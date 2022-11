Dem Ettinger Wullelädeli droht die Schliessung

Dorfleben Keine Nachfolge: Dem Wullelädeli in Ettingen droht das Aus Seit 46 Jahren führt Theresia Glarner in Ettingen das Wullelädeli, das seit Corona noch besser läuft als zuvor. Eine Nachfolge fand sie trotz intensiver Suche bisher nicht. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Die 70-jährige Theresia Glarner mag den Laden nicht mehr weiterführen. Tobias Gfeller

Während 28 Jahren an der Hauptstrasse 63 weiter oben, seit 18 Jahren gleich neben dem Coop an bester Lage im Dorfzentrum – das Wullelädeli in Ettingen ist bei Jung und Alt beliebt. Erst recht, seit Stricken und Häkeln während der Coronapandemie einen neuen Schub erhalten haben. Doch schon zuvor war eine stete Nachfrage nach Wolle, Garn, Mercerie und den von Theresia Glarner selbst gemachten Kleidern vorhanden. Die mittlerweile 70-Jährige macht deshalb deutlich:

«Der Laden läuft gut. Aber ich mag einfach nicht mehr.»

Seit den Sommerferien hat sie nur noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet. «Nach einem Tag im Laden bin ich abends jeweils nudelfertig.»

Seit eineinhalb Jahren sucht die Ettingerin verzweifelt nach einer Nachfolge. Ihr zur Hilfe eilten in der Not Brigitte und Werner Stöcklin, die vor zwei Jahren auch dank dieser Zeitung nach langer Suche eine Nachfolge für ihre Buchhandlung in Ettingen gefunden haben. «Für das Dorfleben ist es enorm wichtig, dass Ettingen möglichst viele verschiedene Läden hat», betont Werner Stöcklin, der einst Gemeinderat und Präsident des lokalen Gewerbevereins war.

Viele trauen sich das Wullelädeli nicht zu

Das Ehepaar Stöcklin lancierte Anfang Jahr in der Lokalzeitung einen Aufruf für eine Nachfolge für Theresia Glarner im Wullelädeli. Darauf haben sich rund 20 Interessierte gemeldet. Doch wirklich konkret wurde es bei niemandem. Viele – gerade auch Jüngere – würden sich das Führen des Wullelädeli nicht zutrauen, berichtet Theresia Glarner. Es brauche aber nicht mehr das Wissen wie früher.

«Es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass man den Kundinnen und Kunden alles genau vorzeigen muss. Heute informieren sich viele über das Internet und eignen sich so die Techniken und Tricks an.»

Wichtig seien Freude am Thema, ein Gefühl für Farben und Ideen.

Theresia Glarner ist überzeugt, dass im Wullelädeli noch viel Potenzial steckt und das Geschäft wirtschaftlich weiterhin erfolgreich laufen kann. «Ob einen Onlineshop oder sonstige Erweiterungen – meiner Nachfolge steht völlig frei, wie sie es führen will.» Kundinnen und Kunden kämen dank der guten Anbindung und Lage sogar aus Frankreich und der Stadt.

Theresia Glarner bietet für den Notfall ihre Hilfe an, doch reinreden würde sie ihrer Nachfolge keinesfalls. Eigentlich wollte sie schon im September aufhören und ihrer Nachfolge den Winter als Hauptsaison für das Geschäft als Start ermöglichen. «Jetzt mache ich diesen Winter noch. Aber Ende März ist definitiv Schluss.» Die Hoffnung auf ein Fortbestehen des Wullelädeli hat Theresia Glarner noch nicht aufgegeben.

