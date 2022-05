Dritter Laden Filialeröffnung in Hölstein: Uhrenfirma Oris kehrt zurück zu den Anfängen Nach Basel und Zürich eröffnet der Uhrenhersteller Oris einen dritten Laden, diesmal in seinem Fabrikgebäude in Hölstein. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Mehr direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden: Co-Geschäftsführer von Oris Rolf Studer im Laden. Kenneth Nars

Im neuen «Oris Store» gibt es Bier aus Waldenburg zu kaufen, Likör aus Seltisberg, Kaffee aus Gelterkinden, Gin aus Basel und Whiskey aus Hölstein. Rolf Studer, einer der beiden Geschäftsführer des Uhrenherstellers aus Hölstein, erklärt damit die Verbundenheit mit dem Dorf, dem Waldenburgertal, dem Baselbiet. Die Verbundenheit trägt die Traditionsfirma seit 2018 auch im Logo «Hölstein 1904» in die Welt hinaus (die bz berichtete). Selbstverständlich gibt es in dem Laden im Eingangsbereich des Fabrikgebäudes aus dem Jahr 1924 auch die Uhren zu kaufen, die in den oberen Stockwerken hergestellt werden.

Die Eröffnung des dritten firmeneigenen Ladens neben den Boutiquen in Basel und Zürich bedeute für die Oris AG «nicht einfach noch ein Geschäft», betont Studer, «sondern die Einbettung ins Tal», eben auch durch den Verkauf regionaler Produkte. Lange sei die Manufaktur in Hölstein den Konsumentinnen und Konsumenten nicht zugänglich gewesen: «Hier in Hölstein begann das Handwerk, das zu einem globalen Betrieb wurde; nun wollen wir wieder zurück zum Eins-zu-eins-Kontakt zwischen Firma und Konsumenten.»

Kunden aus Hongkongfanden Weg nach Hölstein

Der Verkaufsraum wurde vergangenen Herbst ohne grosses Aufsehen eröffnet. Er soll über Beratung und Kauf hinaus an der Kaffeebar den direkten Kontakt mit den Oris-Mitarbeitenden ermöglichen. Grosse Fenster ermöglichen zudem den Blick in die Reparaturabteilung des Betriebs. Seither haben schon Kunden aus Hongkong den Weg nach Hölstein gefunden.

Die Uhrenfabrik Oris Hölstein hat ihren "Oris Store" und eine Erlebniswelt eröffnet. Kenneth Nars

Studers Enthusiasmus für den Standort Hölstein wirkt überzeugend: «Wir sind ein Teil der Kultur im Waldenburgertal.» Seit 2016 ist Studer Co-Geschäftsführer, seit damals setzt die Firma ihre Rückkehr zu den Wurzeln um. Studer betont aber, dass dies eine Teamleistung sei. Das erste Umdenken habe bereits mit dem Internet begonnen: «Wir wollten als Marke wieder in direkten Kontakt mit dem Konsumenten kommen.»

Erlebniswelt im Dachgeschoss

Derzeit arbeiten 80 Mitarbeitende in Hölstein: Sie überprüfen die einzelnen, hochsensiblen und filigranen Bauteile der Uhrwerke, die von Schweizer Zulieferern hergestellt werden, bauen sie zusammen, verpacken und verschicken sie in die Schweiz und weltweit.

Storemanager Aaron Rüegger. Kenneth Nars

Neben den Standardmodellen der Zulieferer hat Oris von jeher eigene Konstruktionen von Uhrwerken entworfen. Das neue Modell seit Herbst 2020 heisst Kaliber 400: Mit seinem antimagnetischen Uhrwerk mit Fünf-Tage-Gangreserve (die Dauer, bis die Uhr wieder aufgezogen werden muss) und zehn Jahren Garantie kosten Uhren im Oris Shop rund die Hälfte mehr als die Standardmodelle, zum Beispiel 3100 statt 2000 Franken.

Teil der Öffnungsstrategie ist die «Erlebniswelt», der neue Ausstellungsraum im ausgebauten Dachgeschoss, mit dem die technische Entwicklung der Uhrenherstellung in der Oris AG erlebbar wird. Gruppen und Einzelpersonen können sich zu Führungen anmelden.

Keine Hollywood-Starsals Werbebotschafter

«Exklusiver Luxus bedeutet, auszuschliessen», sagt Studer: «Wir stehen für inklusiven Luxus. Wir wollen mit unseren Uhren nicht Neid erzeugen; wir wollen die Freude am Objekt teilen.» Der Philosophie der Öffnung nicht nur zahlenden Kunden gegenüber entspricht laut Studer auch der Orisbär, als Maskottchen eher ungewöhnlich für einen Hersteller von Luxusgütern: Er findet sich im Verkaufsraum als grosse und kleine Standfigur, den Schriftzug «Oris» auf der Krawatte und natürlich mit einer Uhr am Arm.

Im Shop sind Gegenstände mit dem Orisbären darauf erhältlich. Kenneth Nars

Oris verzichte im Gegensatz zu anderen Uhrenherstellern auf Schauspieler als Werbebotschafter, erklärt Studer: «Ein Teddybär ist der perfekte Vermittler von Emotionen.» Als Kuscheltier gibt es den Orisbären zwar nicht zu kaufen; das führte wohl doch zu weit an der Zielgruppe vorbei. Erhältlich sind im neuen Oris Shop aber Pullover mit seinem Konterfei aus Frottee.

