Dornach «Portiunggeli»-Streit: Gemeinderat einigt sich auf ein Datum Das Dornacher Volksfest soll künftig am Freitag nach dem 3. August beginnen. Am Schluss entscheidet die Gemeindeversammlung. Bea Asper 14.11.2022, 05.00 Uhr

Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung: Wann der Portiunkula-Markt künftig stattfinden soll, wird demokratisch entschieden. Archivbild: Juri Junkov

Vor drei Jahren beschloss der Gemeinderat von Dornach, den Portiunkula-Markt zu verschieben. Statt Anfang August sollte das Volksfest am letzten Wochenende der Sommer-Schulferien stattfinden. Die Exekutive passte die Marktordnung an, die in ihrer Kompetenz liegt. Der damalige Entscheid hat nun ein Nachspiel, das dazu führt, dass bald die Gemeindeversammlung über das Datum befinden muss.

Kürzlich wurde der Gemeinderat von der Dornacher Gemeindeschreiberin darauf aufmerksam gemacht, dass die neue Regelung gegen die geltende Polizeiverordnung der Gemeinde Dornach verstosse.

Dort heisst es derzeit, dass der Portiunkula-Markt «am Freitag nach dem 1. August stattfindet». Um die Verordnung anzupassen, ist ein Entscheid der Gemeindeversammlung nötig. Gewerbetreibende und Anwohner hatten im August eine Petition lanciert, mit der sie den Gemeinderat zu einer Rückkehr zum alten Datum bewegen möchten.

Doppelbelastung für den Werkhof vermeiden

An der vergangenen Gemeinderatssitzung, der zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner beiwohnten, kam der Gemeinderat den Petenten ein grosses Stück entgegen: Statthalter Daniel Müller (FDP) machte seinen Ratskollegen beliebt, zurück zur alten Regelung zu finden. Dies entspreche auch dem Wunsch des neuen Marktchefs.

Damit es für den Werkhof im Zusammenhang mit den Arbeiten für die Bundesfeier nicht zu einer Doppelbelastung komme, soll der Portiunkula-Markt am Wochenende nach dem 2. August stattfinden. Dies soll in der Polizeiverordnung festgelegt werden. Auf diese Weise käme es in den nächsten zehn Jahren nur zweimal zur Situation, dass das Volksfest direkt nach der 1.-August-Feier stattfände.

Kevin Vögtli (SP) schlug daraufhin vor, die Polizeiverordnung dahingehend zu ändern, dass das «Portiunggeli» jeweils am Freitag nach dem 3. August beginnt. Dieser Vorschlag setzte sich letztlich in der Abstimmung mit 4 zu 3 durch.

Weniger Besuchende wegen des früheren Datums

Gemeindepräsident Daniel Urech (Freie Wähler Dornach) fand: «Es ist einfach merkwürdig, dass man zu einer Regelung zurückwill, die dem Markt die Chance auf mehr Besucherinnen und Besucher verwehrt.» Auch Gemeinderätin Maria Montero (Die Mitte) meinte, dass gerade Familien mit Kindern Anfang August noch in den Ferien weilten und sich darüber freuten, dass der Portiunkula-Markt in den letzten beiden Jahren am Wochenende vor Schulbeginn stattfand.

Wann der beliebte Markt künftig durchgeführt wird, liegt nun in der Hand der Dornacher Stimmberechtigten. Am 30. November entscheidet die Gemeindeversammlung über das Datum.