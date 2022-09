Dorfporträt Zu Besuch in Burg im Leimental: Wer hier wohnt, sehnt sich nach Ruhe und Freiheit Die Gemeinde an der Grenze zu Frankreich ist ein besonderer Ort. Weit abgelegen, zieht das Dörfchen oft Individualisten an. Sogar LSD-Entdecker Albert Hofmann verfiel dem Reiz. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Dieter Merz (links) stand Burg im Leimental während 21 Jahren vor. Kürzlich hat er das Amt an Hans-Jörg Tobler abgegeben. Kenneth Nars

Die Wegweiser am zentralen kleinen Dorfplatz zeigen die Richtung nach Metzerlen, Flüh und Kleinlützel an. Allesamt einwohnermässig kleinere Gemeinden, abgelegen und an der Grenze zu Frankreich. Das alles trifft auch auf Burg im Leimental zu, wobei im 280-Einwohner-Ort deutlich weniger Menschen leben und das Dorf noch weiter ab vom Schuss liegt. Nicht nur deshalb ist die Gemeinde einer der ungewöhnlichsten Flecken im Kanton Baselland.

Während mehr als zwei Jahrzehnten lang stand Dieter Merz der zum Laufental gehörenden Ortschaft als Gemeindepräsident vor. Eine lange Zeit, die den Parteilosen habe amtsmüde werden lassen, begründete im Frühling dieses Jahres, weshalb er sich auf Ende Juli zurückziehen werde.

Wenige Tage nach seinem letzten Amtstag führt er durch Burg im Leimental. Hierher war der gebürtige Basler einst gemeinsam mit seiner Frau aus dem Gotthelf-Quartier aus denselben Gründen gezogen, die viele Zuzügerinnen und Zuzüger anlocken: Ruhe, die Nähe zur Natur und tiefe Baulandpreise.

Burg im Leimental von oben: Viele Einfamilienhauses und noch viel unbebautes Land. Kenneth Nars

Vom Schloss Burg aus reicht der Blick bis zu den Vogesen

Von der Stadt aufs Land gezogen zu sein, hat er nie bereut. Vor dem Gang zum Gebäude, das der Gemeinde den Namen gegeben hat, erzählt Merz:

«Unsere Tochter sitzt im Rollstuhl. Hier konnten wir uns ein rollstuhlgängiges Haus bauen.»

Rund 50 Meter über dem Dorf auf einem Felsrücken thront das Schloss Burg, das seit langer Zeit in Privatbesitz ist. Seit dem Jahr 1970 gehört es der Familie Jacobi. Weite Teile der mittelalterlichen Anlage sind nicht öffentlich zugänglich.

Ein Besuch in Burg in Leimental wäre ohne einen Abstecher zum Schloss aber nicht denkbar. Dieter Merz hat das Schloss Burg schon unzählige Male besucht und oft den Musikerinnen und Musikern an der jährlich stattfindenden Serenade gelauscht. Dazu laden der Gemeinderat und die Familie Jacobi die Dorfbevölkerung ein.

Bevor der Aufstieg beginnt, sticht ein FC-Basel-Schal ins Auge, der an einer Haustüre eines Einfamilienhauses hängt. Überhaupt fällt auf, dass hier fast ausschliesslich in Einfamilienhäusern gewohnt wird.

Das Schloss Burg oberhalb der Gemeinde ist seit Jahrzehnten in Privatbesitz. Kenneth Nars

Der Weg vom Dorf zum Schloss dauert nur wenige Minuten, stellt sich aber als steil heraus. Oben angekommen, führt ein grosser Torbogen in den Schlosshof. In den historischen Räumlichkeiten sind mehrere Wohnungen entstanden. Unterschiedlich grosse Fahrräder deuten darauf hin, dass sich Familien dazu entschieden haben, in dieser speziellen Umgebung zu wollen.

Die Aussicht, die sie jeden Tag geniessen dürfen, ist phänomenal. Eine angebrachte Karte zeigt an, wie weit man blicken kann. Das Panorama reicht von Basel am rechten Rand bis zu Belfort ganz links. Dazwischen ist es an klaren Tagen möglich, die Vogesen mit Ballon d’Alsace, Rossberg und Grand Ballon zu sehen.

