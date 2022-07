Biber kommt zurück ins Baselbiet – wenn auch nicht ungehindert

Im Aufbau Der Biber kommt zurück – wenn auch nicht ungehindert Der tote Biber von Pratteln letzte Woche ist ein Beispiel dafür, weshalb deren Population im Kanton nur noch langsam wächst. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Der «Hülftenfall-Biber» am Tag, bevor ein Hund ihn totbiss. Zvg / Oberbaselbieter Zeitung

Vermutlich hatte er seine Familie verloren. Weshalb der junge Biber anfangs Juli allein unterhalb des Hülftenfalls in Pratteln auftauchte, wird ein Rätsel bleiben. Das kleine Tier hatte sich zutraulich gezeigt. Sich den Menschen angenähert. Ein Mitarbeiter vom Amt für Wald und Jagd fand tags darauf den toten Biber. Ein Hund muss ihn in den frühen Morgenstunden totgebissen haben.

«Im Baselbiet hat sich die Biberpopulation nicht so schnell etabliert wie in anderen Kantonen», sagt Thomas Fabbro auf einer Dachterrasse neben der Liestaler Innenstadt. Pro Natura hält hier sein Büro – Fabbro ist deren Co-Geschäftsführer und führt seit letztem Jahr im Mandat des Kantons die Biberfachstelle. Im Herbst werden die nackten Zahlen vorliegen: Denn im Frühjahr hat der Bund landesweit den Biberbestand erhoben.

Weshalb das geschützte Tier in den Baselbieter Tälern weniger rasch vordringt, darüber kann Fabbro nur spekulieren. «Unsere Gewässer sind relativ stark genutzt. Und wir haben immer wieder Verkehrstote zu beklagen.»

Immer wieder werden Biber Opfer des Strassenverkehrs

Der Biologe kann hierfür allein zwei Beispiele aus den letzten Jahren nennen. Ein Biber fand vor rund drei Jahren auf einer Strasse beim Warteckweiher oberhalb von Gelterkinden den Tod. Ein anderer, ausgewachsener Biber wurde am Dittigerrank zwischen Zwingen und Laufen in vollem Tempo überfahren. Fabbro:

«Auf die Population macht es einen riesen Unterschied, ob der Biber bereits Junge hatte oder nicht»

Am Warteckweiher ist mittlerweile wieder ein Biber heimisch geworden. Am Seitenarm der Ergolz – dem Rickebächli – ist eine der derzeit schönsten Biberbauten zu beobachten. Bis er eine Partnerin fürs Leben findet, könnte es ein paar Jahre dauern. Sobald Nachwuchs da ist, bleibt die Familie zwei Jahre lang vereint, ehe die Jungtiere weiterziehen und sich ein eigenes Revier suchen. Die Eltern bleiben monogam.

Trotz den Widerständen hat der Biber im 21. Jahrhundert sein rapides Comeback erfahren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt das grösste Nagetier in der Schweiz als ausgerottet. Erst 1956 kehrte er zurück. Bis 1977 setzte der Bund – vor allem im Wasserkanton Aargau – 141 Biber aus. Anfänglich vermehrten sie sich sehr zögerlich, seit den Nullerjahren nimmt die Population aber stark zu. Schweizweit wurde der Biberbestand 2019 auf 3500 Individuen geschätzt.

Wieder gegen 50 Biber im Baselbiet

Im Baselbiet brauchte der Biber schon zu Beginn mehr Anlaufzeit. Bei der letzten Zählung des Bundes 2008 existierte bloss eine Familie am besagten Hülftenfall. 14 Jahre später ist die Population doch beträchtlich angewachsen. Gegen 50 Biber dürften im Kanton Baselland heimisch sein, so Fabbro. Ausgebreitet haben sie sich an der Ergolz und ihren Seitenarmen. Aber auch die Birs konnten die Biber für sich erobern. Vier grössere Reviere sind heute bekannt. Zwei Biber schafften es über das Kraftwerk in Laufen hinaus und siedelten sich bei der Birsmill und an der Sorne bei Delémont an.

Dem Biber bleibt noch viel Freiraum

«Es gibt noch viele offene Gewässer, die ein Potenzial für den Biber ausweisen», sagt Thomas Fabbro. Sie könnten noch weiter vorstossen an die kleinen Bäche im Oberbaselbiet und im Laufental. Solange es aber tote Biber gäbe wie jener am Warteckweiher in Gelterkinden, dauere dies an. Deshalb, so Fabbro, sei der Schutz des Tieres weiterhin angezeigt. Er erklärt:

«Die Population ist gewachsen, geht aber auf sehr wenige Tiere zurück. Bei Krankheiten kann dies für die Tiere zur Gefahr werden, weil keine genetische Breite besteht.»

Der Biber-Experte ist positiv gestimmt, was die Zukunft des Tiers im Baselbiet betrifft. Die Landschaftsgestalter, die mit ihren Bauten Gewässer stauen und somit revitalisieren, geraten anders als in anderen Kantonen kaum mit der Infrastruktur unserer Zivilisation in Konflikt. Etwa im Seeland flutet das Nagetier regelmässig ganze Felder. Ein Problem, das sich im Baselland aufgrund der Topografie kaum hervortun kann.

Vereinzelte Eingriffe

Einzig in der Reinacher Heide schritt der Kanton ein und baute einen Biberdamm zurück. Die Behörden befürchteten, die gestaute Birs könnte das Grundwasser verschmutzen. Dadurch liess sich die Biberfamilie aber nicht verscheuchen. Sie hat ihr Revier beibehalten.

Thomas Fabbro hofft, der neu am Warteckweiher angesiedelte Biber möge sich durchsetzen und bald eine Familie gründen. Dort hat er beobachten können, wie beharrlich der Biber an seinem Daheim baut. Das Schicksal seines Vorgängers soll der neue Biber nicht mehr erfahren. Der Kanton platziert deshalb erstmals ein Schild: «Vorsicht Biber!»

