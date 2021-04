Tituskirche Das Osterfest unter dem Coronastern – oder: Wenn die Pfarrerin plötzlich live geht Gottesdienste sind erlaubt. Aber nur für 50 Anwesende. Wie man die Gläubigen zuhause erreicht, zeigt ein Augenschein in der Tituskirche auf dem Bruderholz.

Tanja Bangerter-Opiasa 06.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kinder stört der Mundschutz nicht: Pfarrerin Monika Widmer beim Ostergottesdienst in der Tituskirche. Juri Junkov

Sie schlüpft in ihr schwarzes Gewand und rückt routiniert den Mundschutz zurecht. In wenigen Augenblicken wird ihre Predigt zum Ostergottesdienst live aus der Tituskirche gestreamt. Monika Widmer wirft einen Blick in den Spiegel ihres bescheidenen Ankleideraums. Vom Kirchenschiff her dringen Stimmen hinter die Kulissen. Mit Blick auf die Sitzkissen hinter ihr erzählt sie von den Meditationen, die von der Kirchgemeinde angeboten wurden. «Vor der Pandemie», fügt sie nachdenklich an. Aktuell seien diese Angebote alle online, sagt sie und desinfiziert sich sorgfältig die Hände.

Mittlerweile habe sie gelernt, sich stets auf Neues einzulassen. Seit acht Jahren sei sie in der evangelisch-reformierten Tituskirche auf dem Bruderholz tätig, sagt sie und erinnert sich an Ostern im letztjährigen Lockdown: «Damals haben wir den Gottesdienst in der leeren Kirche aufgezeichnet.»

Fürs Abendmahl mussten 50 Einzelkelche her – und der Sozialdiakon wurde zum Streamingprofi

Ein Jahr später ist die Kirche zwar um eine begrenzte Anzahl Besucher reicher. «Die Pandemie und was sie mit uns macht wird uns noch lange beschäftigen», betont Widmer, und hinter ihrer Maske lässt sich ein Lächeln ablesen.

Die Botschaft sei jener von letztem Jahr ähnlich, sagt Widmer, die geübt darin wirkt, die erzwungene Distanz mit Worten und Gesten zu überwinden.

«Jeder darf in die Möglichkeiten, die ihm gegeben sind, vertrauen»,

sagt sie. Darin bestehe Hoffnung. Die Hoffnung, die wir alle dringend brauchen, fügt sie an und deckt sorgfältig die neuen Einzelkelche ab. 50 Stück zählt die Neuanschaffung, mit der das Abendmahl coronakonform genossen werden könne. Auch für das symbolische Brotbrechen habe man eine Alternative finden müssen: «Wir teilen mittlerweile, wie in der Katholischen Kirche, Oblaten mit der Gemeinde», betont Widmer.

Die Pandemie habe ­alles verändert.

«Unser Sozialdiakon wurde zum Streamingprofi»,

sagt sie und schmunzelt. Die Gemeinde schätze dieses Angebot, das auch im Nachhinein gerne konsumiert werde, sehr, betont sie: «Das Titus-Team bekommt immer wieder Dankeskarten deswegen», sagt sie. Er habe vor einem Jahr bei null angefangen, sagt Sozialdiakon Samuel Sarasin, der hinter der Kamera steht. Mit einer geliehenen Kamera und seinem Lap-top habe er den ersten Gottesdienst aufgezeichnet. «Da waren ­meine Möglichkeiten schnell erschöpft», räumt er ein und berichtet von etlichen Stunden Weiterbildung.

Anspannung und Verbindungsprobleme

«Ich bin dennoch jeweils sehr angespannt», räumt Sarasin, der bereits über 50 Gottesdienste aufgezeichnet hat, ein und berichtet von Verbindungsproblemen. Wir blicken auf den Stream. Mittlerweile haben sich drei User zugeschaltet. Auch die Linien auf der Präsenzliste im Eingang der Kirche beginnen sich zu füllen. In der Regel schalten sich zwischen zehn und zwanzig Zuschauer ein, weiss Sarasin.

Nur eine begrenze Anzahl Besucherinnen und Besucher können den Ostergottesdienst vor Ort feiern. Juri Junkov / bz Zeitung

Die eher kleine Anzahl Zugeschalteter könne am hochschwelligen Angebot liegen, mutmasst er. Und dennoch könne damit eine gottesdienstähnliche Stimmung erzeugt werden, betont Sarasin. Auch Heimleitungen von Alterssiedlungen könnten dazu ermuntert werden, die Streamings in ihren Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. «Einigen Bewohnern bleibt das digitale Angebot wegen fehlendem Equipment oder Know-how verwehrt», betont er. Ein Kollege habe vor kurzem eine Beerdigung für australische Angehörige mitgefilmt: «Ich sehe es als einen Dienst für die Gemeinde, allen den Zugang zur Kirche zu ermöglichen», sagt Sarasin. Wir treffen auf einen jungen Kirchgänger, der sein betagtes Gotti begleitet.

«Die Kirche ist gerade der einzige Ort, wo eine Party steigen darf»

sagt er und schmunzelt. «Wir freuen uns, dass die Kirche offen ist», sagt auch eine junge Mutter, die sich mit ihrem Sohn auf eine der freien Kirchenbänke setzt.

Darf man? Darf man nicht? Oder nicht mehr? Alle sind verunsichert

Jede zweite Sitzreihe ist mit einer Covid-Warnung versehen und gesperrt. Widmer bespricht sich mit Familienpfarrerin Jacque- line Hofer über die Ansage des geplanten Tauftagsonntags im Mai. «Viele Familien trauen sich in der momentanen Lage nicht, ein Tauffest zu planen», sagt Hofer, bevor sie die Jüngsten zur Ostergeschichte und Eiersuche im oberen Stock einlädt.

Für die Kinder gab es ein OStereier-Suchen im oberen Stock der Kirche. Juri Junkov / bz Zeitung

«Wir sind dem Tod nahe gekommen», sagt Monika Widmer. Die Banknachbarin seufzt hörbar. Aber Leben sei lebendiger als Tod, betont sie, die gemeinsam mit dem Lektor Christian Sutter die Oster- geschichte aus weib­licher Perspektive erzählt. Und Sutter zitiert aus dem Markus­evan-gelium: «Als sie am Grab standen, ging die Sonne auf.»