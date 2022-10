Digitalisierung Mental gesund bleiben mit den Römern – Augusta Raurica lanciert App für Lehrlinge Berufsschulklassen aus Basel-Stadt testen ein neues digitales Angebot der Römerstadt. Mit Hilfe einer App machen sie Übungen, um ihre psychische Gesundheit zu verbessern. Gleichzeitig soll das Programm eine niederschwellige Begegnung mit der antiken Kultur bieten. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Die App von Augusta Raurica richtet sich an Lernende. zvg/bz

Drei Klassen der Berufsschule Basel beschäftigen sich in den nächsten Wochen mit Sisyphus, der Achillesferse oder Gladiatoren. Antike Geschichten und Mythen sollen den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, mit den Herausforderungen während der Lehre klarzukommen. Die Jugendlichen testen eine neue App der Römerstadt Augusta Raurica, die Übungen zur Stärkung der mentalen Gesundheit mit Geschichtsvermittlung verbindet.

Die Idee, sich mit einem digitalen Angebot an Lernende zu richten, kam nicht von ungefähr: «Diese Gruppe von Jugendlichen ist nur selten in Augusta Raurica anzutreffen», sagt Catherine Aitken. Die stellvertretende Leiterin des Museums Augusta Raurica verantwortet für die Römerstadt die App. Sie sagt:

«Mit der App möchten wir ihnen auf niederschwellige Art antike Geschichte näherbringen.»

Während des Übergangs von der Schulzeit in die Lehre ändert sich bei Jugendlichen einiges. Im Projektbeschrieb heisst es, sie bräuchten in dieser Zeit «wichtige Kompetenzen wie Resilienz, Selbstverantwortung und Selbstmotivation, Suche der eigenen Rolle, Umgang mit Unsicherheit oder Umgang mit Druck von allen Seiten». Catherine Aitken erklärt: «Die römische Kultur bietet viele Ansätze, Philosophien und Inspirationen, wie damals mit dem Thema mentale Gesundheit umgegangen wurde.» Mit dem richtigen Storytelling könnten diese in die heutige Zeit übertragen werden.

Interaktive Übungen auf dem Handy oder Tablet

Nachdem in den vergangenen Monaten ein Prototyp der App ausgearbeitet wurde, testen die drei Klassen sie im November. Nach einer Einführung durch die Projektentwickelnden können die Jugendlichen während zweier Wochen individuell Übungen auf dem Handy oder Tablet absolvieren.

Jeder Themenkomplex hat dabei einen Bezug zur Antike: Geht es etwa darum, sozialen Druck auszuhalten, verweist die App auf die stoische Philosophie. Werden die Schülerinnen und Schüler animiert, offen für die Zukunft zu sein, lernen sie das Orakel von Delphi kennen. Selbst Asterix und Obelix tauchen als Beispiel für positive Freundschaften auf.

In einer der sogenannten Challenges beschäftigen sich die Teenagerinnen und Teenager mit dem Thema Gesellschaft und Gemeinschaft. Dabei müssen sie verschiedene Fragen beantworten, können sich Videos anschauen und sollen sich über Nachrichten mit den anderen Mitgliedern der Klasse austauschen.

Nach der Pilotphase soll App zu festem Angebot werden

«Die interaktive Komponente ist sehr wichtig», sagt Sandra Bickel von der Agentur Artsnext. Das Zürcher Unternehmen entwickelte die App, die nun auch für das neue Projekt von Augusta Raurica verwendet wird. «Wir legten Wert auf Figuren und Geschichten, die nicht völlig unbekannt sind, um die Inhalte leichter zugänglich zu machen», sagt Bickel. Im Kern der Übungen gehe es um die Menschen und da habe sich trotz einer Entwicklung von 2000 Jahren wenig verändert:

«Was der Mensch sucht, ist immer noch dasselbe wie damals: Liebe, Freundschaften, Zufriedenheit und eine sinnstiftende Tätigkeit.»

Nach der Pilotphase werden die Verantwortlichen gemeinsam mit den drei Klassen das Projekt analysieren. Ziel sei, die App im ersten Quartal des Jahres 2023 definitiv als Angebot für Berufsschulklassen zu lancieren.

