Dorfleben Tenniken will seinen Dorfladen retten – nur wie? Ein Abend voller Ideen In der örtlichen Landi ging am Wochenende der Ausverkauf über die Bühne. Der Landwirtschaftskonzern Fenaco liefert ab dem neuen Jahr nichts mehr. Ein Dorf findet zusammen und ist sich einig: Das Lädeli als Kulturgut soll bewahrt bleiben. Doch der Kampf hat erst begonnen.

Die Landi in Tenniken schliesst auf Ende Jahr. Bleibt im alten Schopf ein Laden erhalten. Kenneth Nars

Von vorn kommt ein Schwall an Idealismus, gemischt mit Hoffnung. Hinten wartet die frischgebackene Züpfe fürs Apéro danach. Und dazwischen sitzen die Tennikerinnen und Tenniker dicht an dicht. Ein Dorf kämpft dagegen, in die Anonymität zu verfallen, die drohen könnte, sollte der Dorfladen verschwinden.

Anderen ist das Schicksal bereits ereilt. «Ich kann euch sagen, Olsberg ist sozial inexistent», sagt Marcel Zimmermann vom Lädelikomitee. «Den Kalbstrick müssen wir künftig halt in Sissach kaufen.»

Gelächter im Saal, der mit rund zehn Prozent der Dorfbevölkerung gefüllt ist. Eine knappe halbe Stunde zuvor mussten Ankommende zusätzliche Stühle von den Stapeln greifen. Gut 80 Dorfbewohnende sind gekommen.

Marcel Zimmermann stellt nun die Gretchenfrage: «Wer würde auch tatsächlich im Dorfladen einkaufen?» Fast alle Hände im Saal zeigen zum hohen Giebeldach hoch. Manche erheben sich entschieden, andere zögerlich. Aber sie heben sich. «Da brauch ich nicht zu zählen, grosso modo alle wären bereit, den Laden zu nutzen. Ich hoffe, ihr haltet Wort», sagt Zimmermann.

Das abrupte Ende einer langen Kooperation

Seine Worte klingen keineswegs wie eine Drohung, sondern drücken pure Hoffnung aus. Über Jahrzehnte hinweg hatte das Dorf seine Landi. Anfangs noch stark von der bäuerlichen Genossenschaft und dem damit verbundenen Nahrungsmittel- und Futterumschlag geprägt, war es zusehends ein klassischer Dorfladen, mit überaus breitem Sortiment, angeliefert von der grossen Fenaco. Aber der Tenniker Laden passte nicht mehr ins Konzept der Landi.

«In so einem Dorf ist ein Laden ein erhaltenswertes Kulturgut», sagt Christina Wiesner. Ein Lädelikomitee aus sieben wild zusammengewürfelten Dorfbewohnenden fand zusammen. Klärte in den letzten Monaten ab, was es braucht, um weiter einen Dorfladen zu betreiben. Rund 75'000 Franken müssten in die Infrastruktur investiert werden. Aber Felix Dürr sagt:

«Wenn Leute mithelfen, dann brauchen wir deutlich weniger Geld.»

Eine der Hürden sei die Eingangstreppe, wenn es darum gehe, den Laden behindertengerecht zu gestalten, so Dürr. Eine Lösung wäre ein Scherenlift. Und einen solchen besitze die Gemeinde, gemeinsam mit Känerkinden, so Marcel Zimmermann. Er habe mit dem Gemeindepräsidenten von Känerkinden schon ein Bierchen getrunken. «Hier hätten wir eine Lösung.»

Das liebe Geld dämpft die Zuversicht

Das Komitee hat sich auch in anderen Gemeinden umgeschaut, sich an Vorzeigebeispielen orientiert. Ob in Arboldswil, wo die Gemeinde sich den Bau eines neuen Dorfzentrums mit Café und Laden zwei Millionen Franken kosten liess, im «Milchhüsli» in Sissach oder im «Unverpackt» in Ormalingen: Eines hätten die Läden alle gemeinsam. «Es braucht ein bis zwei Personen, die den Laden mit viel Elan führen», sagt Sibylle Schmutz.

Per Inserat will das Lädelikomitee nun nach möglichen Interessierten suchen. Viel Herzblut brauche es, so Wiesner. «Mit einem Laden wird man nicht reich. Aber wir träumen davon, im Dorf etwas verstärken zu können.»

Erst in der Fragerunde dämpfen einzelne Voten die positive Stimmung. Eine der skeptischen Stimmen ist jene von Hanspeter Ryf, Präsident der Landi-Genossenschaft der Landwirte. Mit einer sehr tiefen Miete würde sie dem Vorhaben entgegenkommen. Doch die kleine Marge – üblich um die 20 Prozent – sei das Hauptproblem. «Die Gemeinde müsste kräftig helfen, das zeigt unsere Erfahrung.» In den letzten Jahren war die Landi nicht mehr rentabel gewesen – zuletzt schrieb der Dorfladen einen Verlust von rund 40'000 Franken.

Ein so angelegtes Bauprojekt scheiterte bereits

Wieso nicht eine Wandelnutzung wie beim Stadion des FC Basel andenken, fragt ein Dorfbewohner. Ein Fussballstadion müsse es nicht sein – grosses Gelächter im Saal – aber mit gemischten Wohnungen könnte der Laden quersubventioniert werden. Die Krux: Vor gut einem Jahrzehnt scheiterte ein so angelegtes Bauprojekt in Tenniken vor dem Volk. Eine Volg-Filiale hätte damals die Landi ersetzen sollen.

Weshalb nicht eine durch die Gemeinde zugesicherte Defizitgarantie für die neuen Ladenbesitzer, regt eine Dorfbewohnerin an. Ein Mann im Saal schlägt einen fix definierten, monatlichen Einkaufsgutschein als Bekenntnis zum Dorfladen vor, der regelmässige Einnahmen garantiere.

Zuletzt appelliert noch Conny Grüssi, die langjährige Landi-Ladenführerin, ans Plenum. Die Aufbruchstimmung freue sie. «Aber nur mit einem Lückenbüsser-Lädeli ist es nicht gemacht.» Ein Laden brauche treue Kundschaft, um zu überleben. Die Züpfe schmeckt, Tenniken hofft.

