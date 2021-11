Drogeriensterben Starker Franken und billige Grosshändler: Die Hälfte der Baselbieter Drogerien ist verschwunden Wird es in zehn Jahren überhaupt noch Drogerien geben? Weshalb im Baselbiet viele dichtmachen mussten – und wie es jetzt weiter geht. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Roland Schläpfer: «Der Drogist muss sich immer wandeln. Das kann er aber auch.» Kenneth Nars

Ob Husten, Flecken auf dem Teppich oder der Wunsch nach einem neuen Duft: Drogist Roland Schläpfer hat etwas Passendes im Sortiment. In der Drogerie Schläpfer im Dorfzentrum von Oberwil empfängt er seine Kundschaft. Die meisten kennt er mit Namen – und auch der 63-Jährige ist in der Region kein Unbekannter. Denn mit Schläpfer ist bereits die dritte Generation in der Oberwiler Drogerie tätig. Das Geschäft existiert seit über 90 Jahren und hat bisher geschafft, was ähnliche Betriebe nicht konnten: überleben.

Die Zahl der Baselbieter Drogerien hat sich gemäss Statistik des Kantons in den vergangenen zehn Jahren halbiert. Im Jahr 2010 existierten im Kanton noch 21 Drogerien – heute sind es 12. Ein Blick 30 Jahre zurück zeigt, dass die letzten zehn Jahre kein Ausreisser waren, sondern, dass sich lediglich ein bestehender Trend fortgesetzt hat. Denn im Jahr 1990 gab es noch 39 Drogerien. Heinrich Gasser, Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Drogistenverbandes, sagt auf Anfrage: «In der Drogeriebranche hat ein Konzentrationsprozess stattgefunden.»

Hier befinden sich die letzten zwölf eigenständigen Drogerien im Baselbiet.

Das Baselbiet steht in manchen Bereichen als Durchschnittskanton stellvertretend für Entwicklungen in der ganzen Schweiz. Beim Bedeutungsverlust der Drogerien ist das nicht anders: Die Entwicklung liegt im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Doch die Gründe dahinter decken sich nicht komplett. Denn hinter dem sogenannten «Drogeriensterben» stecken im Baselbiet mehrere Faktoren.

Geld spielt bei vielen Entscheiden eine massgebende Rolle. Dass das Baselbiet gleich an Deutschland grenzt, ist hier von grosser Bedeutung. «Vor allem die Kosmetikabteilung hat in den letzten Jahren durch den starken Franken gelitten», sagt Schläpfer. Zu Beginn der Pandemie hätten jedoch viele Drogerien einen Aufschwung erlebt. Denn einerseits hat die Bevölkerung wieder lokaler eingekauft, andererseits wollte man das Immunsystem mittels Naturheilmittel stärken. Schläpfer sagt:

«Das waren goldene Zeiten, wie früher.»

Lange hat dieser Aufschwung aber nicht angehalten. Er ergänzt: «Das alte Einkaufsverhalten ist zurück.» Zudem wird vermehrt auf den Onlinehandel zurückgegriffen.

Ein weiterer Grund für den Rückgang der Drogerien: Grosshändler. Denn diese bieten heute vermehrt Kosmetikprodukte, Düfte und zum Teil auch Naturheilmittel an. Dabei spielt der Preis häufig eine Rolle. Drogist Roland Schläpfer sagt: «Das Einkaufsverhalten der Bevölkerung hat sich verändert. Es ist natürlich einfacher, bei einem Grosshändler gleich alles zu kaufen, dann muss man nicht noch in ein weiteres Geschäft.» Dass die Produkte häufig tiefer dosiert sind als in Drogerien, wisse man meist nicht. Der Preis und die Bequemlichkeit seien ausschlaggebend. Doch davor soll gewarnt werden. Denn es gibt Naturheilmittel, die zwar ungefährlich sind, aber in Kombination mit anderen Produkten oder Medikamenten zu ungewünschten Wechselwirkungen führen können. Schläpfer appelliert an die Wichtigkeit der persönlichen Beratung.

Retten sich unter den Schutz der Apotheken

Schliesslich sind aus eigenständigen Drogerien Apotheken-Drogerien entstanden. Dadurch fallen die Drogerien aus der Statistik heraus, wie Heinrich Gasser bestätigt. Apotheken dürfen rezeptpflichtige Medikamente verkaufen und haben somit ein Standbein, welches ihnen zurzeit nicht genommen werden kann. Ein Zusammenschluss macht insofern Sinn, da so die Breite des Sortiments sowie das Wissen erweitert werden können.

Gibt es in zehn Jahren überhaupt noch Drogerien? Gasser sagt:

«Wir glauben, der Konzentrationsprozess ist nun abgeschlossen.»

Denn die Anzahl der Drogerien sei zwar gesunken, der Umsatz der bestehenden Drogerien sei jedoch beständig bis wachsend. Grund dafür ist vor allem die Tradition. Drogerien bieten häufig Hausspezialitäten an. Den Hustensirup Bisolvon kann man überall kaufen – Schläpfers Hustensirup nicht. So entsteht zwischen der Kundschaft und den Drogerien eine Verbindung.

Zudem wird, gerade in kleineren Regionen, viel Wert auf den persönlichen Austausch gelegt. «Gerade jetzt, wo vieles in der Welt von Ungewissheit geprägt ist, ist Sicherheit und Vertrauen wichtig. Das muss die Kundschaft auch spüren», sagt Schläpfer.

Konzentrationsprozess könnte Apotheken bald treffen

Dass in den nächsten Jahren vor allem der Onlinehandel zunehmen wird, sind sich die beiden einig. Auch sonst wird diese Branche nicht vor globalen Wirtschaftsentwicklungen verschont bleiben. Aber Schläpfer ist sich sicher: «Der Drogist muss sich immer wandeln. Das kann er aber auch.»

Die Drogerie in Oberwil steht fast schon sinnbildlich für den Wandel und die Schwierigkeiten dieser Branche. Eine Gemeinde unweit der Landesgrenze. Ein Geschäft, umgeben von Grosshändlern und einer Apotheke – und dennoch obsiegt die Tradition. Ob das bei den Apotheken auch so sein wird, bleibt offen. Denn auch sie könnte der Konzentrationsprozess bald treffen.