Der nächste Laden befindet sich in Metzerlen

Beim Blick auf Burg im Leimental fallen wiederum einige Pools auf. Auch entstehen in der Gemeinde gerade mehrere neue Häuser. Wieder unten im Dorf sagt Dieter Merz:

«Es wird bei uns so viel gebaut wie selten zuvor.»

Viele Burgtalerinnen und Burgtaler – so werden die Einwohnenden genannt – verspürten einen starken Drang nach Individualität. Das sei hier möglich. Dafür seien sie bereit, Abstriche in anderen Bereichen zu machen: Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in Rodersdorf und Metzerlen, über eine Gaststätte verfügt die Gemeinde nicht mehr und an einem Samstagabend ist es nach 20 Uhr mit dem öffentlichen Verkehr nicht mehr möglich, aus der Stadt Basel zurückzukehren.

Vor einem Einfamilienhaus warnt ein Schild davor, das Gelände zu betreten. Kenneth Nars

Mit dem Auto geht es zum Haus, in dem einst der berühmteste Einwohner der Gemeinde gewohnt hat. Der LSD-Entdecker Albert Hofmann baute in den 1960er-Jahren gemeinsam mit seiner Frau in Burg im Leimental ein Einfamilienhaus und lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2008 an der Grenze zu Frankreich. Auch der amerikanische Psychologe Timothy Leary, der einen freien Zugang zu psychedelischen Drogen propagierte, soll anzutreffen gewesen sein.

Manche besuchen das Denkmal, um erleuchtet zu werden

Um zur Liegenschaft ausserhalb der Gemeinde zu gelangen, muss man ein kleines Waldstück durchqueren. Kurz vor dem Haus fällt Merz ein Pferd auf einer Weide aus, das dort eigentlich nicht hingehört. «Das ist ausgebüxt», sagt er und nimmt das Handy zur Hand. Schon hat er den Besitzer des Tieres am Hörer und informiert ihn darüber, wo sich das Pferd befindet.

Viktoria Günter-Pavel bittet in den Garten. Sie sagt:

«Diesen Baum hat Albert Hofmann gepflanzt. Hier sass er häufig.»

Unter dem mächtigen Tulpenbaum ist es an diesem heissen Sommertag angenehm kühl. Mit ihrem Mann und sechs Kindern lebt Günter-Pavel im ehemaligen Haus des Chemikers. Verwandt oder bekannt mit dem berühmten Vorbesitzer ist die Familie nicht. «Dass wir sein Haus übernahmen, war ein Zufall.» Besonders liebten sie die Abgeschiedenheit und die unberührte Natur. «Wir sehen Wildschweine, Rehe und Hasen.»

An Albert Hofmann erinnert in Burg im Leimental ein Gedenkstein. Kenneth Nars

Aber auch ein Kunstwerk aus Stein wurde zu seinen Ehren auf der Rittimatte errichtet. Kenneth Nars

Ist Burg im Leimental schon abgelegen, gilt dies für das Einfamilienhaus am Waldrand erst recht. Weitere Häuser gibt es hier keine. Trotz der Abgeschiedenheit finden regelmässig Touristinnen und Touristen den Weg an den äussersten Zipfel des Kantons Baselland. «Manchmal kommen Menschen vorbei, die sich erhoffen, erleuchtet zu werden», sagt Viktoria Günter-Pawel. Die meisten Personen würden sich jedoch anständig benehmen.

Die Schule und der Kindergarten wurden geschlossen

Grund für ihren Besuch auf der Rittimatte sind mehrere Mahnmale für Albert Hofmann. An den LSD-Entdecker erinnern ein Kunstwerk aus Stein und ein Gedenkstein. Gleich hinter einer Sitzbank aus Holz, die zu Ehren seines 100. Geburtstags aufgestellt wurde, zeigt ein Grenzstein die Grenze zu Frankreich an. Einem Schild ist zu entnehmen, was sich der Burgtaler Gemeinderat mit Blick auf den früheren Einwohner wünscht:

«Seine Bewunderung für die Natur, sein grosses Wissen und sein umfassendes Bewusstsein sollen hier noch lange spürbar bleiben.»

