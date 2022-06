Direkte Demokratie Baselland ringt um die Reform des Wahlrechts – und das schon seit Jahren Im Herbst 2019 wurde die Geschäftsleitung des Landrats mit der Vorbereitung einer Reform des Proporzsystems bei den Parlamentswahlen beauftragt. Seither hat man nichts mehr davon gehört. Bojan Stula 10.06.2022, 14.47 Uhr

Die grosse Rechnerei: Auch 2023 werden bestimmt wieder die Köpfe im Liestaler Wahlforum rauchen, welche Partei welche Restmandate gewonnen oder verpasst hat. Juri Junkov (Liestal, 31.3.2019)

Die Kontroverse um die am Donnerstag bekannt gemachte Anpassung der Wahlkreismandate ruft vage Erinnerungen wach: Wahlrecht und Baselland, da war doch etwas?

Richtig. Im Oktober 2019 beauftragte der Landrat mit überwältigendem Mehr die eigene Geschäftsleitung, das geltende Wahlrecht unter die Lupe zu nehmen. Genauer: «Unter Beizug externer Fachleute zu prüfen, welche Alternativen es zum heutigen Wahlsystem geben könnte, die eine bessere proportionale Abbildung der Parteistärken im Landrat ermöglichen, ohne dabei den lokalen/regionalen Bezug der Parlamentsmitglieder aufzugeben.» So heisst es, etwas sperrig, im entsprechenden Landratsbeschluss.

Auslöser dafür war ein Verfahrenspostulat des Grünen Klaus Kirchmayr. Denn der Katzenjammer nach erfolgter Landratswahl über das angeblich ungerechte Baselbieter Wahlsystem ist jeweils gross. Im Frühjahr 2019 sorgte der Umstand für besonderen Unmut, dass die Liestaler EVP-Landrätin Priska Jaberg ihren Sitz an Parteikollegin Irene Wolf aus Füllinsdorf abtreten musste, obschon Jaberg an der Urne 1263 Stimmen holte und Wolf bloss 293.

Schuld daran war die im Baselbiet gängige zweistufige Berechnung der Sitze über Wahlkreise und Wahlregionen, welche jeweils zu Restmandaten führt, die zwischen den Wahlkreisen verschoben werden. Für SP-Landrat Jan Kirchmayr damals «eine schreiende Ungerechtigkeit».

Meinungen der Parteien gehen auseinander

Seither ist es ruhig geworden um das Thema. Was aber nicht bedeutet, dass nichts passiert wäre. Die Geschäftsleitung setzte eine Arbeitsgruppe ein, die wiederum den Politikwissenschafter Daniel Bochsler mit einer Studie beauftragte. Soeben hat die Arbeitsgruppe die Rückmeldungen der Parteien zu dieser Studie ausgewertet. Die Essenz davon wird in eine Vorlage zu Handen des Landrats fliessen.

Laut Landratspräsidentin Regula Steinemann dürfte die Landratsvorlage vielleicht sogar noch vor den Sommerferien, spätestens aber innert zwei bis drei Monaten vorliegen. Über den Inhalt will sie unter Berufung auf das Kommissionsgeheimnis noch nichts sagen. Ebenso wenig ist Bochslers Studie öffentlich. Auf Anfrage verweist der Politikwissenschaftsprofessor, der aktuell an der Central European University in Budapest lehrt, an die offiziellen Baselbieter Stellen.

SVP-Fraktionspräsident und Geschäftsleitungsmitglied Peter Riebli verrät immerhin, dass die Meinungen der Parteien über die tatsächliche Notwendigkeit weit auseinanderklaffen: von einer grossen Wahlrechtsreform über punktuelle Anpassungen bis hin zu gar keinen Änderungen. Die SVP-Fraktion beurteilt die Frage eher kritisch, wie Riebli bestätigt:

«Wir können keinen zwingenden Handlungsbedarf erkennen. Die Gefahr besteht, dass wir einen sehr grossen Aufwand für einen sehr geringen Ertrag betreiben.»

Was wiederum SP-Fraktionschef Roman Brunner nicht erstaunt, würden doch eher die grossen Parteien durch eine Reform Stimmen verlieren. 2015 war die SVP die Hauptprofiteurin von Restmandaten. Nichtsdestotrotz wolle die SP Hand zur Reform bieten, wie Brunner erklärt:

«Alles, was zu einer genaueren Abbildung des Wählerwillens führt, unterstützen wir.»

Anpassungen kommen frühestens per 2027

Ein solcher Reformansatz wäre, die aktuell geltenden sechs Mindestsitze, die jedem Wahlkreis zustehen, auf nur noch einen zu reduzieren, und alle übrigen nach dem Proporz zu verteilen. Ob dieser Vorschlag aber tatsächlich Teil der Landratsvorlage sein wird, ist laut Brunner noch offen.

Eine andere, grosse Wahlrechtsreform, könnte auf dem oft genannten «Doppelten Pukelsheim»-System beruhen, das bereits in sieben Kantonen zur Anwendung kommt und den Wegfall der Wahlregionen bedeuten würde. Welchen Reformansatz die Vorlage auch immer beinhalten wird, fest steht momentan nur etwas: Nach neuen Spielregeln wird im Baselbiet frühestens 2027 gewählt.

Die kommenden Landratswahlen am 12. Februar 2023 werden noch nach dem alten System ausgezählt – und bestimmt wiederum zu einem Katzenjammer wegen angeblich ungerecht verteilter Restmandate führen.