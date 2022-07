Nepomukbrücke wird wohl bald für Velos geöffnet

Dornach/Reinach Trotz Denkmalschutz: Nepomukbrücke könnte bald velotauglich werden Die historische Brücke wäre auf der direkten Route zwischen dem Reinacher Gewerbegebiet und dem Bahnhof Dornach-Arlesheim. Doch der Dornacher Gemeinderat zögert. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Die Nepomukbrücke zwischen Dornach und Reinach darf man derzeit nur zu Fuss betreten. Jeannette Weingartner

Sie ist voller Geschichte, die Nepomukbrücke über die Birs zwischen Reinach und Dornachbrugg. Berühmt wurde sie, weil 1813 ein Hochwasser 37 Schaulustige darauf in den Tod riss. Seitdem 1957 flussabwärts ein breiterer Birsübergang erstellt wurde, darf man die historische Brücke nur zu Fuss benutzen – und zwar wirklich nur zu Fuss.

Nicht mal die Velofahrenden dürfen sie nehmen. Dazu bräuchte sie nämlich höhere Geländer, die den Velofahrenden mehr Sicherheit verleihen würden. Aber gegen eine solche Verschandelung der historischen Bausubstanz sträuben sich die Denkmalpflegen der Kantone Solothurn und Baselland, denen die Brücke geteilt gehört.

Nepomukbrücke wäre direkter als die Bruggstrasse

Das war bisher der Grund, warum die Brücke für jeglichen Verkehr gesperrt blieb – obwohl der direkteste Veloweg von Reinach zum nächstgelegenen S-Bahnhof Dornach-Arlesheim darüber führen würde. Velofahrende müssen derzeit die Birs auf der Bruggstrasse queren, ein viel befahrener, gefährlicher Autobahnzubringer. Die Nepomukbrücke wäre direkter.

Die Situation wird sich verschärfen, wenn der Kanton Baselland in Reinach bald eine neue Velobrücke über die Autobahn A18 baut. Dann kommt man mit dem Velo bequem von Reinach bis zur Birs, aber dann nur schwerlich weiter bis zum Bahnhof – alles nur, weil die Nepomukbrücke gesperrt ist.

Fahrbahn in der Mitte schleifen

Dabei ist es das erklärte Ziel des Kantons und der bahnhoflosen Gemeinde Reinach, das arbeitsplatzintensive Gewerbegebiet Kägen mit dem Velo besser an die S-Bahn anzuschliessen. Zudem wird das Stöcklin-Areal auf Reinacher Boden mit mehreren hundert Wohnungen einigen Veloverkehr generieren. Und die vom Kanton vorgesehene Velovorzugsroute (vulgo «Veloautobahn») zwischen dem Bahnhof Dornach-Arlesheim und Münchenstein spricht für eine bessere Route von Reinach zum Bahnhof.

Immerhin bahnt sich jetzt für die Nepomukbrücke doch noch eine denkmalschutztaugliche Öffnung für Velos an. Die beiden Kantone haben sich geeinigt, die Mitte der Fahrbahn der Brücke abzuschleifen. Die Velos fahren dann mittig auf der Brücke und nicht auf den Rändern, also ohne Gefahr, ins Wasser zu fallen – ein höheres Geländer erübrigt sich.

Es geht um 63'000 Franken

Die Fussgänger gehen am Rand. Nebenbei wird die Brücke für Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen angenehmer zu benutzen. Die Sache hat aber einen Haken: Die Gemeinde Dornach müsste den Solothurner Teil der Schleifung übernehmen, 63'000 Franken. Der Gemeinderat zögert aber und hat das Geschäft vorerst zwei Kommissionen unterbreitet, derjenigen für Bau, Werke und Planung einerseits und derjenigen für Umwelt, Verkehr und Energie andererseits.

Auf der Veloroute vom Reinacher Kägen zum S-Bahnhof Dornach-Arlesheim ist die Birs ein Nadelöhr. Die für Velos geöffnete Nepomukbrücke könnte Abhilfe schaffen. Let

Gegen das Schleifen des Brückenbelags gibt es von Dornach kaum Einwände. Das Fragezeichen ist der Nepomukplatz östlich davon. «Es gibt schon lange das Vorhaben, ihn lebendiger zu machen», erklärt Gemeindepräsident Daniel Urech. «Wie diese Gestaltung aussieht, ist noch nicht abschliessend bestimmt.» Und so ist offen, welchen Platz der Veloverkehr dort haben soll. «Der Gemeinderat will die Stellungnahme der Kommissionen abwarten», so Urech, der gleichzeitig betont, Dornach habe ein Interesse an einem guten Veloanschluss des Bahnhofs. «Wir wollen das nicht verzögern.»

Kanton übernimmt Kosten für Reinach

Auch in der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion geht man davon aus, dass Dornach die Abmachung der beiden Kantone nicht sabotieren wird. Beide Seiten müssten am gleichen Strang ziehen, heisst es auf Anfrage.

«Die Umrüstung nur eines Teils der Brücke macht natürlich keinen Sinn.»

Auf der Baselbieter Seite ist die Finanzierung der Massnahme gesichert, der Kanton übernimmt die Kosten. Urech rechnet mit einem Bericht der Kommissionen bis Ende August.

