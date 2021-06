Dornach Zwischen Asylheim und Dorfleben: Wie Kinderlieder Kulturen vereinen Die schweizerische humanitäre Organisation Corridors of Peace bringt mit Hilfe von Musik Asylsuchende und Einheimische zusammen. Damit will die Organisation das friedliche Zusammenleben und den kulturellen Austausch in der Region fördern. Eva Oberli 18.06.2021, 05.00 Uhr

Im Kreis sitzend lauscht das Publikum Petra Vahle (links) und Silke Marchfeld (rechts). Juri Junkov

Es ist noch immer fast 30 Grad warm, als sich am Dienstagabend um 19 Uhr die ersten Besuchenden für den musikalischen Begegnungsabend von Corridors of Peace im Garten der Jugendmusikschule Dornach zusammenfinden. Um sich in diesem kleinen, in Alter und Ethnien stark durchmischten Kosmos zu verständigen, springen die Anwesenden zwischen Deutsch, Englisch und Gestik hin und her. Es scheint nur zwei Regeln zu geben: Es wird geduzt und viel gelacht.

Ein gutes Dutzend Menschen sitzt wenig später im Gras und lauscht den Klängen von Geige und Bratsche, die Petra Vahle, Mitgründerin von Corridors of Peace, und Christian Ginat, ehemaliger Geigenlehrer an der Jugendmusikschule Dornach, ihren Instrumenten entlocken. Dann tritt der aus Syrien stammende Adel Alissa auf. Er spielt auf der Oud, einer Kurzhalslaute aus dem Vorderen Orient, und singt dazu. Bei den ersten Vorträgen sitzt das Publikum ruhig und andächtig da. Dann plötzlich springen alle auf, als Masa Ando ankündigt, der Gruppe nun ein japanisches Lied beizubringen. «Ist nicht so schwierig!», meint er und nickt Domino Frank zu. «Come on, einfach mitmachen, he says it’s easy!», ruft dieser daraufhin und klatscht begeistert in die Hände.

Humanitäre Arbeit gemäss dem Motto: Global denken, aber lokal handeln

Domino Frank hat zusammen mit seiner Partnerin Petra Vahle vor sechs Jahren die humanitäre Non-Profit-Organisation Corridors of Peace (CoP) gegründet. Ihr Wirkungsbereich umfasst unter anderem die Unterstützung von Migranten, Hilfe für Menschen in Krisengebieten und die Bekämpfung von Kindermilitarisierung. Hier in der Region bringt das in Dornach lebende Paar Einheimische und Asylsuchende zusammen, in dem sie Anlässe organisieren, wo zusammen gekocht, gegessen, gesungen, getanzt und musiziert wird.

Petra Vahle und Domino Frank haben Corridors of Peace gegründet. Juri Junkov

Zu den jährlichen Anlässen von «Corridors of Peace» gehören das Adventsfenster, das sie jeweils am Nikolaustag beim Asylheim gestalten, und das Interkulturelle Festival, das dieses Jahr am 14. August stattfinden wird. Bei der letzten Ausgabe vor Corona besuchten über 300 Gäste aus 38 Ländern den Anlass.

Der direkte Kontakt und der rege Austausch miteinander ist das Erfolgsrezept von CoP. Für die Bewohnenden des Asylheims Dornach wurden Domino und Petra schnell zu Ansprechpersonen bei allen möglichen Anliegen. Wenn es Probleme gibt, jemand zum Reden gebraucht wird oder Briefe nicht verstanden werden, sind die zwei stets zur Stelle.

Deutsche Kinderlieder für den Sprachgebrauch

Hin und wieder gibt es auch kritische oder eher verständnislose Stimmen. Von Leuten etwa, die nicht verstehen, wieso das Paar mit den Asylbewerbenden so simple Kinderlieder wie «Mein Hut, der hat drei Ecken» singen. «Dies ist mitunter auch der Wunsch der Menschen, die neu hier sind und gerade Deutsch lernen», erklärt Petra.

«Die Texte sind dank ihrer Einfachheit und vieler Wiederholungen leicht verständlich und können auch gut pantomimisch dargestellt werden. Das hilft beim Erlernen einer fremden Sprache sehr.»

Adel Alissa, seit etwa zweieinhalb Jahren in der Schweiz, nickt zustimmend.

Die Musik als universelles Bindeglied

Domino Frank stammt aus der westafrikanischen Republik Liberia, er selbst bezeichnet sich aber lieber als «citizen oft the world» – als Weltbürger, der überall zu Hause ist. Der ausgebildete Theologe ist seit über 20 Jahren auf der ganzen Welt als Sozialarbeiter im Einsatz, um Menschen zu unterstützen, die in Konfliktgebieten und unter herrschender Armut leben. Sein Weg führte ihn schon nach Asien, Afrika, Europa und in die Vereinigten Staaten.

Petra Vahle kommt aus Deutschland und ist Berufsmusikerin. Von 1995 bis zu ihrer Pensionierung im letzten September spielte sie die Bratsche im Sinfonieorchester Basel. Während dieser Zeit besuchte sie nebenher die World-Peace-Academy Basel (heute Swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung) und erlangte ein Zertifikat im Bereich Frieden und Konflikttransformation. Dort lernte sie auch Domino kennen, der zu dieser Zeit seinen Master an der Academy machte.

Die Musik, die Petra als «eine Sprache, die überall ankommt» bezeichnet, spielt auch in Dominos Leben eine grosse Rolle. Er singt schon seit mehreren Jahren bei den Schwarzbuebe-Jodler Dornach die zweite Bass-Stimme.

«Nach 68 Jahren gibt er dem Verein endlich die Legitimation für seinen Namen»,

meint Petra augenzwinkernd.

Laufendes Hilfsprojekt im Osten Tschads

Derzeit setzt sich Corridors of Peace mit dem Projekt «Vocational Training for Female Victims of War» für die Resozialisierung von weiblichen Kriegsopfern in Tschad ein. Unterstützt werden sie dabei von weiteren Hilfsorganisationen wie Rotary und engagierten Privatpersonen.

Als Jesuit hat Domino in der zentralafrikanischen Republik schon vor über zehn Jahren Kindersoldaten resozialisiert und wurde in dem Zusammenhang auf die missliche Lage der Tschadischen Frauen und Mädchen aufmerksam.

In der Stadt Guéréda, an der Grenze zum Sudan, verhelfen lokale Ausbildner den Frauen nun zu einem selbstständigen Leben. Das Ausbildungsprogramm, das derzeit von 63 Frauen besucht wird, umfasst das Erlernen von Lesen und Schreiben, Nähen, Getreide mahlen, Ackerbau und Viehhaltung. Ziel ist es, bis Ende Jahr 100 Frauen ausgebildet zu haben.

Am 20. Juni 2021 besuchen Petra Vahle und Domino Frank mit engen Freunden und drei Bewohnern aus dem Asylzentrum Dornach den Gottesdienst in der Ökumenischen Kirche Flüh, um über Corridors of Peace zu berichten. Der Gottesdienst findet in der Reihe der Ökumenischen Sonntage statt und beginnt um 10 Uhr.

Anmeldungen an info@oekumenische-kirche.ch