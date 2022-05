Direkte Demokratie Bottmingen muss entscheiden: Schwächen Volksentscheide die Gemeindeversammlung? Nicht mehr die Gemeindeversammlung soll das letzte Wort in der Lokalpolitik haben, sondern das Volk an der Urne. Das fordert ein Bottminger Stimmbürger. Doch der Gemeinderat ist dagegen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Meist nicht so gut besucht: Gemeindeversammlungen. Symbolbild: Lydia Lippuner

Wer regelmässig Gemeindeversammlungen besucht, kennt das: Ist eine Interessengruppe von einem Geschäft stark betroffen, kann sie Stimmberechtigte mobilisieren. So kommt der FC zu seiner neuen Garderobe und Eltern kriegen den Musikunterricht vergünstigt.

Unter Demokratieaspekten ist das heikel, denn es stellt die demokratische Abstützung von Beschlüssen in Frage. Unter anderem deshalb erlaubt der Kanton den Baselbieter Gemeinden, eine spezielle Regelung einzuführen: Wenn ein Drittel der Anwesenden im Saal es zu einem Geschäft beantragt, führt nicht die Gemeindeversammlung die Schlussabstimmung durch. Stattdessen wird das Geschäft dem Volk an der Urne unterbreitet.

Erste Gemeinde seit zehn Jahren

Voraussetzung ist, dass mindestens ein Drittel der im Saal Anwesenden dies beantragt. Und die Gemeinde muss dieses Vorgehen im Voraus in ihrer Gemeindeordnung festgehalten haben. Die Regelung gilt seit über zehn Jahren.

Trotzdem hat sie neulich zum ersten Mal eine Baselbieter Gemeinde eingeführt, nämlich Arlesheim. Dort sagte am 15. Mai das Volk Ja zur entsprechenden Änderung der Gemeindeordnung. Aesch (2015) und Frenkendorf (2020) wollten nichts davon wissen.

In der längeren Debatte an der Arlesheimer Gemeindeversammlung im vergangenen Jahr begrüsste der Gemeinderat das neue demokratische Instrument. Entscheide seien damit an der Urne breiter abgestützt und demokratisch besser legitimiert, sagte damals Gemeindepräsident Markus Eigenmann.

Abwertung der Gemeindeversammlung befürchtet

Er erinnerte daran, dass durchschnittlich zwei bis drei Prozent der Stimmberechtigten an Gemeindeversammlungen erscheinen – in anderen grossen Gemeinden sind es noch weniger. An Urnengängen sind es mindestens ein Drittel.

Auch der Bottminger SVP-Landrat Hanspeter Weibel erhofft sich von Schlussabstimmungen an der Urne mehr Demokratie. Er hat einen entsprechenden Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung gestellt. Diese wird am 21. Juni über eine mögliche Umsetzung befinden.

Doch der Bottminger Gemeinderat empfiehlt ein Nein. Er befürchtet eine Abwertung der Gemeindeversammlung, «da man ja über die Themen ohnehin an der Urne abstimmen könnte», wie Gemeindepräsidentin Mélanie Krapp auf Anfrage schreibt. Gegen durch Interessengruppen verfälschte Beschlüsse gebe es bereits jetzt das Instrument des Referendums. Und weiter meint die Gemeindepräsidentin:

«Die Häufigkeit, mit der dieses Instrument in der Vergangenheit angewendet wurde, lässt darauf schliessen, dass die Mehrheit der Einwohnenden mit den bisher getroffenen Gemeindeversammlungsbeschlüssen zufrieden ist.»

Und mit der (nur beratenden) Gemeindekommission sieht sie die Gesamtbevölkerung bereits genug in Entscheidungsprozesse eingebunden.

Ähnliche Bedenken wie in Bottmingen gab es auch an der Gemeindeversammlungsdiskussion in Arlesheim. Es wurde die Rolle von Versammlungen in der Meinungsbildung betont. Dort tausche man Argumente, die Stimmung im Volk werde spürbar. Ohne Schlussabstimmungen degradiere man die Versammlung zur Orientierungsveranstaltung.

Gewichtige Beschlüsse schaffen

Solche Überlegungen sind nicht aus der Luft gegriffen, droht der Gemeindeversammlung doch auch anderweitig ein Bedeutungsverlust, etwa durch die Einführung der Gemeindeinitiative, die Anträge an der Gemeindeversammlung überflüssig machen.

Doch in Arlesheim überwog schliesslich die Überlegung, wonach mehr Teilnehmende an Urnengängen gewichtigere Entscheide produzierten, im Vergleich zu bereits jetzt schlecht besuchten Gemeindeversammlungen.

Hinzu kam ein anderes Argument: Derzeit passiert es immer wieder, dass das Volk zu einem Geschäft nicht befragt werden darf, weil die Gemeindeversammlung einen negativen Entscheid gefällt hat. Denn dann ist kein Referendum zulässig. Das Verschieben des Schlussentscheids an die Urne würde dem abhelfen, finden die Befürworter von Schlussabstimmungen an der Urne.

Negativer Entscheid würde Befürworter bestätigen

Sagt die Bottminger Gemeindeversammlung am 21. Juni Ja, untersteht dieser Entscheid dem obligatorischen Referendum, da die Gemeindeordnung geändert werden muss. Das Volk wird dann also an der Urne befragt, ob es öfter an der Urne befragt werden will.

Sagt die Versammlung Nein, ist das hingegen definitiv, weil gegen negative Beschlüsse kein Referendum möglich ist. Damit wäre genau eine Konstellation gegeben, die die Befürworter von Schlussabstimmungen an der Urne verhindern möchten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen