Doppelspurausbau Neue Leitung für 40 Millionen Franken: Die SBB erhöhen die Spannung im Laufental Eine neue Übertragungsleitung bringt mehr Strom für den Doppelspurausbau. Die Leitung zwischen Aesch und Delémont soll bis Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Bei der Erneuerung der Leitung kommen immer wieder Helikopter zum Einsatz. SBB

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben mit den Vorarbeiten zum Doppelspurausbau zwischen Grellingen und Duggingen begonnen. Dabei werden noch keine Gleise verlegt, sondern die sogenannte Bahnstromübertragungsleitung erneuert. Diese Leitung hängt in 20 Metern Höhe an den Fahrleitungsmasten, ist aber von den eigentlichen Fahrleitungen getrennt. An gewissen Stellen folgt sie nicht dem Gleisverlauf, sondern geht querfeldein und hängt an separat verbauten Masten.

Beim Chessiloch werden Helikopter eingesetzt

Die bisherige Übertragungsleitung habe ihr Lebensende erreicht, schreibt Jeannine Egi, Mediensprecherin der SBB. Mit dem neuen Kabel wird auch mehr «Pfupf» durch die Leitung zischen: Der alte Kabelstrang ist noch auf 66’000 Volt Hochspannung ausgelegt. Durch das neue Kabel kann bis zu 132’000 Volt fliessen. Die Erhöhung der Volt-Zahl hat mehrere Gründe. Einerseits die Versorgungssicherheit der von den Zügen benötigten Energie. In Zukunft müssen zwei Gleise statt nur eines mit Strom gefüttert werden. Andererseits ist die Spannungserhöhung auf 132 Kilovolt bei den SBB neu Standard und ermöglicht «eine Flexibilität des Betriebes», wie die Medienstelle schreibt.

Die Leiterseile bestehen aus einer Aluminium-Legierung. Im Erdseil, das auch vor Blitzeinschlägen schützen soll, werden Glasfasern für die Kommunikation zwischen den Unterwerken in Delémont und Muttenz eingezogen. Porzellan-Isolatoren schützen davor, dass kein Strom auf die Eisenmasten überspringt. Das Unterwerk in Delsberg wird im Zuge der Arbeiten gleich neu gebaut. In Muttenz wird nur das Anschlussfeld auf 132 Kilovolt angepasst.

Die neue Leitung zwischen Aesch und Delémont kostet 40 Millionen Franken. «Die Arbeiten wurden mit uns abgesprochen», erklärt Alex Hein. Der Gemeindepräsident von Grellingen lobt die SBB für ihre Kommunikation. Nur etwas bedauert er:

«Einzig die Sperrung der Wanderwege hätte früher kommuniziert werden können.»

Zurzeit werden bei Grellingen Baupisten erstellt. Teilweise ist das Gelände im Chessiloch nicht für grosse Baumaschinen zugänglich. Die SBB setzt dafür Helikopter ein, um die Masten zu platzieren. Aber auch um das Fundament der Leitungsträger betonieren zu können, kommen die Flughelfer zum Einsatz.

Bagger müssen Abstand zur Leitung einhalten

Die neuen Masten stehen teilweise an anderen Orten als die alten Masten. Bei der Planung wurden die Standorte auf die zukünftige doppelspurige Gleisführung abgestimmt. Grundsätzlich sind bei Arbeiten mit Hochspannung spezielle Sicherheitsvorkehrungen nötig. So muss ein Bagger einen Sicherheitsabstand zur Hochspannungsleitung einhalten. Ist dies nicht möglich, müssen die SBB die Übertragungsleitung koordiniert ausschalten. Dies ist auch der Grund, weshalb gewisse Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden müssen. Zudem kreuzt die Leitung die Bahnanlage mehrmals. Arbeiten an diesen Kreuzungen werden auch nachts an die Hand genommen. SBB-Mediensprecherin Egi erklärt:

«Die einzelnen Tätigkeiten am jeweiligen Maststandort sind von kurzer Dauer.»

Die Erneuerung der Übertragungsleitung soll keinen Einfluss auf den Bahnverkehr haben.

In Soyhières, Liesberg und Laufen sind die Leitungen bereits installiert. Die Abschnitte Delémont-Soyhières, Soyhières-Liesberg, Liesberg-Laufen und Laufen-Aesch sind für 2022 geplant. Abgeschlossen werden die Bauarbeiten bis Ende Jahr. Im Dezember soll Strom durch die neue Leitung fliessen. Die Baumaschinen bleiben gleich vor Ort: Der Doppelspurausbau wird nach aktueller Planung gleich danach, zu Beginn des nächsten Jahres, starten.

