Dornach Eine Dorfposse hat ihr Ende gefunden: Das Portiunggeli findet wieder am traditionellen Wochenende statt Der Dornacher Gemeinderat hatte entschieden, das Volksfest später durchzuführen. Damit verstiess er gegen die Polizeiverordnung und brachte das Geschäft nun vor die Gemeindeversammlung. Diese befand, dass der Portiunkula-Markt wieder nach dem 1. August über die Bühne geht. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 01.12.2022, 19.47 Uhr

Der Portiunkula-Markt findet künftig wieder am Wochenende nach dem 1. August statt. Juri Junkov

In einer Dorfchronik von Dornach werden die folgenden Geschehnisse womöglich eines Tages erwähnt sein. Was sich in den vergangenen Monaten abspielte, stellt eine der skurrileren Episoden in der jüngeren Geschichte der Gemeinde dar. Sie endet damit, dass man es wieder so handhabt, wie es früher einmal war.

Doch von vorne: Seit Jahrzehnten zieht der Portiunkula-Markt in Dornach mit Ständen und Bahnen Tausende Besucherinnen und Besucher an. Wann das Volksfest mit kirchlichem Ursprung erstmals durchgeführt wurde, ist nicht überliefert. Die ältesten Einwohnerinnen und Einwohner mögen sich jedoch daran erinnern, dass das Portiunggeli, wie der Markt umgangssprachlich liebevoll genannt wird, schon in ihren Jugendjahren über die Bühne ging.

Traditionell fand das Volksfest immer am Wochenende nach dem 1. August statt. Im Jahr 2019 beschloss der Dornacher Gemeinderat, den Portiunkula-Markt um eine Woche nach hinten zu verschieben und die Besuchenden in der letzten Sommerferienwoche nach Dornach zu locken. Die Änderung war vom damaligen Marktchef verlangt worden, um einigen Anbietern entgegenzukommen und um die Werkhof-Mitarbeitenden zu entlasten.

Fällt nämlich die Bundesfeier am 1. August auf einen Donnerstag, müssen diese schon am nächsten Tag wieder im Einsatz stehen. Nach einer coronabedingten Absage im 2020 galt in den Jahren 2021 und 2022 das neue Datum.

Verschiebung verstiess gegen die Dornacher Polizeiverordnung

Damit ist es nun wieder vorbei. Mit 155 Stimmberechtigten kamen am Mittwochabend ausserordentlich viele Personen an die Gemeindeversammlung im Treff 12, um über das Portiunggeli zu entscheiden. Das Gemeindebudget für das Jahr 2023, das später am Abend einstimmig genehmigt wurde, erregte deutlich weniger Aufmerksamkeit. Die Dornacherinnen und Dornacher votierten 84 Ja- zu 49-Nein-Stimmen bei einigen Enthaltungen dafür, das Volksfest zum alten Termin zurückkehren zu lassen.

Dass der Markt überhaupt vors Volk kam, ist einem Fehler des Gemeinderats geschuldet. Mit dem Entscheid, das Datum zu verschieben, verstiess der Rat gegen die Dornacher Polizeiverordnung. Darin ist festgeschrieben: «Der Portiunkula-Markt dauert drei Tage und beginnt am Freitag nach dem 1. August.»

Gleichzeitig formierte sich im Dorf Widerstand gegen die Verschiebung. Mehrere Gewerbetreibende aus der Gemeinde und selbst die Sektion Nordschweiz des Schweizer Marktverbands unterstützten eine Petition, die eine Rückkehr zum traditionellen Datum verlangte.

Versammlung wollte von Vorschlag des Gemeinderats nichts wissen

Der Gemeinderat ging daraufhin über die Bücher und legte der Gemeindeversammlung eine angepasste Polizeiverordnung vor. Um die Mitarbeitenden des Werkhofs wie auch den Kritikern ein Stück weit entgegenzukommen, sollte darin festgeschrieben sein, dass das Portiunggeli künftig am Freitag nach dem 3. August, statt wie bisher am Freitag nach dem 1. August, durchgeführt werden soll.

Die Versammlung wollte davon nichts wissen und entschied, gar nicht erst auf das Geschäft einzutreten. Damit bleibt die Polizeiverordnung, wie sie ist und das Volksfest findet nach zwei aussergewöhnlichen Jahren im August 2023 wieder traditionsgemäss statt.

Mit der Rückkehr zur Normalität setzt Dornach den Schlusspunkt hinter eine Posse, die das Dorf in Atem hielt. Beim anschliessenden Apéro konnten die Anwesenden bereits über das Geschehene lachen. Oder wie es Einwohner Stephan Rumpel, der dafür plädierte, nicht auf die Vorlage einzutreten, formuliert hatte:

«Wir können uns glücklich schätzen, dass wir keine grösseren Probleme haben.»

