Eine ganz perfide Strategie, sich an Kinder und Jugendliche heranzumachen, ist «Cyber-Grooming». Die Täterinnen und Täter erschleichen sich gezielt das Vertrauen ihrer Opfer – etwa, ­indem sie Minderjährige auf Chatportalen kontaktieren. Miriam Locher (Münchenstein) sieht Handlungsbedarf im Kanton Baselland. Die SP-Landrätin reicht ein Postulat mit dem Titel «Prävention im Bereich sexueller ­Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Schulen» ein. Der Regierungsrat soll unter anderem prüfen, wie Abwehrstrategien und Selbstkompetenz gestärkt werden können. Locher zitiert eine Studie aus der Schweiz, wonach 2020 rund 44 Prozent der Kinder und Jugendlichen online unerwünscht und sexuell angesprochen wurden. Bislang nicht betroffen sind Minderjährige von «Romance-Scam», wie es an der Medienkon­ferenz der Sicherheitsdirektion hiess. 2021 wurden im Baselbiet 23 Fälle registriert, bei denen die Täterschaft ihren Opfern online Liebe vorgaukelte, um an deren Geld zu gelangen. Doch das «typische» Romance-Scam-Opfer, sagte Michel Meier von der Kantonspolizei, sei 35 oder älter.