Die grosse Übersicht Vielen Baselbieter Gemeinden geht es finanziell besser, als sie selbst ausweisen Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber präsentierte eine Übersicht über die Jahresabschlüsse 2021 der 86 Gemeinden – und zwar ungeschönt. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.09.2022, 19.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon im Frühjahr präsentierte Finanzdirektor Anton Lauber die Vorlage zur Baselbieter Vermögenssteuerreform, die auch die Gemeinden belasten wird. Aktuell stehen sie finanziell aber gut da, zeigt die Übersicht. Archiv: Kenneth Nars

Anton Lauber ist für sein schelmisches Grinsen bekannt. Am Mittwoch gab er sich vor versammelter Presse allerdings sichtlich Mühe, wenig Regung zu zeigen. Der Baselbieter Finanzdirektor hielt auf Nachfrage fest:

«Was wir hier präsentieren, ist eine nüchterne Analyse. Die Finanzen der Gemeinden sind im Lot. Ich habe wirklich keine subjektive Botschaft.»

Tatsächlich weist das kantonale Statistische Amt seit Jahren schon die Rechnungsabschlüsse aller 86 Gemeinden aus. Erstmals allerdings lud Lauber extra zu einer Medienkonferenz nach Liestal, um die nackten Zahlen einzuordnen.

Seine Hauptbotschaft ist klar: Den meisten Gemeinden geht es finanziell relativ gut. 53 konnten die Jahresrechnung 2021 mit einem Gewinn abschliessen, in sechs Gemeinden war das Ergebnis ausgeglichen und 27 mussten ein Defizit verbuchen. Über alles gerechnet bleibt ein Gewinnüberschuss von 1,4 Millionen Franken in den Gemeindekassen.

Gewinn wäre effektiv 40 Millionen Franken höher

Dabei beliess es Lauber aber nicht. Er wies darauf hin, dass die Gemeinden in Baselland seit 2019 finanzpolitische Reserven bilden dürfen:

«Das relativiert das von den Gemeinden ausgewiesene Resultat teilweise.»

Dank dieser finanzpolitischen Steuerung können Gemeinden ihre Ergebnisse «glätten», wie es Michael Bertschi, Leiter der Abteilung Gemeindefinanzen beim Statistischen Amt, ausdrückte.

Nicht weniger als 41 Gemeinden hätten seit 2019 von der Möglichkeit, Reserven zu bilden, Gebrauch gemacht. Zusammen geht es um eine Summe von rund 120 Millionen Franken. In den Augen Laubers durchaus «ein grosser Betrag».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Sehen die ausgewiesenen Rechnungsabschlüsse 2021 schon recht gut aus, so verbessert sich der Gewinn über alle Gemeinden gerechnet um satte 40 Millionen Franken, wenn neben den Einlagen in die Reserve (zwölf Millionen Franken) auch jene für Vorfinanzierungen (27 Millionen Franken) dazugezählt werden. Lauber nennt dies den «effektiven Saldo», auch wenn er freilich betont, dass die Steuerung absolut legitim sei.

Binningen schrieb eigentlich elf Millionen Franken Gewinn

Die Unterschiede sind teils bemerkenswert: So weist Binningen eine schwarze Null aus. Effektiv gab es 2021 aber einen Saldo von 694 Franken pro Einwohner, was elf Millionen Franken entspricht (siehe Karte oben). Zehn Millionen gingen in eine Vorfinanzierung und eine Million in die Reserve.

Bertschi betont auf Nachfrage allerdings, dass es auch umgekehrt geht: Dittingen löste seine im Vorjahr gebildete Reserve von rund 300'000 Franken wieder auf, weswegen das enorme Defizit von 906 Franken pro Einwohner auf 523 Franken reduziert werden konnte. Und Schlusslicht Arboldswil nahm eine Abschreibung von einer Million Franken auf ein Gebäude vor, was das tiefrote Defizit erklärt.

Insgesamt hält Bertschi fest: «Die Gemeindefinanzen stehen weit weniger schlimm da als befürchtet.» So sei etwa Covid-19 keine finanzielle Last für die Gemeinden gewesen. Die Sozialhilfekosten seien gesunken statt gestiegen und die kommunalen Steuererträge 2021 mit 885 Millionen Franken «so hoch wie noch nie». Auch das Eigenkapital sei kontinuierlich gestiegen und die Zahlungen der Geber- an die Empfängergemeinden im horizontalen Finanzausgleich konnten 2021 deutlich erhöht werden.

Finanzausgleich soll überarbeitet werden

Hierzu erlaubte sich der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann, der von Lauber eingeladen worden war, eine Bemerkung:

«Ich frage mich als Vertreter einer Gebergemeinde natürlich schon, warum viele Empfängergemeinden ihre finanzpolitischen Reserven auffüllen konnten. Braucht es da eine Anpassung des Finanzausgleichs?»

Tatsächlich laufen diesbezüglich derzeit Gespräche zwischen Gemeinden und Kanton. Zum Inhalt wollte man sich aber noch nicht äussern. Lauber: «Das ist eine schwierige Arbeit, da verschiedenste Interessen bestehen.»

Dass der Kanton sich so dezidiert zu ihren Finanzen äussert, könnte von den Gemeinden auch als übergriffig empfunden werden. Eigenmann hielt aber fest: «Ich bin froh über diese Übersicht. Jetzt kennen wir die Ausgangslage. Schliesslich stehen grosse Veränderungen an.»

Damit meinte er etwa die kantonale Vermögenssteuerreform, die viele Gemeinden stark belasten wird. Hier darf Lauber aber auf den Support der meisten Gemeinden zählen, unterstützt der Kanton sie doch mit jährlich 9,5 Millionen Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen