Coronaausbruch in Altersheim in Thürnen

Omikron Coronaausbruch in Baselbieter Altersheim nur dank Testpflicht für Mitarbeitende festgestellt In Thürnen häuft sich die Anzahl an positiv Getesteten. Die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner ist in Isolation. So sieht die Situation in den beiden Basel aus. 17.01.2022, 18.37 Uhr

Der Coronaausbruch im Altersheim Jakobushaus deutet auf Omikron Erkrankungen hin, sagt Rolf Wirz. Nicole Nars-Zimmer

Seit Ende vergangener Woche ist das Alters- und Pflegeheim Jakobushaus in Thürnen für die Öffentlichkeit geschlossen. Der Grund dafür: ein grösserer Coronaausbruch. Im Heim leben zurzeit 46 Bewohnerinnen und Bewohner. Über die Hälfte davon – 24 Personen – befinden sich aktuell in Isolation, wie einer Medienmitteilung des Kantonalen Krisenstabs zu entnehmen ist. Auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten Coronafälle festgestellt werden. 25 Personen wurden positiv getestet. Im Altersheim arbeiten insgesamt 84 Personen, davon 54 in der Pflege.

Dass die Erkrankungen überhaupt festgestellt wurden, liege an der Testpflicht für Mitarbeitende im Kanton Baselland, sagt Rolf Wirz, Sprecher des Kantonalen Krisenstabs. Denn Symptome hätten fast keine der jetzt positiv getesteten Personen gezeigt. Das Personal werde auf Anordnung des Kantons zweimal pro Woche getestet. Als die Testresultate im Heim Anfang Jahr vermehrt positiv ausfielen, habe man sich dazu entschieden auch die Bewohnerinnen und Bewohner zu testen.

Thürnen ist zurzeit ein Einzelfall

Konkrete Gründe für einen solchen Ausbruch zu finden ist schwierig. Ein möglicher Grund seien die Festtage. Der zeitliche Zusammenhang würde passen. Die Schnelle der Ausbreitung deute zudem auf einen Omikron-Ausbruch hin. Dabei sei die hohe Anzahl an Ansteckungen im Vergleich zu den milden Verläufen typisch. Eine Person war bisher von einem schweren Verlauf betroffen und ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Rolf Wirz sagt:

«Den restlichen Bewohnerinnen und Bewohner geht es den Umständen entsprechend gut.»

Ein grosser Unterschied zu vorherigen Ausbrüchen in Alters- und Pflegeheimen: Im Dezember 2021 häuften sich die Coronafälle im Alterszentrum Birsfelden. Von schweren Fällen blieb es jedoch nicht verschont. 17 Personen sind damals an der Erkrankung verstorben. Dabei war es nicht das einzige Baselbieter Heim, das mit einem Ausbruch zu kämpfen hatte. Im Alters- und Pflegeheim Zum Park in Muttenz etwa starben um den Jahreswechsel 2020 innert zweier Monate 17 Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19.

Zurzeit handelt es sich mit dem Ausbruch in Thürnen um einen Einzelfall, sagt Wirz. Die hohe Impfquote im Kanton bei über 75-Jährigen helfe dabei sicherlich. Denn diese befinde sich zurzeit bei 94.5 Prozent. Nicht aber im betroffenen Heim. Acht der Infizierten seien ungeimpft und fünf teilweise geimpft. Woran dieser Unterschied zum kantonalen Durchschnitt liegt, kann Wirz nicht sagen. Möglich sei eine gewisse Impfskepsis auf dem Land, worauf die restlichen Zahlen jedoch nicht deuten.

Um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen wurden im Heim weitere Massnahmen eingeführt. Gegen aussen ist das Altersheim geschlossen. Zudem werde die gewohnte Durchmischung der Abteilungen im Moment gestoppt und die positiv getesteten Personen von den restlichen Bewohnerinnen und Bewohnern getrennt.

3G für Besucherinnen und Besucher seit November

Doch, die grösste Schwierigkeit liege nicht bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern beim Personal. Um die schwierige Zeit zu überbrücken, werde versucht, pensionierte Mitarbeitende zurückzuholen. «Auch die verkürzte Isolationsdauer hilft», sagt Wirz. Auf den Einsatz von positiv getestetem Personal könne im Moment glücklicherweise verzichtet werden. Doch die Engpässe setzten den Mitarbeitenden zu. Wirz sagt:

«Wie ich gehört habe ist es sehr schwierig Pflegepersonal zu finden und offene Stellen zu besetzen.»

