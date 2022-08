Dernière Alphornbläser beenden ihre Baselbieter Tour Köbi Dolder und Jakob Bösch bestreiten übermorgen Samstag in Zwingen ihren letzten Auftritt im Rahmen ihrer Tournee durch den ganzen Kanton. Simon Tschopp 04.08.2022, 05.00 Uhr

Der Reinacher Köbi Dolder (links) und Jakob Bösch aus Bottmingen in ihrem Element. Kenneth Nars (Bottmingen, 15. Juni 2022)

Das Alphornduo Surbaum mit Köbi Dolder (67) und Jakob Bösch (80) tourt seit April 2016 durch sämtliche 86 Baselbieter Gemeinden. Am kommenden Samstag erfolgt in Zwingen der Abschluss: Dort geben die beiden an der Schlossgasse 1 ab 10 Uhr ein Ständeli. Mit dabei ist ein Kollege mit einem Drehörgeli. Nach dem Auftritt des Trios kommen alle Anwesenden in den Genuss eines Apéros, und es wird auf diese Dernière angestossen.