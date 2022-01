Deponie Roemisloch Einmal im Jahr ist nicht genug: Misst Baselland bald öfter die Allschwiler Wasserqualität nahe der alten Deponie? Dass sich die Messungen von Gemeinde und Kanton im Roemisloch- und Mülibach widersprechen, führte im Landrat zur Forderung, häufiger zu messen. Die Regierung zeigt sich offen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 27.01.2022, 19.26 Uhr

Bei vorgängigen Messungen der Gemeinde Allschwil im Roemislochbach, der in den Mülibach fliesst, wurden Eisen- und Mangan-Ausfällungen gut sichtbar. Archivbild: Gemeinde Allschwil, 12.6.2021

Verschmutzt die ehemalige und mittlerweile sanierte französische Chemiemülldeponie Roemisloch noch immer den Allschwiler Roemisloch- und Mülibach? Messungen der Gemeinde bejahten dies vergangenen Sommer. Doch vor zehn Tagen vermeldete der Kanton, dass laut eigenen Messungen weder krebserzeugendes Benzidin noch 4-Aminodiphenylether nachgewiesen werden konnte.

Im Landrat entfachten am Donnerstag mehrere Vorstösse zum Thema die Diskussion, was denn nun stimme. Ein Problem: Gemeinde und Kanton massen nicht an derselben Stelle. Allschwil entnahm weiter oben auf französischem Boden im Roemislochbach viel näher an der Deponie Proben, der Kanton erst im Mülibach. Mehrere Grünen-Landräte forderten ihren eigenen Umweltdirektor Isaac Reber deshalb auf, öfter als einmal jährlich Messungen durchzuführen. Dieser hielt ohne konkreter zu werden fest:

«Wir sind bereit, unser Messverfahren zu überprüfen.»

