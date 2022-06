Dorfkern «Es wird Reibung geben»: Muttenz holt die Bevölkerung mit ins Boot Die Gemeinde gleist die Teilzonenplanrevision Dorfkern minutiös auf. Misstöne wie in Arlesheim soll es nicht geben. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Wahrzeichen des Muttenzer Dorfkerns: die Kirche St.Arbogast. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

In Muttenz wird mit der Revision des Teilzonenplans Dorfkern neu festgelegt, was raumplanerisch und baulich wo möglich ist. Die für die Bevölkerung und insbesondere für die betroffenen Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer wichtigste Frage lautet, welche Liegenschaften künftig wie stark unter Schutz gestellt sind. Das Beispiel Arlesheim zeigt aktuell, dass das Thema Zündstoff birgt. Doch so weit will es Muttenz gar nicht erst kommen lassen.

«Wir wollen den Teilzonenplan Dorfkern nicht in der Amtsstube planen, sondern im Dialog mit der Bevölkerung», stellte der für Hochbau zuständige Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) zu Beginn eines Rundgangs mit rund hundert Teilnehmenden am Montagabend klar. Man bewege sich bei so einer Thematik zwischen Erhalten und Entwickeln.

«Es wird einen Dialog geben und es wird Reibung geben. Und das ist auch gut so.»

Zum Schluss seiner Ansprache sagte Jourdan womöglich den wichtigsten Satz des Abends: «Ohne sie machen wir keine Teilzonenplanung, gegen sie schon gar nicht.»

Sempach soll als Vorbild dienen

Muttenz will und wird es wohl besser machen als Arlesheim. Als Grundlage der Revision dient ein neues Inventar, das eine Archäologin im Auftrag der Gemeinde erstellt hat. Sie erhielt Zutritt zu über hundert Liegenschaften. Muttenz weiss mit dem Inventar noch genauer, was an historischer Bausubstanz vorhanden ist.

Thomi Jourdan blickte nicht nach Arlesheim, er besuchte mehrere andere Gemeinden in der Schweiz, die ähnliche Prozesse hinter sich haben. Als wichtigstes Beispiel diente ihm Sempach, das 2017 für die gelungene Entwicklung unter Berücksichtigung seiner Baugeschichte wie einst Muttenz mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet wurde.

«Vorbildhaft und ideal»

Kantonsarchäologe Reto Marti sieht das Vorgehen von Muttenz als «vorbildhaft und ideal». Man dürfe als Gemeinde nicht «im stillen Kämmerlein Fakten schaffen». Bei so einem heiklen Thema müsse Verständnis geschaffen werden. Der Baselbieter Kantonsarchäologe glaubt, dass dies in Arlesheim zu wenig gemacht wurde.

Thomi Jourdan führte gemeinsam mit Archäologe Christoph Reding, Leiter Stätten und Bauforschung der Archäologie Baselland, vom Mittenza-Komplex in die Burggasse zum ältesten Haus im Kanton mit Baujahr 1418. Danach ging es zur Hauptstrasse 49, wo ein ursprüngliches Bauernhaus eine bewegte Geschichte hinter sich hat und teils fünf Parteien ein Zuhause bot. Im Hinterhof des Volg-Ladens wurde klar, welches Potenzial Muttenz als Hofstatt mit seinen Baumgärten hat.

Nicht mehr jeden Zentimeter vorbestimmen

Im heutigen Zonenreglement ist jedes Mass auf den Zentimeter und jeder Winkel auf den Grad genau definiert. Spielraum gibt es nahezu keinen. Das soll sich mit der Teilzonenplanrevision ändern, versprach Gemeinderat Jourdan:

«Wir möchten wegkommen von einer quantitativen Planung hin zu einer qualitativen Planung. Wir merkten, dass die Starrheit des Reglements manchmal zu schlechten Lösungen führt oder sogar dazu, dass gute Lösungen verhindert werden.»

Statt dass alles genau reglementiert ist, soll im neuen Reglement zusätzlich festgelegt werden, wie Prozesse bei baulichen Entwicklungen ablaufen sollen. Es soll vermehrt ein Miteinander zwischen Gemeinde und Eigentümerschaft geben.

Die Vorgaben im historischen Muttenzer Dorfkern sind heute schon streng. Muttenz ist wie Sissach, Gelterkinden, Pratteln und Münchenstein im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos) als «verstädtertes Dorf» definiert. Entwicklung soll trotzdem möglich sein, versprach Jourdan. Aber es gebe auch Bestandteile oder ganze Liegenschaften, die klar unter Schutz stehen und woran nicht gerüttelt werden darf. «Etwas Neues soll möglich sein, ohne dass das Schöne über Bord geworfen werden muss. Vielleicht erhalten wir keinen zweiten Wakkerpreis, aber wenigstens einen Schulterklopfer der nächsten Generation, ‹das habt ihr gut gemacht›.»

