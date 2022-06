Wasserknappheit nach Brand in Diepflingen

Diepflingen Wassermangel nach Grossbrand in Diepflingen Am Samstag brannte in Diepflingen eine Schreinerei nieder. Nachdem der Brand gelöscht war, gab es teils gar kein Trinkwasser mehr. Die Feuerwehr ist für Wasserknappheit gewappnet. Salomé Lang Jetzt kommentieren 20.06.2022, 19.27 Uhr

Nur noch Trümmer sind übrig, nachdem die Schreinerei am Samstag abgebrannt ist. Für den Besitzer Rolf Marti eine Katastrophe: «Am schlimmsten ist der Verlust des emotionalen Werts.» Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Ich fuhr nur kurz nach Sissach, um einzukaufen. Als ich zurückkam, brannte die Schreinerei schon.» So beschreibt der Schreiner und Besitzer der Holzbaufirma Rolf Marti in zwei Sätzen, wie am Samstag das Lebenswerk seines Vaters buchstäblich in Flammen aufging: Am vergangenen Samstag, kurz vor 13 Uhr, brannte die Schreinerei nieder. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten jedoch die vollständige Zerstörung der Schreinerei an dem heissen Sommertag nicht verhindern. Aufgrund der Löscharbeiten herrschte im 760-Seelen-Dorf Wasserknappheit, die Gemeinde rief die Bevölkerung dazu auf, Trinkwasser zu sparen.

Kurz vor 13 Uhr am Samstag fing die Schreinerei Flammen. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bild: zvg

Schreiner rettet Hund, Jacke und Schuhe vor den Flammen – alles andere ist verloren

Seinen Hund, seine Jacke und seine Schuhe holte Marti aus dem Büro der Schreinerei, kurz bevor es auch in diesem brannte. Die Schreinerei, seinen Computer und alle Unterlagen im Büro habe er verloren, so Marti:

«Am schwersten wiegt aber der emotionale Verlust.»

Ausser dem Auto habe er von seiner Firma nun nichts mehr.

In die Zukunft zu blicken, fällt dem Schreiner in den Tagen nach dem Brand schwer.

«Ich muss jetzt erst alles verarbeiten.»

Dennoch wisse er schon jetzt, dass er seine Schreinerei wieder aufbauen wird – auch wenn noch offen sei, wie, wo und wann. Auch eine an die Schreinerei angrenzende Mietwohnung – eine Familie wohnte darin – ist vom Brand betroffen. Sie ist laut Marti zwar nicht wie die Schreinerei zerstört, jedoch unbewohnbar.

Brandursache ist Bestand laufender Ermittlungen

Wie es zum Brand kam, ist Bestand laufender Ermittlungen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Noch ungeklärt ist die Ursache des Brandes. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der bz sagt, konnte die Polizei erst am Montag mit den Ermittlungen in der Schreinerei selbst beginnen, da die Feuerwehr noch die letzte Glut löschen musste. Drei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Gebäude, konnten dieses jedoch selbstständig verlassen und wurden mit leichten Brandverletzungen und Verdacht auf Rauchvergiftung hospitalisiert. Ihnen geht es laut dem Polizeisprecher gut, sie konnten das Spital wieder verlassen.

Wasserknappheit nach Löscharbeiten: Anwohnende mussten Trinkwasser sparen

Während mehrerer Stunden nach dem Brand blieben einige Wasserleitungen in Diepflingen trocken. «Das Wasserreservoir wurde während der Löscharbeiten schnell geleert, und der Homburgerbach führt zu wenig Wasser, um aushelfen können», sagt der für die Wasserversorgung zuständige Gemeinderat Markus Hauser. Eine Transportleitung pumpte Wasser aus dem Nachbarort Thürnen nach Diepflingen, wodurch die Situation schnell entschärft worden sei, so Hauser.

Dennoch rief die Gemeinde dazu auf, Trinkwasser zu sparen und möglichst nicht den Pool zu füllen oder Pflanzen zu giessen. So sollten sich die Wasservorräte wieder erholen, was auch gelang: Seit Montagabend ist die Wasserversorgung wieder gewährleistet und der Ausnahmezustand laut Hauser beendet.

Feuerwehr für Wasserknappheit in den Sommermonaten ausgerüstet

Dass es in den Sommermonaten infolge Löscharbeiten bei grossen Bränden zu Wasserknappheit für die Bevölkerung kommen kann, sei laut dem Baselbieter Feuerwehr-Inspektor Werner Stampfli nichts Besonderes.

«Auch ohne Brand können die Wasserreservoire der Gemeinden an ihre Grenzen kommen. Denn die Quellen liefern da und dort im Sommer weniger Wasser und die Bevölkerung verbraucht vielleicht auch etwas mehr davon.»

Die Feuerwehr arbeite mit Wasser aus Tanklöschfahrzeugen, die 2000 bis 3500 Liter dabei haben. Des Weiteren habe die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung kürzlich zwei Wechselladebehälter mit je 12 000 Liter Wasser beschafft, so Stampfli. Diese seien in Sissach und Reinach stationiert und vergangenen Samstag in Diepflingen eingesetzt worden.

