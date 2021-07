Obsoletes Dokument Heimatscheine: Jetzt rollt die zweite grosse Rückgabe-Welle an Als nächste grosse Gemeinde gibt Binningen das nutzlos gewordene Dokument an die Einwohnerinnen und Einwohner zurück. Die Zahl der Heimatscheine, welche die Gemeinden bunkern, dürfte noch immer immens sein. Benjamin Wieland 12.07.2021, 05.00 Uhr

Lange Warteschlangen: So sah es in Allschwil aus, als die Verwaltung im Januar 2020 die Heimatscheine zurückgab. Bild: Junkov/bz-Archiv

Untote leben länger. Schon seit April 2020 sind die Gemeinden im Baselbiet nicht mehr dazu verpflichtet, die Heimatscheine ihrer Einwohnerinnen und Einwohner aufzubewahren. Trotzdem dürften in den Archiven, Kellern und Katakomben der Verwaltungen noch immer eine fünf-, wenn nicht eine sechsstellige Zahl an Heimatscheinen lagern – dabei wissen wohl etliche Eigentümerinnen und Eigentümer gar nicht, dass das Dokument existiert.

Die jüngste Gemeinde, die ausmistet, ist Binningen. Die Verwaltung wird an sechs Terminen die Heimatscheine abgeben (siehe unten). Zwar lagere man schon seit 2009 keine neuen Heimatscheine mehr ein, sagt Binningens Kommunikationsverantwortlicher Bernhard Keller zur bz. «Trotzdem sind auch bei uns noch rund 5000 Heimatscheine abgelegt.» Was nach den Abgabeterminen an Dokumenten auf der Verwaltung liegen bleibe, werde aber nicht etwa vernichtet, versichert Keller:

«Jene Exemplare, die nicht abgeholt werden, schicken wir per ­B-Post den Eigentümerinnen und Eigentümern zu.»

Allschwil führte eine solche Übung schon Anfang 2020 durch. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Die Gemeinde war etwas voreilig, denn die entsprechende Revision der kantonalen Anmelde- und Registerverordnung war noch gar nicht in Kraft.

Früher eminent wichtig – heute bald nur noch Altpapier

Der Heimatschein ist ein Schweizer Kuriosum. Nach Pass und ID war er eines der wichtigsten amtlichen Dokumente – er belegte das Bürgerrecht und diente als Grundlage für die Aufnahme ins Kontrollregister des Wohnorts, der die Scheine aufzubewahren hatte. Meldete sich jemand ins Ausland ab, so war das Papier im dafür zuständigen Zivilstandsamt zwischenzulagern.

Wunderbares Exemplar: der Heimatschein des Baselbieter Mundart-Pioniers Jonas Breitenstein. Dichter- und Stadtmuseum Liestal

Nicht zu verwechseln ist der Heimatschein mit dem Heimatausweis. Ihn müssen Wochenaufenthalter abgeben. Er bezeugt, dass jemand tatsächlich am angegebenen Wohnort angemeldet ist. Aber selbst der Heimatausweis bezog sich wiederum auf den Heimatschein.

Seit 2004 sind Personendaten in der Schweiz auch digital greifbar. Der Heimatschein verlor seine Funktion. Doch weiterhin ist er in etlichen Kantonen beim Zuzug abzugeben. Die Zivilstandesämter stellen den Schein deshalb weiterhin aus.

Basel-Stadt nimmt ebenfalls keine Originale mehr an

Baselland ist bei der Digitalisierung der Personendatenbanken Pionierkanton. Auch Basel-Stadt nimmt seit 2017 keine Heimatscheine mehr an. Mit den anstehenden Revisionen im Register- und Anmeldewesen dürften andere Kantone folgen.

Wie viele Scheine die Gemeinden im Baselbiet noch lagerten, das wisse wohl niemand genau, sagt Theres Fuchs. Sie ist Leiterin der Fachgruppe Einwohnerdienste beim Gemeinde-Fachverband Basel-Landschaft. «Viele Kleingemeinden haben ihre Bestände wohl nach und nach abgebaut, also etwa dann, wenn jemand am Schalter vorbei kam. Über die Zahlen führt aber niemand Buch.»

Fuchs steht den Einwohnerdiensten der Gemeinde Gelterkinden vor. Obwohl man schon längst dazu übergegangen sei, nur noch Kopien abzulegen und keine Originale mehr anzunehmen, hätten sich auch in Gelterkinden noch rund 2000 Heimatscheine auf der Verwaltung gestapelt.

«Per Ende Mai», sagt Fuchs, «haben wir nun alle abgegeben oder zurückgeschickt. Der Aufwand war beträchtlich.»



Heimatscheine-Rückgabeaktion Die Gemeindeverwaltung Binningen gibt die Dokumente an diesen Tagen ab (nur persönliche Abholung erlaubt): 13. Juli, 7–9.30 Uhr; 14. Juli, 12–14 Uhr; 15. Juli, 18–19 Uhr; 3. August, 7–9.30 Uhr; 4. August, 12–14 Uhr;

5. August, 18–19 Uhr.