt eine Stimme, als ein Mädchen eingeblendet wird, das traurig auf sein Handy starrt. «In der Schweiz wird jedes vierte Kind Opfer von Cybermobbing», heisst es daraufhin im Film. Ganze Klassen und sogar Schulhäuser können sich auf eine Schülerin oder einen Schüler einschiessen, berichtet Martin Graf aus seinem Berufsalltag.

Internet ist kein rechtsfreier Raum

Heute werden im Internet gerade auch Jugendliche zu Opfern und Tätern – bewusst oder unbewusst. Dem will die Baselbieter Polizei mit verstärkter Präventionsarbeit entgegenwirken. Die Inhalte gehen vom Hacking von Bankkonten, über Spam-E-Mails, das gefühlt nett gemeinte Verschicken von Fotos oder eben von bösen Worten in Chats oder direkt zur gemeinten Person. Bis Ende Februar werden die Cyberpolizistinnen und -polizisten gegen 60 Klassen des Berufsbildungszentrums Baselland besucht haben.

Die Rückmeldungen seien bisher positiv, betont Marco Frey, als Berufsschullehrer zuständig für die Präventionsarbeit. «Wir wollen den Lernenden zeigen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist.» Es sei oftmals schon viel Vorwissen vorhanden, aber längstens nicht genug. Es sei auch wichtig, so Frey, dass die Inhalte von einem Polizisten kommen und nicht von einer Lehrperson.

«Die Lernenden wissen von Beginn weg, da steht jemand vor ihnen, der wirklich Ahnung von der Sache hat.»

Martin Graf (links) von der Kriminalpolizei und Berufsschullehrer Marco Frey (rechts). Nicole Nars-Zimmer

Präventionsarbeit soll weiter ausgebaut werden

Eine Lehrperson ist während der Doppellektion bewusst nicht dabei, damit ein offenerer Austausch zwischen Lernenden und Polizist entsteht. Und das funktioniert zumeist, verrät Martin Graf. Lernende würden von ihren eigenen Erfahrungen, ja sogar von eigenen Straftaten, erzählen. Der erfahrene Cyberpolizist ist überzeugt: Irgendetwas bleibt nach den knapp zwei Stunden immer hängen.

Geht es nach Martin Graf, wird die Präventionsarbeit in Sachen Cybercrime weiter ausgebaut, gerade auch an den Schulen.

«Ich kann mir schon vorstellen, dass solche Lektionen irgendwann so institutionalisiert sind wie der Verkehrsunterricht.»

Bei der Jugendpolizei sei Cybermobbing das aktuell wichtigste Thema.

