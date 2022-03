Demission Lauwils Gemeindepräsident ist schwer erkrankt Thomas Mosimann kündigt seinen Rücktritt auf Ende April an. Er informiert die Dorfbevölkerung in einem Flugblatt über seine gesundheitliche Situation. Simon Tschopp 01.03.2022, 15.29 Uhr

Der Lauwiler Gemeindepräsident Thomas Mosimann. zvg

Per Flugblatt kündigt Thomas Mosimann, der Gemeindepräsident von Lauwil, seine Demission auf Ende des kommenden Monats an.

Seit vergangenem Spätsommer hat sich Mosimanns Gesundheitszustand sukzessive verschlechtert. Die ärztlichen Untersuchungen in den Wochen nach Neujahr hätten ein «niederschmetterndes Ergebnis» ergeben. «Ich bin schwer an Krebs erkrankt», schreibt der Gemeindepräsident. Diesem steht nun eine viele Monate dauernde, strapaziöse Behandlung bevor, mit ungewissen Aussichten auf Heilung.

«Mir bleibt im Moment nur die Hoffnung.»

In dieser misslichen gesundheitlichen Situation gebe es für ihn keine Perspektive mehr, das Gemeindepräsidium längerfristig zu besetzen. «Ich habe das Amt gerne ausgeübt und war ebenso gerne für Sie da. Deshalb ist das traurig und ganz bitter. Aber so spielt das Leben», so Thomas Mosimann weiter.

Der emeritierte Geografieprofessor gehört seit 2015 der Lauwiler Exekutive an, die er seit gut vier Jahren präsidiert.