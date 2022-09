Dornach Der Widerstand gegen den Antennenwald Dornach sieht für Mobilfunkanbieter neue Einschränkungen vor. Die Antennengegner sind zufrieden. Bea Asper Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Moderne Mobilfunkanlagen nur noch an ausgewählten Standorten. Und bevor eine gebaut werden kann, ist die Bauverwaltung zu kontaktieren. Dornach geht beim Umgang mit modernen Mobilfunkantennen neue Wege. Das hat der Gemeinderat entschieden. Der Anstoss kam jedoch aus der Bevölkerung: 2019 war ein Rechtsbegehren zu Mobilfunkantennen eingegangen, 930 Personen hatten es unterzeichnet.

In der Antwort an die Urheberschaft geht hervor, dass die neuen Regelungen mit der Ortsplanrevision umgesetzt werden sollen. Die Vorprüfung durch den Kanton sei bereits erfolgt, deshalb könne die Petition beantwortet werden, informierte Gemeindepräsident Daniel Urech (Freie Wähler Dornach) an der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Sperrzone rund um Schulen und das Spital

Zur Anwendung gelangt in Dornach das sogenannte Kaskadenmodell: Die Mobilfunkbetreiber würden dabei verpflichtet, vorgängig die Bauverwaltung zu konsultieren. Diese prüft die Standorte und schlägt bei Bedarf Alternativstandorte vor. Für Mobilfunkanlagen mit einer Sendeleistung von über 6 Watt gilt, dass sie in erster Linie nur in Gewerbezonen erstellt werden oder in Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen.

Davon ausgenommen seien Schulen und Parzellen im Umkreis von 150 Metern von Schulen und Spital, heisst es. «In den reinen Wohnzonen W2a und W2b sind Mobilfunkanlagen nicht zulässig», lautet die Devise. Wirtschaftliche Interessen seien bei Ausnahmen keine ausreichenden Gründe.

Weiter wird festgehalten, dass eine Anpassung auf andere Frequenzbänder bewilligungspflichtig sei. Die Ratsmehrheit zeigte sich überzeugt, dass man mit der neuen Regelung dem Anliegen der Bevölkerung gerecht werde.

Die Antennengegner wollen weiterkämpfen

Philipp Merz, Mitinitiant des Rechtsbegehrens, bestätigt dies: «Der Gemeinderat hat sein Möglichstes getan», sagt er gegenüber dem «Wochenblatt». Die Dornacher Exekutive sei gewillt, mit dem neuen Zonenreglement dafür zu sorgen, den Antennenwildwuchs in Dornach einzudämmen. «Davon können sich die Nachbargemeinden ein Stück abschneiden», meint Merz.

Und er gibt zu bedenken: «In Dornach hat ein überdurchschnittlich grosser Anteil der Bevölkerung erkannt, dass der Mobilfunk mit seinem Technologieausbau zunehmend elektrische Störungen in unseren Nerven produziert.»

Den Vorwurf, «Verhinderer des technologischen Fortschritts zu sein», weist der Ingenieur indes zurück. «Wir setzen uns für Lösungen ein mit bedeutend weniger Strahlung.» Innerhalb von Gebäuden könne auf das Festnetz zurückgegriffen werden. Glasfasernetze würden – strahlungsfrei – ein viel schnelleres Internet ermöglichen als der Mobilfunk.

Merz kündigt an, der Kampf gegen den Ausbau des Mobilfunks in Dornach werde auch auf dem Rechtsweg fortgeführt.

