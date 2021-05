diebstahl Besitzerin ortet gestohlenes E-Bike im Elsass, die Polizei tut nichts Diebstähle von E-Bikes nehmen in der Region Basel zu. Viele der Täter kommen aus Frankreich, sie bringen das Diebesgut über die Grenze. In einem Fall gelang es einer Besitzerin, ihr E-Bike auf den Meter genau zu lokalisieren. Doch weil die Behörden nur zögerlich halfen, ist das 7000 Franken teure Zweirad wohl endgültig weg. Julian Förnbacher 01.05.2021, 05.00 Uhr

Mit diesem Schloss sicherte Carla B. aus Allschwil ihr E-Bike der Marke Stromer. Trotzdem wurde es gestohlen. Nicole Nars-Zimmer

Als Carla B.* aus Allschwil am vergangenen Dienstag aus einem Geschäftstermin kam, traute die 39-Jährige ihren Augen nicht. Auf dem Veloparkplatz unweit der Basler Pauluskirche, auf dem sie ihr nagelneues E-Bike der Marke Stromer abgestellt hatte, lag bloss noch ihr aufgesprengtes Veloschloss. Vom Rad, das sie gerade erst für rund 7000 Franken erworben hatte und an jenem Tag zum ersten Mal damit gefahren war, fehlte jede Spur.

B. griff zum Telefon und kontaktierte die Polizei. «Das war allerdings erst der Anfang des Desasters», sagt sie. «Schon beim ersten Anruf merkte ich, dass die Polizei nicht schnell handeln wird. Dabei wäre das enorm wichtig, wo man ein Fahrrad doch innert zehn Minuten über die Grenze bringen kann. Stattdessen bat man mich, auf einen Polizeiposten zu kommen, um Anzeige zu erstatten.»

Noch am Tatort versuchte sie, den GPS-Sensor im Rahmen zu orten, was jedoch misslang. «Da war für mich klar, dass jemand das Bike in einen Transporter verladen haben musste, der das Signal unterdrückt.»

Polizei greift trotz GPS-Daten nicht ein

B. erschien trotzdem auf dem Revier – dort folgte der nächste Rückschlag: «Nachdem alle Details notiert waren, sagte man mir, dass man höchstwahrscheinlich nichts tun könne, weil sich das E-Bike wohl schon in Frankreich befinde.»

Die Allschwilerin gab immer noch nicht auf und kontaktierte den Hersteller des Bikes. Dieser konnte das Fahrrad inzwischen orten – es befand sich wenige Stunden nach dem Verschwinden bereits in der Nähe von Strassburg. Der Hersteller konnte das per Pin geschützte Gefährt aus der Distanz komplett abriegeln und einen Alarm auslösen. Damit war es für die Diebe vorerst unbrauchbar.

B. rief erneut auf dem Polizeiposten an, um den Beamten die GPS-Position ihres E-Bikes mitzuteilen. «Man sagte mir jedoch immer wieder, dass man nichts machen könne, weil das Fahrrad nun in Frankreich sei. Nicht einmal die französischen Behörden wollte man für mich kontaktieren, obwohl ich bis auf die Hausnummer genau wusste, wo mein Velo steht. Da fühlte ich mich wirklich vor den Kopf gestossen.»

Die Frau entschied sich, auf eigene Faust den Kontakt zur französischen Polizei zu suchen. Mit Hilfe eines Dolmetschers erklärte sie den Beamten ihre Lage und übermittelte die GPS-Daten des Rads, das nun in einem Wald stand. Die französische Polizei riet B. davon ab, selbst zum ermittelten Ort zu fahren und liess stattdessen eine Streife ausrücken. Diese fand nichts. Der Kontakt verlief im Sand.

Nun bleibt die Allschwilerin also ohne E-Bike, dafür mit jeder Menge Frust und Ungewissheit sitzen: «Bisher habe ich von meiner Versicherung noch nichts gehört. Aber auch wenn sie den Schaden übernimmt, frage ich mich halt schon: Wenn mein Fahrrad nun schon am allerersten Tag gestohlen wurde, wie lange es dann wohl beim nächsten Mal?»

B. sieht vor allem die Basler Behörden in der Pflicht. Insbesondere, weil sie trotz stark steigender Diebstahlzahlen bei E-Bikes – im vergangenen Jahr wurden etwa 550 Fälle verzeichnet, während es 2019 noch 367 waren – dem offensichtlich grenzübergreifenden Problem nicht adäquat begegnen: «Für mich als Aussenstehende sieht es so aus, als wisse die Polizei zwar um das Problem, schaue aber einfach nur zu, statt effizient mit den französischen Kollegen zu kooperieren.»

Toprak Yerguz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements, erklärt: «Grenznähe ist bekanntermassen ein begünstigender Faktor für gewisse Formen der Kriminalität.» Deshalb würden Kantonspolizei sowie die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft enge Beziehungen über Verbindungsbeamte zu den Behörden in Frankreich und Deutschland pflegen. «Die Zusammenarbeit klappt gut, kann aber nicht verhindern, dass Kriminelle die Landesgrenzen für ihre Zwecke nutzen», sagt Yerguz.

Eine Erklärung, mit der sich B. nicht zufriedengeben will: Die aktuelle Handhabe öffne Verbrechern aus dem grenznahen Ausland Tür und Tor, findet sie. «Wenn die Behörden die Bürger dazu animieren wollen, aufs Autofahren zu verzichten, dann aber ähnlich teure E-Bikes nicht adäquat schützen können, muss man sich eben doch überlegen, wieder aufs Auto zu setzen.».

*Name geändert.