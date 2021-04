Drohende schliessungen Das Leimental kämpft um seine Poststellen – mehrere Filialen stehen vor dem Aus Viele Ortschaften in der Region haben in den vergangenen Jahren ihre Post bereits verloren. Damit es nicht bald weiteren Filialen an den Kragen geht, hat sich gemeindeübergreifender Widerstand formiert. Die Post hat vor, bis Ende Jahr schweizweit jede neunte Poststelle zu schliessen. Dimitri Hofer 09.04.2021, 05.00 Uhr

Bald geschlossen? Die Postfiliale in Bättwil-Flüh wird von der Post überprüft. Juri Junkov

Bei Glenn Steiger kommen in diesen Tagen unerfreuliche Erinnerungen hoch. Der Bättwiler Gemeinderat sieht sich zurückversetzt ins Jahr 2017, als er schon einmal kämpfen musste. Als Initiant eines Komitees setzte er sich für den Erhalt der von der Schliessung bedrohten Poststelle Bättwil-Flüh ein. Damals zahlte sich der Widerstand aus, und die Post garantierte den Fortbestand der letzten verbliebenen Filiale im solothurnischen Leimental für drei Jahre.

Diese Gnadenfrist ist nun vorbei. Die Post in Bättwil-Flüh steht wieder auf der Liste der Filialen, die vor dem Aus stehen. Gemeinsam mit den Poststellen in Ettingen, Bottmingen und Nunningen befindet sie sich in einem sogenannten Prozess der Überprüfung. In Basel-Stadt ist dies bei der Filiale im Kannenfeld sowie jener am Badischen Bahnhof der Fall. Bis Ende 2021 hat die Post vor, die derzeit etwa 900 Poststellen in der Schweiz auf rund 800 zu reduzieren.

Beschlossene Sache ist aber erst die Schliessung der Basler Hauptpost in der Innenstadt, die Ende Jahr zugeht. Zudem bei der Post in Läufelfingen, die im Sommer zu einer Postagentur im Dorfladen umgewandelt wird. Bei den überprüften Poststellen ist zwar noch nichts entschieden, wobei die Post hier bereits in den einzelnen Ortschaften nach Nachfolgelösungen sucht. Meist sind es Postagenturen, welche als Alternative ins Auge gefasst werden. Bei diesen werden verschiedene Postdienstleistungen in einem bestehenden Geschäft erbracht.

Gemeinden und Post trafen sich zu einer Sitzung in Ettingen

Im Leimental sind die Gemeinden nicht bereit, das Ende der Filialen in Bättwil-Flüh und Ettingen hinzunehmen. Das gemeindeübergreifende Komitee hat sich wieder formiert und tritt in Aktion. «Die Komitee hat bereits 250 Unterstützerinnen und Unterstützer», freut sich Glenn Steiger. Zu diesen gehören nicht nur verschiedene Gemeindepolitiker aus dem solothurnischen Leimental, sondern auch viele Privatpersonen. Man habe vor, der Post in einem Brief zu schildern, weshalb die Poststelle Bättwil-Flüh nicht verschwinden dürfe.

«Bättwil hat eine Zentrumsfunktion, weshalb es wichtig ist, dass die Post erhalten bleibt», findet Steiger. In den restlichen Gemeinden im hinteren Leimental seien die Filialen in den vergangenen Jahren schon verschwunden. Eine Postagentur gehe mit einem gravierenden Leistungsabbau einher. Ebenso könne das Postgeheimnis in einer Agentur nicht genügend gewährleistet werden.

«Die Post möchte zudem auch die Filiale in Ettingen schliessen, die vor allem für die Einwohner von Witterswil und Hofstetten eine Alternative war.»

Würden beide Filialen geschlossen, müssten viele Kundinnen und Kunden für diverse Postgeschäfte nach Laufen oder nach Therwil fahren. Dies bedeutete einen gewaltigen Serviceabbau.

Um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen, trafen sich Vertreter verschiedener Leimentaler Gemeinden im März in der Aula des Primarschulhauses in Ettingen mit den Verantwortlichen der Post. Bei der Sitzung mit dabei war auch die Ettinger Gemeindepräsidentin Sibylle Muntwiler-Stöcklin: «Wir gaben den Zuständigen zu verstehen, dass die Post unbedingt in Ettingen bleiben muss.» Gerade für ältere, weniger digital-affine Menschen sei es wichtig, eine vertraute Poststelle vor Ort zu haben.

Beim Treffen im März habe die Post den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, bis Ende April eine Stellungnahme abzugeben. «Die Post sieht sich derweil nach einem Partner für eine Agentur um und macht uns einen Vorschlag», so die Gemeindepräsidentin von Ettingen. «Wir haben der Post aber signalisiert, dass wir einen Fortbestand unserer Filiale wünschen.»

Post versichert: Noch seien keine Entscheide gefallen

Die schon angelaufene Suche nach Nachfolgelösungen klingt nach einem Todesstoss für die Poststellen. «Noch sind keine Entscheide gefallen», betont jedoch Postsprecher Markus Flückiger. Die Post überprüfe die Situation bei den Filialen Bättwil-Flüh und Ettingen und stehe mit den Gemeindebehörden in Kontakt. An beiden Standorten prüfe man Alternativen für das lokale Postangebot. Komme es zu Veränderungen, werde die Post die Bevölkerung in Absprache mit den Gemeindebehörden rechtzeitig informieren.

In Bättwil-Flüh und Ettingen lasse sich dasselbe feststellen wie bei vielen anderen Poststellen: «Es kommen immer weniger Kunden in unsere Filialen», sagt Flückiger. «Die Gewohnheiten der Menschen verändern sich.» Treiber dieser Entwicklung sei die Digitalisierung. Der Rückgang der Postgeschäfte am Schalter habe von 2000 bis 2020 schweizweit bei den Briefen 75 Prozent, bei den Paketen 25 Prozent und bei den Einzahlungen 57 Prozent betragen.

An der Zielgrösse von nur noch 800 Poststellen wolle man festhalten, versichert die Post. Gleichzeitig investiere das Unternehmen rund 40 Millionen Franken in die Modernisierung von 300 Filialen. In der Region wurden unter anderem die Poststellen in Binningen, Birsfelden und Aesch neu gestaltet.

Keine solchen Pläne hegt die Post für die Filialen, die überprüft werden. Die Hoffnung, die eigenen Poststellen trotz der eher düsteren Aussichten noch retten zu können, gibt man im Leimental nicht auf. Schliesslich hat es schon einmal geklappt.