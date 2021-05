Dorfpolitik Abstimmung um Tempo 30 in Gelterkinden: Die beiden Komitees schenken sich nichts Der Abstimmungskampf zu Tempo 30 auf den Gelterkinder Gemeindestrassen ist äusserst lebhaft. Spielt das Geld das Zünglein an der Waage? Simon Tschopp 27.05.2021, 05.00 Uhr

Gegner und Befürworter von Tempo 30 auf Gelterkindens Gemeindestrassen machen mobil. Kenneth Nars



Aktionen im Dorf, Plakate säumen die Strassen, Leserbriefe füllen die Meinungsseiten in Zeitungen: Gelterkinden erlebt einen lebendigen Abstimmungskampf. Am 13. Juni kommt es zur Referendumsabstimmung zu Tempo 30 auf Quartierstrassen. Der Kredit beträgt 336'000 Franken.

«Zu teuer» – «Erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl»

«Auf Gemeindestrassen wird bereits jetzt angemessen gefahren. Gemäss Unfallstatistik haben wir kein Sicherheitsproblem. Für etwas, das somit unnötig ist, sind 336'000 Franken zu teuer», begründet Pascal Catin, der Präsident des Referendumskomitees, die ablehnende Haltung zu Tempo 30.

Eva Schelker-Weber vom Ja-Komitee sieht das ganz anders: «Es ist effektiver, klarer und kostengünstiger, weil es innerorts keine weiteren Signale braucht. Den Schilderwald, den die Gegner ins Feld führen, gibt es bei punktuellen Massnahmen. Tempo 30 erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl auf den Quartierstrassen und damit die Lebensqualität.»

Gemeinderat sorgt für Aufsehen

Dass dem finanziellen Aspekt bei der Abstimmung in zweieinhalb Wochen eine grössere Bedeutung zukommen könnte, dafür sorgte der Gemeinderat vor ein paar Tagen. Dieser verbreitete eine Medienmitteilung zur Sanierung der Gemeindefinanzen. Darin steht, dass auf der Ausgabenseite rund drei Millionen Franken eingespart werden müssten.

«Ich erschrak, als ich diese Mitteilung sah», ärgert sich Schelker. Der Gemeinderat befürworte in den Abstimmungsunterlagen Tempo 30. Dass diese Mitteilung jetzt komme, «ist für mich schon fast missbräuchlich». Eine einmalige Investition wie Tempo 30 erhöhe das strukturelle Defizit nicht.

«Das Kostenargument dürfen jetzt die Personen nicht bringen, die sich damals für das Hallenbad eingesetzt haben»,

betont Eva Schelker.

Das Referendumskomitee reibt sich hingegen die Hände. Er hoffe schon, dass diese Medienmitteilung einen Einfluss habe. So was rüttle mehr wach als der Finanzplan an einer Gemeindeversammlung, glaubt Pascal Catin.

«Wir müssen sparen, deshalb können wir uns Tempo 30 nicht leisten.»

Ob Tempo 30 künftig auch auf Kantonsstrassen möglich ist, will der Kanton prüfen, wie er Mitte Monat verlauten liess. Dies hätten sie in ihrem Abstimmungskampf bewusst nicht thematisiert. Ihnen seien primär die Quartierstrassen wichtig, erklärt Schelker. «Auch das kann sich positiv auswirken», meint Catin, der auch keinen Sinn darin sieht beispielsweise im Bereich der Rünenbergerstrasse ebenfalls eine Temporeduktion einzuführen.

Abstimmungskampf verläuft fair

Die beiden Komitees attestieren sich gegenseitig einen fairen Wahlkampf, auch wenn beide von beschädigten oder entfernten Plakaten berichten. «Das Ja-Komitee argumentiert mehr auf der emotionalen Ebene», konstatiert Pascal Catin. Eva Schelker findet, die Gegner seien grundsätzlich gegen Tempo 30.

«Diese Leute wären auch dagegen, wenn Gelterkinden genug Geld hätte.»

Das Referendumskomitee brachte nach der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dezember, die Tempo 30 klar durchgewinkt hatte, 858 Unterschriften zusammen – gut 20 Prozent der Stimmbevölkerung. Das seien «sehr viele Unterschriften», sie nähmen das zur Kenntnis, so Schelker. Diese ist überzeugt, dass ihr Komitee für die Abstimmung gut mobilisieren kann, und glaubt an einen Sieg. Catin lässt sich nicht auf die Äste hinaus:

«Aktuell ist der Ausgang offen, ich kann es nicht einschätzen.»