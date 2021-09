Aesch: Der Dom-Abstimmungskampf wird gehässig

Dom-Abstimmung «Gemeinde stellt auf stur»: Ton rund um Dom-Urnengang wird rauer Am 26. September stimmt Aesch über den 19,5-Millionen-Franken teuren Dom ab. Das Nein-Komitee wirft den Behörden vor, ihm Informationen vorzuenthalten, welche wichtig wären zur Meinungsbildung. Die Gemeindepräsidentin widerspricht vehement. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Der Aescher Dom: Gerade die Vereine wollen ihn, andere warnen vor einem Finanzloch. Häring & Co

Schon an der Gemeindeversammlung im Juni kam es zu Gehässigkeiten. Jetzt wird der Ton noch rauer im Vorfeld der Volksabstimmung über den Dom. Das Referendumskomitee wirft dem Aescher Gemeinderat vor, auf Zeit zu spielen. Auch zeige er «kein Interesse, Transparenz zu schaffen», schreibt das Komitee in einer Medienmitteilung. Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher entgegnet, es sei gar nicht möglich, sämtliche Dokumente ohne vorherige Abklärungen freizugeben. Und einige der verlangten Akten hätten bereit gelegen – nur habe sich das Gegenkomitee zum Abholen viel Zeit gelassen.

Dem Referendumskomitee geht es im Wesentlichen um drei Punkte. Es verlangt die Herausgabe von allen relevanten Dokumenten aus der Frühphase des Dom-Projekts sowie der Unterlagen, die aufzeigen sollten, weshalb der Preis auf 19,5 Millionen Franken und damit um rund 30 Prozent gestiegen ist zwischen dem ersten Projektentwurf und dem Vorhaben, über das am 26. September abgestimmt wird. Bereits erhalten haben die Dom-Gegner die verlangten Hallenbelegungspläne. Nun will das Komitee überprüfen, «ob es tatsächlich einen Hallenengpass gibt».



Wer den Dom bauen darf, steht schon fest

Der Hallenmangel war die ursprüngliche Motivation, weshalb der Gemeinderat das Projekt Dom in Angriff nahm. Als Standort ist ein Areal neben der bestehenden Dreifachturnhalle Löhren­acker vorgesehen. Unter der Holzkuppel mit einem Durchmesser von 75 Metern sollen unter anderem ein Eventsaal und mehrere Garderoben unterkommen, vor allem aber eine Sporthalle, in welcher die Nationalliga-A-Volleyballerinnen von S’maesch-Pfeffingen ihre internationalen Partien austragen können – derzeit müssen sie dafür in andere Hallen ausweichen.



Die Gegner des Vorhabens argumentieren, der Bau sei nice to have und viel zu teuer für Aesch. Wegen Beiträgen von Dritten würde die Halle die Steuerzahlenden zwar lediglich 14,5 Millionen Franken kosten, doch die Dom-Gegner monieren, dass weitere Ausgaben hinzukämen. Dritter Kritikpunkt ist die Vergabe. Schon jetzt steht fest, wer den Dom bauen würde: Die Schreinerei Häring aus Eiken, die für ihre Holzkuppeln bekannt ist. Der Gemeinderat argumentierte, es gebe keine andere Firma, welche den Bau in dieser Form und mit garantiertem Kostendach abliefern könne. Deshalb werde, falls das Volk Ja sage zum Kredit, Häring & Co. den Millionenauftrag erhalten.



Referendums-Komitee sei ungeduldig, sagt Gemeinde

Laut dem kantonalen Submissionsgesetz müssen Aufträge im Bauhauptgewerbe in dieser Höhe eigentlich öffentlich ausgeschrieben werden. Es gibt Ausschreibungsexperten, welche in Frage stellen, ob eine freihändige Vergabe im Fall Dom rechtens wäre.



Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher schreibt auf Anfrage, die Vereine hätten klar Bedarf nach weiteren Räumlichkeiten, das habe man fundiert abklären lassen. Weiter habe das Komitee die Herausgabe von Dokumenten verlangt. Der Forderung könne man aber nicht entsprechen, ohne sich vorher abzusichern, dass keine «schützenswerten privaten oder öffentlichen Interessen der Informationsherausgabe entgegenstehen». Sodann sei das Gesuch äusserst kurzfristig eingegangen, sagt Sprecher: «Eine Bearbeitung innert zwei Werktagen kann vom Gesuchsteller nicht erwartet werden.»



Alt-Gemeindepräsidentin weist SVP-Präsi zurecht

Beim Dom-Projekt verläuft die Front der Befürworter und Gegner teilweise mitten durch die Parteien. Die Ortsparteien von FDP und CVP empfehlen ein Ja, die Grünen haben Stimmfreigabe beschlossen, ebenso die SP, die damit nicht der Empfehlung ihrer Gemeindepräsidentin folgt. Auch bei der SVP gibt es viele Befürworter, trotzdem empfiehlt sie ein Nein, Parteipräsident Ueli Siegenthaler präsidiert das Referendumskomitee.



Siegenthaler war es auch, der noch während der Gemeindeversammlung vom 16. Juni das Referendum ankündigte. Das war kurz nach der Abstimmung über den Investitionskredit, der klar angenommen worden war. Diese Ankündigung bekam Marianne Hollinger in den falschen Hals. Die ersten Hallenpläne waren noch während der Amtszeit der Alt-Gemeindepräsidentin geschmiedet worden. Sie wies den SVP-Präsidenten zurecht: An einer «Gmeini» Unterschriften zu sammeln, sei unanständig und deplatziert.