Rolf Wirz: «Die Heime sind schon eingeschränkt.» Nicole Nars-Zimmer

Drängen sich Verschärfungen auf? «Die Heime sind schon eingeschränkt. Für Besucherinnen und Besucher gilt seit Mitte November 3G. Zum Teil wird auch freiwillig 2G eingeführt», sagt er und ergänzt: «Viel mehr kann man gar nicht machen.» Denn Anfang Pandemie seien die Massnahmen in Heimen zwar strenger gewesen aber nicht unbedingt besser. Der Schutz der Betroffenen müsse immer mit ihrer Freiheit abgewogen werden. «Sie wollen nicht wieder komplett von der Gesellschaft abgeschirmt werden», sagt er.

Zunahmen der Infektionszahlen auch in Basel-Stadt

Im Stadtkanton nehmen die Infektionszahlen in Alters- und Pflegeheimen ebenso wie in Baselland zu, wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage bestätigt. «Aktuell gibt es mehrere, eher kleinere Ausbrüche in mehreren Institutionen», so Sprecherin Anne Tschudin. «Der grosse Teil der Bewohnenden hat eine Auffrischimpfung erhalten. Dadurch sind die Krankheitsverläufe deutlich milder.» Glücklicherweise sei das auch bei den Mitarbeitenden in den Institutionen der Fall. Die Personalsituation sei im Moment also nicht prekär.

Eine Umfrage bei Alters- und Pflegeheimen in Basel-Stadt bestätigt die meisten Aussagen des Gesundheitsdepartements. Die Omikron-Welle sei zu spüren.

Hilferuf an die Angehörigen in Erwägung gezogen

Einzig in einem angesprochenen Punkt klingt es bei den Alters- und Pflegeheimen selbst und auch bei ihrem basel-städtischen Verband etwas anders: «Die Personalsituation ist angespannt, hat aber meines Wissens noch nicht zur Anwendung ausserordentlicher Massnahmen geführt», so Yannik Laely, Geschäftsführer von Curaviva Basel-Stadt. Die bundesrätliche Verkürzung von Quarantäne und Isolation komme den Alters- und Pflegeheimen hinsichtlich der Personalsituation entgegen. In Basler Pflegeheimen gilt seit dem 20. Dezember eine Verschärfung mit 2G-Reglung in Innenräumen von Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben sowie bei Veranstaltungen im Innern. Bei Besuchen im Zimmer hat der Kanton eine 3G-Empfehlung ausgesprochen.

Sorgen bereitet den Heimleitungen momentan, dass sich immer mehr Personal ansteckt oder in Quarantäne befindet, so der Tenor einer Umfrage. Man denke darüber nach, einen Aufruf unter Angehörigen zu lancieren, die, wenn sich die Lage weiter zuspitze, aushelfen könnten.

Erschwerend kommt für viele Institutionen hinzu, dass in Alters- und Pflegeheimen keine Triage gemacht werden kann.

«Unsere Leistungen müssen 24 Stunden garantiert sein. Wir können nicht etwas absagen oder verschieben», sagt Urs Baudendistel, Heimleiter des Alster- und Pflegeheims Johanniter in Basel.

Rund 3500 Neuinfizierte übers Wochenende

Eine Verbesserung ist noch nicht in Sicht. Über das Wochenende wurden in Basel-Stadt 1400 neue Fälle bestätigt, in Baselland waren es 2039 und im Schwarzbubenland 253. Baselland meldete zwei weitere Todesfälle infolge einer Corona-Erkrankung. 30 Personen sind hospitalisiert, zwei davon auf der Intensivstation. In Basel-Stadt befinden sich 90 Personen in Spitalpflege, davon 21 auf der Intensivstation. Für eine abschliessende Beurteilung der Auswirkungen der Omikron-Welle auf die Spitäler sei es zu früh, heisst es beim Basler Gesundheitsdepartement. Tschudin sagt: «Der Trend sieht aber so aus, dass es durchaus mehr Ansteckungen gibt, die Auslastung in den Kohorten- und Intensivpflegestationen jedoch nicht im Gleichschritt beziehungsweise nicht so stark ansteigt wie in den früheren Wellen.

