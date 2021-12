Arlesheim soll Bächle erhalten - wie in Freiburg

Achtung Fussgelenke! In Arlesheim wird man sich vielleicht bald über Bächle freuen – oder über sie stolpern Das Wasser des Dorfbachs soll in Zukunft quer durch den Arlesheimer Ortskern fliessen. Wie in Freiburg im Breisgau soll es mitten in den Strassen Rinnen dafür geben, findet der Gemeinderat. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Spielen und Erholen am Wasser: So stellen sich die Planer den Arlesheimer Ortskern vor. Visualisierung: zVg/BBZ Landschaftsarchitekten

In Arlesheim könnte bald ein Hauch von Freiburg im Breisgau wehen. Mitten auf den Strassen sollen Rinnen verlaufen, in denen Wasser fliesst, entlang der Ermitagestrasse und der Dorfgasse. Was in der deutschen Stadt «Bächle» heisst, sehen die Planer von BBZ Landschaftsarchitekten für den Arlesheimer Dorfkern vor.

Der Vorschlag der Berner Landschaftsarchitekten hat in einem Wettbewerb obsiegt, den die Gemeinde im Rahmen der derzeit laufenden Ortskernentwicklung durchgeführt hat. Die Offenlegung des Bachs ist nur ein Teil ihrer Idee, wie die Planer die Ortsmitte aufwerten wollen – allerdings ein prägender. Sie beschreiben ihre Absicht so:

«Der teilweise offen gelegte Dorfbach belebt mit dem sichtbar fliessenden Wasser den bebauten Raum.»

Zusammen mit einem Dorfbrunnen, Bäumen und Sitzgelegenheiten sollen die Rinnen eine «angenehme Atmosphäre» schaffen.

Das hat den Gemeinderat überzeugt, er will die Idee weiterverfolgen. «Brunnen und Wasserläufe sind im öffentlichen Raum attraktive Gestaltungselemente und erinnern an die Entstehung Arlesheims als Bachzeilendorf», sagt Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP).

Keine Vertiefungsstudien

Gemäss ersten Abklärungen ist das Vorhaben technisch umsetzbar. Demnach reicht Gefälle aus, um einen Teil des Bachs ohne Pumpen oberirdisch zu führen. Weitere Details, etwa wo Überfahrten nötig sind und wo Gitter als Abdeckung sinnvoll wären, sind noch offen.

Absicht ist nicht, auf einen Schlag den ganzen Ortskern umzugestalten. «Das wäre nicht finanzierbar», sagt Eigenmann. Zudem mache es wenig Sinn, weitere gross angelegte Vertiefungsstudien zu lancieren, um ein Konzept zu erarbeiten.

«Wir brauchen ein konkretes Beispiel, um aufzuzeigen, wie die Umsetzbarkeit funktioniert.»

Deshalb will man die Rinnen bei Strassensanierungen, die sowieso anstehen, umsetzen.

Das wird als Erstes die Ermitagestrasse sein, deren Sanierung ab 2023 vorgesehen ist. Ob sie tatsächlich Bächle erhält, entscheidet die Gemeindeversammlung.

Vorauszusehen ist, dass manche die Kosten bemängeln werden, zumal in Arlesheim neulich eine Steuererhöhung nötig war. Eigenmann meint aber, die Mehrkosten für das Erstellen der Rinnen seien im Rahmen einer Strassensanierung «nicht ausschlaggebend».

Kohls Frau blieb 90 Minuten in Bächle stecken

In Freiburg sind die Bächle allerdings mässig beliebt. Nicht nur am jährlichen Weinfest gehören verletzte Fussgelenke zur Tagesordnung. Legendär ist der Unfall von Helmut Kohls zweiter Ehefrau 2011. Als sie mit ihrem Mercedes zum Papstbesuch in Freiburg fahren wollte, blieb sie anderthalb Stunden mit zwei Rädern im Wasser stecken - der Alt-Kanzler war kurz zuvor ausgestiegen.

Zu allfälligen Bedenken gegenüber Wasserrinnen mitten im Dorf sagt Eigenmann:

«Wir werden eine gute Kompromisslösung finden müssen.»

Allenfalls würden Teilabdeckungen nötig. Besonders will sich der Gemeinderat der Frage widmen, wie trotz Wasserrinnen die Anzahl Parkplätze im Dorf konstant bleiben kann. «Und die Logistik für das Gewerbe muss funktionieren», betont er.

Heiraten ginge gleich nebenan

Das sind auch Anliegen des Gewerbes, wie Philipp Hägeli, Präsident des Arlesheimer Gewerbe- und Industrievereins, sagt. Grundsätzlich hält er es für «reizvoll, den historischen Verlauf des Dorfbachs erlebbar zu machen», denn:

«Der Ansatz hat die Chance, den Ortskern interessanter und verstärkt wiedererkennbar zu machen.»

In Freiburg gibt es übrigens für Auswärtige eine überlieferte Regel: Wer in ein Bächle tritt, muss eine Freiburgerin oder einen Freiburger heiraten. Das könnte man in Arlesheim unkompliziert einführen – das Standesamt befindet sich mitten im Dorf.

