Doppelspur-Ausbau Langer Zugausfall im Laufental sorgt für Verstimmung - während fünf Monaten fahren Ersatzbusse Für den Doppelspur-Ausbau sind umfassende Bauarbeiten nötig. Ab dem Frühjahr 2023 wird auf einer Strecke von vier Kilometern ein zweites Gleis gebaut. Die geplante Totalsperre mit Ersatzbussen zwischen Aesch und Laufen im Jahr 2025 kommt nicht gut an. Dimitri Hofer 30.11.2021, 20.12 Uhr

Der Bahnübergang Nunningerstrasse in Grellingen wird beim Doppelspur-Ausbau erneuert. Kenneth Nars

Bevor Züge über die neu gestaltete Bahnlinie gleiten können, fahren Busse: Zwischen April und September 2025 ist die Strecke zwischen Aesch und Laufen komplett gesperrt. Stattdessen verkehren Ersatzbusse durch das Laufental.

Die SBB investieren in den kommenden Jahren 133 Millionen Franken in ein zweites Gleis in Duggingen und Grellingen. Ein einspuriger Abschnitt von vier Kilometern zwischen der Haltestelle Duggingen und dem Chessiloch wird zur Doppelspur. Der Ausbau ermöglicht es, dass ab Dezember 2025 ein zweiter Schnellzug pro Stunde von Basel über Delémont nach Biel fährt.

Das Riesenprojekt der Bundesbahnen im Laufental sorgt regelmässig für Kritik. Schon in den 1980er-Jahren kam das zweite Gleis erstmals auf Tapet. Verschiedene Gründe führten zu Verzögerungen. Die ursprünglich auf Ende 2023 geplante Realisierung musste um zwei Jahre verschoben werden.

Die Bahnlinie (hier zwischen Duggingen und Grellingen) wird umfassend umgebaut. Zvg/SBB

Es wird befürchtet, dass viele aufs Auto umsteigen

Auch die Totalsperre von fünf Monaten ist umstritten. Bereits vor eineinhalb Jahren, als die Sperre erstmals angekündigt wurde, sorgte sie für Misstöne. Die Wirtschaftsförderung Promotion Laufental intervenierte beim Baselbieter Regierungsrat und SP-Landrat Jan Kirchmayr reichte ein Postulat zur Verkürzung der Sperre ein, das an die Regierung überwiesen wurde. Anscheinend blieben die Bemühungen aber ergebnislos: Als die SBB das Projekt vorletzte Woche vorstellte, schien die lange Sperre in Stein gemeisselt.

Kirchmayr zeigt sich davon sehr enttäuscht: In der Fragestunde im Landrat am Donnerstag will er vom Regierungsrat wissen, wie sich dieser für eine Reduktion der Totalsperre eingesetzt hat. «Die fünfmonatige Sperre ist für das Laufental sehr schwierig», sagt er. Für ihn ist klar:

«Viele Passagiere werden auf das Auto umsteigen und die Busse in der Hauptverkehrszeit im Stau stehen bleiben.»

Ein pünktlicher Busbetrieb werde wohl kaum möglich sein. «Hier wäre eine Sperrung beispielsweise an den Wochenenden oder während der Schulferienzeit zielführender gewesen.» Jan Kirchmayr hat vor, Bundesparlamentarier dafür zu gewinnen, sich für eine Verkürzung der Totalsperre einzusetzen.

Auf einem Abschnitt von vier Kilometern entsteht in Grellingen und Duggingen ein zweites Gleis. Zvg/SBB

Die Sperre müsse möglichst kurz gehalten werden

Dass an den fünf Monaten nicht mehr zu rütteln ist, glaubt der Grellinger CVP-Landrat Franz Meyer nicht. Er sagt:

«Wir verlangen, dass die SBB aufzeigt, wieso die Sperre so lange dauert.»

Meyer betreut das Geschäft für die Promotion Laufental und gehört dem Komitee Pro Juralinie an. «Die Sperre muss möglichst kurz gehalten werden.» Wichtig sei es zudem, auf der Strasse flankierende Massnahmen zu ergreifen, damit die Ersatzbusse nicht zu einer Verkehrsüberlastung führen. Er denkt etwa an Einbahnverkehr in Duggingen während der Hauptverkehrszeit.

Ob die erneuten Anstrengungen fruchten, scheint fraglich: «Die fünf Monate sind das absolute Minimum», stellt SBB-Mediensprecherin Sabine Baumgartner klar. Grund für die Sperre seien die engen Platzverhältnisse im Baubereich.

«Auf der einen Seite des Gleises steigt der Hang an, auf der anderen Seite verläuft die Birs.»

Die Laufentaler müssen wahrscheinlich wohl oder übel während fünf Monaten auf den Bus ausweichen, bevor sie die neue Bahnlinie geniessen können.