Zurück im Ortskern wird in einem Kasten über das kantonale Feuerverbot, über eine neue Ausstellung des Historischen Museums Basel und über Wiederholungskurse der Schweizer Armee informiert. Auf der anderen Strassenseite liegt die Gemeindeverwaltung von Burg im Leimental.An einem Vormittag pro Woche ist der Schalter für die Einwohnerinnen und Einwohner geöffnet.

Im Gegensatz zu Primarschule und Kindergarten, die vor Jahren mangels Kindern geschlossen wurden, befindet sich die Gemeindeverwaltung noch vor Ort. Der Burgtaler Nachwuchs besucht seither den Kindergarten und die Schule in Metzerlen.

Im Schulhaus in Burg im Leimental drücken seit Jahren keine Kinder mehr die Schulbank. Kenneth Nars / BLZ

Im ehemaligen Schulhaus lebt seit einigen Jahren der neue Gemeindepräsident Hans-Jörg Tobler. Vom St.Johann in Basel ist er nach Allschwil und Ettingen ins Dorf gezogen. «Wir sind immer ländlicher geworden. Noch weiter nach hinten geht es nicht», sagt er und lacht.

«Es heisst immer, die Gemeinde sei so abgelegen. Dabei bin ich in einer halben Stunde in der Stadt.»

Er stellt bei der Einwohnerschaft eine grosse Sehnsucht nach Freiheit fest. Diese könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass die Ablehnung des Covid-19-Gesetzes hier besonders gross war. «Von den Coronamassnahmen haben wir in Burg im Leimental kaum etwas gespürt.» Die Pandemie sei oft weit weg gewesen.

Frankreich lässt Grenzposten seit Jahren verlottern

Zumindest in einer Hinsicht war Corona sehr präsent. Wie sämtliche Grenzen war während der Anfangsphase der Pandemie auch diejenige zum französischen Biederthal gesperrt. Burg im Leimental grenzt an die das Baselbieter Röschenz, die beiden Solothurner Gemeinden Metzerlen-Mariastein und Kleinlützel sowie an Biederthal und Wolschwiller im Elsass.

Eine Fahrt nach Frankreich war zwar vorübergehend nicht möglich. Im hellblauen Zollhäuschen wenige Meter vor der Grenze scheint jedoch auch damals niemand Dienst geschoben zu haben. Durch die dreckigen Scheiben ist auf einem Tisch eine französische Zeitung aus dem Jahr 2007 zu erkennen. Auf dem Fenstersims stehen drei leere Bierflaschen. Frankreich scheint den Grenzposten schon vor langer Zeit abgeschrieben zu haben.

Nicht mehr in Betrieb: Das französische Zollhäuschen ist verlassen. Kenneth Nars

An der Grenze zu Frankreich endet der Besuch in Burg im Leimental. «Menschen, die in unsere Gemeinde ziehen, wissen in der Regel, worauf sie sich einlassen. Nur sehr wenigen gefällt es nicht», sagt Dieter Merz. Die Burgtalerinnen und Burgtaler seien manchmal zwar ein wenig eigen, hätten aber das Herz am rechten Fleck. «Hier wimmelt es von netten Einwohnerinnen und Einwohnern.»

Etwas fehle aber in der Gemeinde tatsächlich, sagt Merz zum Abschied.

«Es wäre nicht schlecht, hätten wir wieder eine Wirtschaft.»

Einst bot das Restaurant Bad Burg gehobenere Küche, die Besuchende aus der ganzen Region anlockte. Das Lokal ist seit mehreren Jahren geschlossen. Ein neues Restaurant könnte sich lohnen: An Sehenswürdigkeiten, die man in der Gemeinde vor dem Essen besichtigen könnte, mangelt es auf jeden Fall nicht.

