Breitenbach und Artegna

Breitenbach und Artegna in Nordostitalien verbindet eine gemeinsame Geschichte: Nach dem Zweiten Weltkrieg lockte die florierende Industrie in Solothurn viele von der Armut in Italien betroffene Arteniesi in die Region, vor allem nach Breitenbach, wo die Schweizerischen Isola-Werke standen. Um diese Verbindung in Erinnerung zu halten und als Zeichen des Dankes an die vielen Gastarbeiter aus Artegna vereinbarte Breitenbach 2013 eine Partnerschaft mit dem Dorf in der Region Friaul. Die historische Beziehung wird mit regelmässigen Delegationsbesuchen der Gemeinden untereinander gelebt und gepflegt.