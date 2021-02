Début-Album Vom Findungsprozess zum Musikbaby Die Basler Musikerin Andrea Thoma alias Amoa hat mitten im Lockdown ihr Solodébut veröffentlicht. Michael Gasser 24.02.2021, 05.00 Uhr

Amoa, Andrea Thoma. Annick Ramp / bz

Seit dem ersten Lockdown hat sich Andrea Thoma alias Amoa zu Hause ein Studio für Gesang mitsamt Hard- und Software eingerichtet. «Für mich wirkt es sich positiv aus, wenn ich alleine aufnehmen und produzieren kann», weiss die Basler Musikerin.

Dies vor dem Hintergrund, dass sie es bevorzugt, an ihren Songs zu arbeiten, ohne unmittelbar mit Feedback für diese konfrontiert zu werden. «So kann ich einzig von mir beurteilt ausprobieren und komponieren.» Ein Vorgehen, das sich jetzt bei ihrem Solodébut «You» ausbezahlt.

Thoma fungiert auch als Sängerin der vom Trip-Hop beeinflussten Juniper, die 2019 unter anderem am Jugendkulturfestival Basel gastierte, und spielt mit weiteren Formationen. «Für mich ist das wichtig, da jedes Projekt, jede Band und Konstellation auf eine andere Art stimulierend ist», betont sie.

Prosaisches Ziel ihres aktuellen Solovorhabens war es, ein Album zu erschaffen. «Und dabei die Frage zu beantworten, wie man eine eigene musikalische Sprache entwickelt.» Das Ganze komme einem Findungsprozess gleich, mittels dem sie sich der Identität ihres eigenen künstlerischen Ausdrucks annähern könne, so Amoa.

Pop abseits der gängigen Formen

Produziert wurden die elf Songs der Platte, die mehrheitlich knappe Titel wie «All», «Running» oder «Silver» tragen, vom Zürcher Produzentenduo us & sparkles. «Wir haben uns gesucht und gefunden», erinnert sich die Künstlerin. In der Folge hätten ihr die beiden angeboten, nicht bloss ein Feature für das Album zu sein, sondern Amoa gemeinsam zu kreieren.

Im Rahmen dieser Kollaboration ist ein Werk entstanden, das zum Pop gerechnet werden darf und dennoch auf genretypische Refrains und Strukturen verzichtet. Amoa räumt ein, dass sich die gängige Form von Intro, Strophe und Refrain auf ihrem Album nicht ausmachen lässt: «Aber ich finde, dass es in vielen meiner Songs durchaus eine Art Refrain gibt. Nur kommt dieser nicht wie üblich in den ersten 45 Sekunden, sondern erst ganz am Schluss.»

Elemente aus Trip-Hop und Techno

Während der Opener «Hell» mit sphärischen Flächen, sparsamen Gitarreneinwürfen und herabgesetztem Tempo präsentiert, erweist sich das nachfolgende «Back» als fein ziselierter Trip-Hop voller flüssiger Beats. Womit sich das elegante Stück in die Tradition des britischen Duos Portishead stellt. Nicht ganz überraschend also, dass Amoa deren Sängerin Beth Gibbons denn auch als ihr musikalisches Vorbild bezeichnet.

Obschon die Musik auf allerlei technoide Beats setzt, strahlt das in sich ruhende Oeuvre permanent Wärme aus. Kontrastiert wird das Ganze mit einer leicht melancholische Grundstimmung, die Amoa dazu nutzt, ihre intim gehaltenen Lieder wahlweise zum stillen Jubilieren oder zum Innehalten zu bringen.

«Die meisten meiner Texte sind Reflexionen aus Erfahrungen oder Beobachtungen, die ich in meinem Umfeld oder auf der Strasse mache», erzählt Amoa. Was es ihr in Pandemiezeiten nun erschwere, Lyrics zu verfassen. «You» ist ein Album, das sich ausgesprochen organisch zeigt und das ganze Spektrum elektronischer Sounds auslotet und brillant zu nutzen versteht.

Eine Frage noch: Warum eigentlich Amoa? «Der Name ist mir zugeflogen, als ich circa 16-jährig war. Ich habe ihn mir aufgeschrieben und dachte, das wäre ein schöner Name für ein Kind. Doch stattdessen ist die Musik jetzt zu meinem Baby geworden.»

Amoa: «You», Radicalis. www:radicalis.ch/amoa