Denkmalschutz Aus Alt wird Neu und bleibt doch alt: Die alten Papiermühle in Lausen erstrahlt in neuem Glanz In der alten Papiermühle in Lausen gibt es neue Wohnungen. Die Charakterzüge bleiben aber trotz Umbau und Umnutzung dieselben. Maximilian Karl Fankhauser 25.05.2021, 20.46 Uhr

Teile des Mühleensembles in Lausen wurden erfolgreich umgebaut und umgenutzt. Weisswert Visuelle Gestaltung & Fotografie

Man wohnt, wo man arbeitet. Die Regel hat ihre Gültigkeit längst verloren, der gestiegenen Mobilität sei Dank. Vor hundert Jahren war das noch anders. Und so lagen auch bei der alten Papiermühle in Lausen, die im Jahre 1318 ein erstes Mal schriftlich erwähnt ist, Wohnen und Arbeiten räumlich eng beieinander. Im Lausener Unterdorf am Wasser gelegen, wo sich auch die alte Getreidemühle befindet, wächst der Komplex kontinuierlich weiter. Ende des 19. Jahrhunderts kauft Familie Hägler das Areal. Aufgrund des Wachstums des Mühlemitarbeiterkontingents wird 1850 ein Gesellenhaus am westlichen Rand des Areals erbaut, in dem zehn bis zwölf Arbeiter wohnen können. Dies ist auch von Nöten, beschäftigt die Papiermühle 1906 schon 22 Arbeiter.