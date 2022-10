Muttenz lässt sich mit acht digitalen Rundgängen erkunden

Digitalisierung Muttenz zum Mitnehmen: Eine App lässt Städte mit dem Smartphone erkunden Autorin Helen Liebendörfer und der pensionierte Gym-Lehrer Hanspeter Meier haben kürzlich drei neue Rundgänge durch Muttenz veröffentlicht. Nun sind es in der entsprechenden App bereits acht. Tobias Gfeller 31.10.2022, 05.00 Uhr

Helen Liebendörfer und Hanspeter Meier, die Initianten der digitalen Muttenzer Rundgänge. Nicole Nars-Zimmer

«Hier riecht es nach Teer», sagt Helen Liebendörfer mit erhöhter Nasenspitze. «Solche Geschmäcker ist man sich gar nicht mehr gewohnt.» Die Muttenzer Autorin, die sich in ihren Werken vorwiegend mit der Stadt Basel beschäftigt, spaziert mit dem Handy in der Hand und ihrem Kollegen Hanspeter Meier – ebenfalls mit Blick auf den Handy-Bildschirm – durch das Industriegebiet Bizenen in Muttenz.

Der Teergeruch stammt von der Firma CTW, die unter ihrem Ursprungsnamen «Dachpappi» als älteste Industriefirma von Muttenz bekannt ist. Auf der App «DigiWalk» erscheinen Informationen und historische Fotos zur Firma. Die App stammt aus Deutschland und bietet Rundgänge in diversen Städten an. Helen Liebendörfer und Hanspeter Meier haben sie mit Inhalten zur Muttenzer Industriegeschichte gespeist. Nähert man sich einer beschriebenen Stelle – auf diesem Rundgang sind es vor allem Unternehmungen – öffnet sich der jeweilige Posten auf der App dank der GPS-Erkennung automatisch.

Über Bunker, Panzersperren und einen geplanten Flughafen

Der Industrie-Kultur-Pfad startet beim Alters- und Pflegeheim Käppeli, wo heute nicht mehr viel an einen Industriestandort erinnert. Weiter geht es in Richtung St. Jakob zur ehemaligen Beton Christen, der Bahnlinie entlang durch die Hofackerstrasse, wo mit Florin einer der bedeutendsten Arbeitgeber von Muttenz steht, bis eben ins Industriegebiet Bizenen. Helen Liebendörfer und Hanspeter Meier zeigen einen Teil von Muttenz, den so viele nicht kennen. Optisch attraktiv ist er nicht. Doch die Industrie war Garant für Wohlstand.

Bereits acht Rundgänge aus Muttenz gibt es in der App. Nicole Nars-Zimmer

Liebendörfer und Meier, die beide seit über 15 Jahren zusammenarbeiten und unter anderem eine Heimatkunde über Muttenz verfassten, rücken nicht nur die Industrie in den Fokus, sondern auch die Befestigungsanlagen mit Bunkern und Panzersperren aus dem Zweiten Weltkrieg und den Hardwald. Die Befestigungsanlagen sind mit Zitaten von Muttenzer Zeitzeugen untermalt. Und wer hat schon gewusst, dass der Euro-Airport einst in der Hard gebaut werden sollte?

Einen Teil der Rundgänge gibt es auch auf Französisch und Englisch

Helen Liebendörfer und Hanspeter Meier machen aus privater Initiative Muttenz digital erlebbar. Mit dem Industrie-Kultur-Pfad, der Befestigungslinie und dem Hardwald sind bereits acht Rundgänge entstanden. Was an Material noch nicht vorhanden ist, sammeln sich die beiden zusammen. So klingelte der ehemalige Gym-Lehrer schon mal bei einem Unternehmen und fragte nach alten Akten und Fotos nach.

Die ersten fünf Rundgänge, die das Duo im vergangenen März veröffentlichte, handeln von der Dorfkirche St. Arbogast, von den dorfbildprägenden Bauernhäusern und von einem Sagenweg für Kinder.

Einen Teil der Rundgänge gibt es, neben Deutsch auch auf Französisch und Englisch. Wem die ganzen Rundgänge zu lang sind, kann auch mittendrin starten. Ob es in Zukunft noch weitere Rundgänge gibt, das lassen die beiden offen.